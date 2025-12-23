„Legyünk őszinték, nem lesz rá szükség” – Szoboszlait siratják Liverpoolban

Mint arról beszámoltunk, szombaton kettős emberelőnyben végül egyetlen góllal, 2–1-re nyerni tudott a Liverpool a Tottenham otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A kezdőcsapatba jelölt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a londoni találkozót, amelynek a hajrájában a magyar válogatott csapatkapitánya sárga lapot kapott.

A 83. percben a nem sokkal korábban beállt Richarlison előbb szépített, majd azonnal provokálni kezdte a vendégeket. Megszorította a földön fekvő Ekitiké nyakát, majd miután Szoboszlai kérdőre vonta, ő került sorra.