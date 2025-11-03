Előkerült egy felvétel: Szoboszlai nagy bajba kerülhetett volna, de nem ült fel a provokációnak

Megint megnevettette az Anfieldet: Szoboszlai Dominik pimasz cselét ezúttal a sztáredző bánta (VIDEÓ)
Egy sárga lapért bőven megérte...
A Liverpool magyar válogatott labdarúgójával az Aston Villa kapusával, Emiliano Martínezzel akasztotta össze a bajszát. A mérkőzés hajrájában sárga lappal figyelmeztetett Szoboszlai Dominik azonban nem ült fel az argentin világbajnok provokációjának.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Liverpool FC kétgólos győzelmet aratott az Aston Villa ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójában. A Vörösök szeptember közepe után nyertek ismét mérkőzést hazai pályán. A meccs elsősorban arról marad emlékezetes számunkra, hogy a kezdő tizenegyben helyet kapó, a találkozót végig játszó Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a cserék közé nevezték, vagyis egyszerre három magyar szerepelt egy PL-bajnokin egy azon együttes játékoskeretében – erre korábban még nem volt példa.
Az már csak hab a tortán, hogy az összecsapás legjobbjának ezúttal (is) Szoboszlait választották meg a szurkolók. Válogatottunk 25 éves csapatkapitánya egy ízben meg is nevettette az Anfield közönségét, amikor a hajrában, a partvonal mellett megtréfálta a vendég birminghamiek mesterét, Unai Emeryt egy pimasz csellel. A spanyol Sevillával egyedüliként sorozatban háromszoros Európa Liga-győztes, korábban a nagy rivális Arsenal vezetőedzőjeként is dolgozó baszk tréner persze nem örült ennek, bosszúsan arrébb lökte honfitársunkat, aki tettéért
sárga lapot kapott Stuart Attwell játékvezetőtől.
Ennek azért van jelentősége, mert egy másik jelentnek is főszereplője volt Szoboszlai Dominik, akinek csakis a higgadtságán múlt, hogy nem figyelmeztették, azaz a későbbi Emery-incidenssel akár egy kiállítást is kockáztathatott volna.
Történt ugyanis, hogy a Villa kapusa, Emiliano Martínez összeakasztotta a bajszát a magyarral, aki az egyik támadásnál a testi erejét használva, de nem szándékosan a pályán kívülre tessékelte a látogatók belga védőjét, Amadou Onanát.
Martínez azonnal lerohanta Szoboszlait, a képébe mászott, és mindent megtett azért, hogy kiprovokáljon legalább egy sárgát neki. A 'Pool nyolcasa előbb próbálta kiszabadítani magát az argentin világbajnok szorításából, majd amikor már látványossá vált a konfliktus, a kezével jelezte, hogy inkább megvárja, amíg a bíró rendet tesz.
Így is lett, a hazaiak középpályása végül „ sértetlenül” megúszta az esetet.
A Liverpool legközelebb kedden 21 órakor lép pályára saját közönsége előtt a Bajnokok Ligájában, az ellenfele pedig nem más lesz, mint a spanyol Real Madrid.
