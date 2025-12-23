„Legyünk őszinték, nem lesz rá szükség” – Szoboszlait siratják Liverpoolban

Össztűz zúdult az angol szakértőre: semmibe vette Szoboszlait
A korábbi védő kihagyta számításából a magyar középpályást.
Hemzsegtek a különböző vérmérsékletű hozzászólások.
Mint arról beszámoltunk, szombaton kettős emberelőnyben végül egyetlen góllal, 2–1-re nyerni tudott a Liverpool a Tottenham otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A kezdőcsapatba jelölt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a londoni találkozót, amelynek a hajrájában a magyar válogatott csapatkapitánya sárga lapot kapott.
A 83. percben a nem sokkal korábban beállt Richarlison előbb szépített, majd azonnal provokálni kezdte a vendégeket. Megszorította a földön fekvő Ekitiké nyakát, majd miután Szoboszlai kérdőre vonta, ő került sorra.
Az összeszólalkozás után végül a magyar középpályás kapott sárga lapot
– pedig megint csak a higgadtságán múlt, hogy nem lett nagyobb baj, pont úgy, mint november elején az argentin Emiliano Martínezzel szemben.
A figyelmeztetés miatt ki kell hagynia a sereghajtó Wolves elleni hazai találkozót – ez volt az ötödik sárga lapja. Sokan aggódtak, hogy nem játszik majd Londonban, nos, ott volt a pályán, a következő meccsről, december 27-én viszont biztosan kiesett.
A szurkolók keseregnek a hiánya miatt, de vannak, akik örülnek, hogy éppen az utolsó elleni hazai meccsről marad le, ráadásul pihenhet a kisebb sérülése után.
Amúgy is ráfér, hiszen a szezonban eddig minden PL- és BL-találkozón a kezdőcsapat tagja volt. A kommentszekciókban hemzsegtek a különböző vérmérsékletű, Szoboszlaival kapcsolatos hozzászólások.
„Végre pihenhet”
„Úgyis van egy Wirtzünk”
„Tökéletes időzítés”
„Jöhet Chiesa, megkaphatja a lehetőséget”
Legyünk őszinték, nem lesz rá szükség”
A Liverpool december 27-én szombaton 16 órától a sereghajtó Wolves együttesét fogadja az Anfielden.
Fotó: MTI/AP/Jon Super