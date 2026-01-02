„A Liverpool MVP-je” – így vált Szoboszlai Dominik Arne Slot legfontosabb játékosává

Mégsem Szaúd-Arábia? Korábbi csapata visszaszerezné Mohamed Szalahot a Liverpooltól!
Nagyszerű analízist közölt a világklasszis magyar játékmesterről az egyik futballistaelemzésekre szakosodott nemzetközi portál. A Total Football Analysis szerint Szoboszlai Dominik személyében egy olyan felbecsülhetetlen kincse van a Liverpool csapatának, amely még a mai modern futballban is nagyon ritka.
A játékoselemzésekre szakosodott Total Football Analysis készített átfogó képet arról, hogyan vált Szoboszlai Dominik „szép csendben” a Liverpool és Arne Slot vezetőedző legfontosabb láncszemévé. A TFA elemzésének legfontosabb következtetése, hogy a magyar sztár nem (csak) az elképesztő sokoldalúsága miatt világklasszis, hanem azért, mert a pálya bármely pontján abszolút elit teljesítményre képes, ami még a modern profi futballban is nagyon ritka kiváltság.
A hosszú írás feleleveníti, hogy Szoboszlai Dominik egy olyan idényben lépett a legmagasabb szintre, ahol szinte minden ellene dolgozott: Florian Wirtz nyári érkezésével sokan az alapvető helyét is megkérdőjelezték a kezdőcsapatban, aztán a Liverpool ellen is minden összeesküdött. Hiába a majd' 500 millió eurós nyári költekezés, a portál szerint eddig sem Alexander Isak, sem Jeremie Frimpong, sem Wirtz, sem Kerkez Milos nem szolgált rá a borsos árára, ráadásul a kaotikus zuhanórepülés közepette még a Mohamed Szalah körül kialakult botrány is rányomta a bélyegét az együttes eleve gyenge teljesítményére. A TFA szerint
Ezen a ponton lépett elő vezérré egy olyan játékos, aki nem a nyári gigaigazolások közül került ki, hanem szép csendben vált a Liverpool legfontosabb játékosává: Szoboszlai Dominik.
Az elemzés is emlékeztet rá, hogy Szoboszlai szinte a szezon összes lehetséges percét a pályán töltötte, méghozzá a lehető legváltozatosabb szerepkörökben: hol a támadó középpályán, hol jobbhátvédként, máskor védekező középpályásként, megint máskor jobbszélsőként.
Mindent megtesz a Liverpoolért, és Slotnak minden egyes héten égető szüksége van rá a kezdő tizenegyben"
– szögezi le az elemző, majd mélyebben is bemutatja Szoboszlai játékának fontosságát.
Ez pedig nem más, mint a minőség, a mennyiségen felül.
„Könnyű lenne itt ülni, és azt mondani, hogy Szoboszlai Dominik fontossága a Liverpool számára kizárólag a sokoldalúságán múlik, de ennél valójában sokkal többről van szó. Nem pusztán arról, hogy sokoldalú, hanem arról, hogy minden poszton abszolút elit szinten játszik, ez pedig nagyon nagyban megkönnyíti Arne Slot életét”
– írják, majd konkrét példákat is hoznak az idei kiírásból. Emlékeztetnek az idény elejére, amikor mindkét jobboldali védő, Conor Bradley és Frimpong is kiesett, és a Liverpool válságba került, de jött Szoboszlai, aki kényszerből töltötte be a posztot, erre ugyanolyan jó volt, mint az eredeti bekkek.
„egyszerűen Mindent meg tud csinálni labdarúgóként: nagyon ritka, hogy egy játékos bármilyen pozícióban ennyire magas szinten legyen képes teljesíteni”
– vonják meg a legfontosabb konklúziót, azzal a kiegészítéssel, hogy ami igazán különlegessé teszi a Liverpool számára, az az ennél is elitebb passzjátéka: a csapatkapitány Virgil van Dijk mellett Szoboszlaié
És emellett van még egy kiemelkedő aspektusa a játékának: a hihetetlen passztávolsága, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy a hosszú passzainak a 64%-át az alábbi két képen látható átlós átadásokkal teljesítette:
Mindennek a tetejébe szinte már csak a koktélcseresznye a habon, hogy emellett Szoboszlai a Liverpool kijelölt szöglet- és szabadrúgás-értékesítője is (azt már csak mi tesszük hozzá halkan, hogy Mohamed Szalah hiányában a büntetőrúgója is), amelyekből közvetlenül egy gólt és három asszisztot is elért már idén – nem is akármilyeneket...
Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP