Előkerült egy felvétel: Szoboszlai nagy bajba kerülhetett volna, de nem ült fel a provokációnak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Liverpool FC kétgólos győzelmet aratott az Aston Villa ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójában. A Vörösök szeptember közepe után nyertek ismét mérkőzést hazai pályán. A meccs elsősorban arról marad emlékezetes számunkra, hogy a kezdő tizenegyben helyet kapó, a találkozót végig játszó Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a cserék közé nevezték, vagyis egyszerre három magyar szerepelt egy PL-bajnokin egy azon együttes játékoskeretében – erre korábban még nem volt példa.

Szoboszlai Dominik (balra) sorra kapja a gratulációkat Liverpoolban – ezúttal a hidegvérét is megőrizte / Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

Az már csak hab a tortán, hogy az összecsapás legjobbjának ezúttal (is) Szoboszlait választották meg a szurkolók. Válogatottunk 25 éves csapatkapitánya egy ízben meg is nevettette az Anfield közönségét, amikor a hajrában, a partvonal mellett megtréfálta a vendég birminghamiek mesterét, Unai Emeryt egy pimasz csellel. A spanyol Sevillával egyedüliként sorozatban háromszoros Európa Liga-győztes, korábban a nagy rivális Arsenal vezetőedzőjeként is dolgozó baszk tréner persze nem örült ennek, bosszúsan arrébb lökte honfitársunkat, aki tettéért