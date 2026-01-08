Ft
tűzszüneti megállapodás gáza donald trump Egyesült Államok

Trump saját kezébe veszi a gyeplőt: óriási lépés lehet ez a tartós béke felé

2026. január 08. 13:10

Trump előreláthatólag a jövő héten jelentheti be a Gázai Békebizottság létrehozását.

2026. január 08. 13:10
null

Donald Trump amerikai elnök előreláthatólag a jövő héten jelentheti be a Gázai Békebizottság létrehozását, a tűzszüneti megállapodás második szakaszának részeként – erősítették meg az Axios hírportálnak két amerikai tisztségviselő és két, az ügyet ismerő forrás.

A testületet maga Trump elnök vezeti majd és mintegy tizenöt nemzetközi vezető vesz részt benne. 

A Békebizottság feladata a létrehozandó palesztin technokrata kormány munkájának felügyelete, valamint a gázai újjáépítési folyamat irányítása lesz.

A tervek szerint a testület tagjai között ott lesznek az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Olaszország, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom és Törökország képviselői is.

Amerikai tisztségviselők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a koncepció végleges formája még változhat, függően a külpolitikai események alakulásától, például a venezuelai helyzettől vagy az orosz–ukrán béketárgyalások eredményeitől.

A bizottság helyszíni képviseletét Nyikolaj Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja látja majd el. Mladenov ezen a héten Izraelben tárgyal Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és más magas rangú tisztségviselőkkel a bejelentés előkészítéseként.

A bejelentés előmozdításában fontos szerepe volt annak, hogy Netanjahu a múlt heti találkozón Trump-tal egyetértett a tűzszüneti megállapodás második szakaszának végrehajtásában.

A Békebizottság első ülése a tervek szerint a hónap végén, a davosi Világgazdasági Fórum keretében kerülhet megrendezésre.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

