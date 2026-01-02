„A Liverpool MVP-je” – így vált Szoboszlai Dominik Arne Slot legfontosabb játékosává

A játékoselemzésekre szakosodott Total Football Analysis készített átfogó képet arról, hogyan vált Szoboszlai Dominik „szép csendben” a Liverpool és Arne Slot vezetőedző legfontosabb láncszemévé. A TFA elemzésének legfontosabb következtetése, hogy a magyar sztár nem (csak) az elképesztő sokoldalúsága miatt világklasszis, hanem azért, mert a pálya bármely pontján abszolút elit teljesítményre képes, ami még a modern profi futballban is nagyon ritka kiváltság.

Szoboszlai Dominik szép csendben a Liverpool legfontosabb láncszemévé és az Anfield legnagyobb közönségkedvencévé nőtte ki magát (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlai a Liverpool minden hangszeren játszó jolly jokere

A hosszú írás feleleveníti, hogy Szoboszlai Dominik egy olyan idényben lépett a legmagasabb szintre, ahol szinte minden ellene dolgozott: Florian Wirtz nyári érkezésével sokan az alapvető helyét is megkérdőjelezték a kezdőcsapatban, aztán a Liverpool ellen is minden összeesküdött. Hiába a majd' 500 millió eurós nyári költekezés, a portál szerint eddig sem Alexander Isak, sem Jeremie Frimpong, sem Wirtz, sem Kerkez Milos nem szolgált rá a borsos árára, ráadásul a kaotikus zuhanórepülés közepette még a Mohamed Szalah körül kialakult botrány is rányomta a bélyegét az együttes eleve gyenge teljesítményére. A TFA szerint