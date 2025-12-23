Ft
Hazakullogott a csúfos bukás után: egykori BEK-győztesnél építené újra magát a korábbi Fradi-edző

2025. december 23. 22:52

Belgrádban kapott munkát.

2025. december 23. 22:52
Immár nem csak pletyka: visszatért korábbi sikerei színhelyére, a belgrádi Crvena zvezdához Dejan Sztankovics. A Ferencváros labdarúgócsapatának korábbi vezetőedzőjét hivatalosan is bemutatta az egykori BEK-győztes szerb klub, amelynél 2019 és 2022 között három bajnoki címet és két kupagyőzelmet ünnepelhetett.

A szerbiai időszakot követően a Sampdoria következett Olaszországban, majd a ferencvárosi megálló, ahonnan 2024-ben a bajnoki aranyéremmel a tarsolyában vásárolta ki a Szpartak Moszkva.

Botrányok szegélyezték az orosz kalandot, egyes vélemények szerint csúfos bukást könyvelhetett el, miután nem hozta az eredményeket, de egészen idén novemberig a fővárosban dolgozott.

A válás után nem sok pihenőt kapott, máris visszatért szülővárosába és aláírt első felnőtt együtteséhez. Játékosként három évet húzott le a belgrádi nagycsapatban, mielőtt Olaszországba szerződött: 1995-ben jugoszláv bajnok volt, illetve mindhárom évben magasba emelhette a hazai kupát is.

Fotó: Facebook/FK Crvena zvezda

