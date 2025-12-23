Ft
Egyedülálló kezdeményezéssel segít Mága Zoltán a rászoruló gyerekeknek

2025. december 23. 22:42

Ezúttal a zenén túlmutató jelentőséggel bírhat Mága Budapesti Újévi Koncertje.

2025. december 23. 22:42
null

Nemcsak zenei élményt, hanem valódi segítséget is hoz az új esztendő első napja, amikor Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a XVIII. Budapesti Újévi Koncert bevételének egy részét jótékony célra fordítja – írta meg a tenyek.hu.

A támogatásból többek között mobilház épül az állami gondozásban élő gyermekek számára, amely biztonságos és szeretetteljes környezetet teremt, valamint lehetőséget ad közös táborozások és együttlétek megvalósítására.

A Budapesti Újévi Koncertet január 1-jén 19:00 órakor rendezik meg a Papp László Budapest Sportaréna falai között, „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország – 18 éve együtt!” mottóval. Az esemény tizennyolc éve nem csupán kulturális, hanem társadalmi küldetést is betölt, hiszen a zene nyelvén szól az összetartozásról, a hála erejéről és a közös felelősségről. Mága Zoltán személyes jótékonysági felajánlása az évek során a koncert szerves részévé vált, az idei kezdeményezés pedig túlmutat a falakon és tetőkön, egy stabil, befogadó teret teremtve azok számára, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

A koncertre mintegy 13 000 nézőt várnak, akik emelkedett, ünnepi hangverseny keretében köszönthetik az új évet. A program műfajokon átívelő, hiszen a klasszikus zene, az opera, a filmzene és a könnyűzene szimfonikus hangszerelésben találkozik, Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészek, valamint kivételes fiatal tehetségek közreműködésével. A világszínvonalú fény- és vizuális technika tovább fokozza az élményt. A Budapesti Újévi Koncert hagyományosan kettős küldetést teljesít, hiszen a délutáni Hálaadó Koncert az egész évben a közösséget szolgáló egészségügyi dolgozók, pedagógusok, rendvédelmi és szociális területen munkát végzők, valamint az önkéntesek előtt tiszteleg.

Az idei est tematikájában hangsúlyos szerepet kap a béke üzenete is.

A Schindler listája ikonikus főtémája olyan művészek előadásában csendül fel, akik konfliktusokkal terhelt térségekből érkeztek, erőteljesen jelezve, hogy a zene képes hidat építeni megosztottság és fájdalom fölött. A béke itt nemcsak nemzeti, hanem egyetemes emberi felelősségként jelenik meg. Különleges lehetőség várja a közönséget december 24-én, amikor a koncertjegyek 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg, és a teljes bevételt a mobilház megvalósítására fordítják, így a nézők egy kivételes művészi élmény mellett egy valódi jó ügyhöz is hozzájárulhatnak.

 

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

