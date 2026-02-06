Óriási a baj az USA-ban: elfajult a migránsvita

Az amerikai Demokrata Párt egyik legnagyobb erőssége a mozgósítás: képes tömegeket az utcára vinni egy-egy ügy kapcsán. Ennek egyik legjellemzőbb példája a 2020-as Black Lives Matter­zavargássorozat volt, amely azután robbant ki, hogy egy George Floyd nevű férfi a letartóztatása során meghalt. Az eset országos mozgalmat indított, amelynek az volt az alapállítása, hogy a polgárjogi eredmények ellenére az amerikai rendszer alapvetően rasszista, amit cselekedetével az a rendőr is bizonyított, aki rátérdelt a fekete férfi nyakára. Az amerikaiak kényszert éreztek arra, hogy kifejezzék szolidaritásukat a közösségi oldalakon, teljes iparág épült az „antirasszizmusra”, a cégek érzékenyítő oktatásra küldték a dolgozóikat, egyes demokrata párti politikusok pedig a rendőrség költségvetésének csökkentését sürgették. A szórakoztató- és a reklámipar is erősebben érvényesítette a „sokszínűség” elvét a szereplőválogatás során.

Hamar megérkezett az ellenhullám és a korrekció. A mozgalom kifulladt, vezetői lebuktak, szerzői félre lettek söpörve, a politikusok pedig törölték az oldalaikról a témában tett megszólalásaikat. A 2024-es elnökválasztáson a Donald Trump győzelme miatt érzett baloldali-liberális harag önmagában már nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy embereket vigyen az utcára. Azonban felébresztette az aktivizmust, és új ügyet adott a Demokrata Pártnak az illegális bevándorlók kitoloncolása. A rendőrellenes érzelmek szintén az aktivistáknak kedveztek. A mozgalom, akárcsak 2020-ban, ezúttal is Minneapolisban indult.