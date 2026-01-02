Mégsem Szaúd-Arábia? Korábbi csapata visszaszerezné Mohamed Szalahot a Liverpooltól!

De vajon milyenek a Roma esélyei?

Emlékezetes, Szalah éppen az olasz fővárosból került a Liverpoolhoz 2017-ben, akkori klubrekordot jelentő 37 millió fontért, miután az azt megelőző két idényben

a Farkasoknál minden sorozatot figyelembe véve 83 meccsen 34 gólt és 21 gólpasszt jegyzett.

A lap azonban egyből hozzá is teszi, a rómaiak nem a mostani, téli átigazolási ablakban lépnének, hanem legkorábban a nyáron – kérdés, akkor mennyi esélyük lenne megszerezni az egyiptomi játékjogát. A Roma drukkerei mindenesetre abba kapaszkodhatnak, hogy a legfrissebb nemzetközi sajtóértesülések szerint a szaúdi klubok részéről jelenleg mérséklődött az érdeklődés iránta (aligha függetlenül az idei, erősen várakozáson aluli teljesítményétől), így talán fél év múlva jobb esélyekkel szállhatnak harcba érte.