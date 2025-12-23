Egyedülálló kezdeményezéssel segít Mága Zoltán a rászoruló gyerekeknek

Nemcsak zenei élményt, hanem valódi segítséget is hoz az új esztendő első napja, amikor Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a XVIII. Budapesti Újévi Koncert bevételének egy részét jótékony célra fordítja – írta meg a tenyek.hu.

A támogatásból többek között mobilház épül az állami gondozásban élő gyermekek számára, amely biztonságos és szeretetteljes környezetet teremt, valamint lehetőséget ad közös táborozások és együttlétek megvalósítására.

A Budapesti Újévi Koncertet január 1-jén 19:00 órakor rendezik meg a Papp László Budapest Sportaréna falai között, „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország – 18 éve együtt!” mottóval. Az esemény tizennyolc éve nem csupán kulturális, hanem társadalmi küldetést is betölt, hiszen a zene nyelvén szól az összetartozásról, a hála erejéről és a közös felelősségről. Mága Zoltán személyes jótékonysági felajánlása az évek során a koncert szerves részévé vált, az idei kezdeményezés pedig túlmutat a falakon és tetőkön, egy stabil, befogadó teret teremtve azok számára, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.