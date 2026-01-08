Trump saját kezébe veszi a gyeplőt: óriási lépés lehet ez a tartós béke felé

Donald Trump amerikai elnök előreláthatólag a jövő héten jelentheti be a Gázai Békebizottság létrehozását, a tűzszüneti megállapodás második szakaszának részeként – erősítették meg az Axios hírportálnak két amerikai tisztségviselő és két, az ügyet ismerő forrás.

A testületet maga Trump elnök vezeti majd és mintegy tizenöt nemzetközi vezető vesz részt benne.