Hazakullogott a csúfos bukás után: egykori BEK-győztesnél építené újra magát a korábbi Fradi-edző

„Nem ura önmagának, katasztrófa, tönkretett mindent” – fellázadtak az oroszok a volt Fradi-edző ellen
Az Orosz Kupából való kiesés után Dejan Sztankovics sorsa megpecsételődhetett a Szpartak Moszkvánál...
Belgrádban kapott munkát.
Immár nem csak pletyka: visszatért korábbi sikerei színhelyére, a belgrádi Crvena zvezdához Dejan Sztankovics. A Ferencváros labdarúgócsapatának korábbi vezetőedzőjét hivatalosan is bemutatta az egykori BEK-győztes szerb klub, amelynél 2019 és 2022 között három bajnoki címet és két kupagyőzelmet ünnepelhetett.
A szerbiai időszakot követően a Sampdoria következett Olaszországban, majd a ferencvárosi megálló, ahonnan 2024-ben a bajnoki aranyéremmel a tarsolyában vásárolta ki a Szpartak Moszkva.
Botrányok szegélyezték az orosz kalandot, egyes vélemények szerint csúfos bukást könyvelhetett el, miután nem hozta az eredményeket, de egészen idén novemberig a fővárosban dolgozott.
A válás után nem sok pihenőt kapott, máris visszatért szülővárosába és aláírt első felnőtt együtteséhez. Játékosként három évet húzott le a belgrádi nagycsapatban, mielőtt Olaszországba szerződött: 1995-ben jugoszláv bajnok volt, illetve mindhárom évben magasba emelhette a hazai kupát is.
Dejan Sztankovics nem jelent meg a Szpartak Moszkva legutóbbi sajtótájékoztatóján.
Fotó: Facebook/FK Crvena zvezda