„Nagyot tudok ütni” – látni kell, hogyan reagált a kis Benett Orbán Viktor ajándékára (VIDEÓ)
Megérkezett a bokszzsák és a bokszkesztyűk.
Semmi közötök a karácsonyhoz.
„Hogy mondjam szépen, hogy ne legyek bántó, miközben persze veletek csak bántó akarok lenni. Semmi közötök a karácsonyhoz. Semmi közötök ahhoz, ami szép és jó. Semmi közötök a megbékéléshez, mert nektek a békesség felmutatása gyengeséget jelent, a békejobbé megalkuvást.
Semmi közötök hozzánk. Semmi. És ezt pár hónap múlva, aztán pedig pláne megmutatjuk.”
