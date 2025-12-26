Ft
Hírek
Vélemények
Trombitás Kristóf Politico karácsony

Hogy mondjam szépen, hogy ne legyek bántó, miközben persze veletek csak bántó akarok lenni

2025. december 26. 19:04

Semmi közötök a karácsonyhoz.

2025. december 26. 19:04
Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
Facebook

„Hogy mondjam szépen, hogy ne legyek bántó, miközben persze veletek csak bántó akarok lenni. Semmi közötök a karácsonyhoz. Semmi közötök ahhoz, ami szép és jó. Semmi közötök a megbékéléshez, mert nektek a békesség felmutatása gyengeséget jelent, a békejobbé megalkuvást. 

Semmi közötök hozzánk. Semmi. És ezt pár hónap múlva, aztán pedig pláne megmutatjuk.”

Forrás: Facebook

nemecsekerno-007-01
2025. december 26. 19:27
Conduct 2025. december 26. 19:24 ,,Ezt a Trombitás nevű taknyot is én fizetem...,, Ha egy ukrán kérdi, hogy miért basztuk át őket, megadhatom a számod? Ha már úgyis az az egyik sikerprojektetek.
Válasz erre
0
0
Conduct
2025. december 26. 19:24
Ezt a Trombitás nevű taknyot is én fizetem.Áprilisban kirúgom.
Válasz erre
0
2
nemecsekerno-007-01
2025. december 26. 19:21
Mindig belehugyoznak a bóléstálba. Aztán röhögnek és csodálkoznak, hogy rühellik őket.
Válasz erre
4
0
