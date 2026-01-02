Mégsem Szaúd-Arábia? Korábbi csapata visszaszerezné Mohamed Szalahot a Liverpooltól!

Ez várhat Szoboszlaira, ha már a télen távozik a megtört liverpooli klubikon
Van, ami annyira eltört, hogy már nem lehet megjavítani...
Újabb klub került képbe Mohamed Szalah lehetséges távozásával kapcsolatban. Olasz lapértesülések szerint az egyiptomi előző klubja, az AS Roma szívesen látná újra soraiban egykori gólvágóját.
Amióta elutazott az Afrika-kupára, némileg elült a sivatagi vihar Mohamed Szalah körül, ám ez nem jelenti azt, hogy ne lógna a levegőben továbbra is az egyiptomi klasszis jövője. Noha a Liverpool ikonjának nagy port kavart nyilvános kirohanása után a kevésbé valószínűnek tartott forgatókönyv, vagyis a részleges békülés látszott bekövetkezni, egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy a 33 éves támadó kitölti a 2027-ig tartó angliai szerződését.
Az arab világban már eddig is árgus szemekkel figyelték Szalah helyzetét, több szaúdi klub is csillagászati összegekkel próbálta csábítgatni a leghíresebb muszlim futballistát, eleddig sikertelenül. S bár a kőgazdag olajosklubok ettől még jó eséllyel nem tettek le Szalah megszerzéséről, most egy némileg meglepő kérő neve is felvetődött vele kapcsolatban:
az olasz La Repubblica azt állítja, Szalahot szívesen látná újra soraiban előző klubja, a Serie A-ban szereplő AS Roma!
Emlékezetes, Szalah éppen az olasz fővárosból került a Liverpoolhoz 2017-ben, akkori klubrekordot jelentő 37 millió fontért, miután az azt megelőző két idényben
a Farkasoknál minden sorozatot figyelembe véve 83 meccsen 34 gólt és 21 gólpasszt jegyzett.
A lap azonban egyből hozzá is teszi, a rómaiak nem a mostani, téli átigazolási ablakban lépnének, hanem legkorábban a nyáron – kérdés, akkor mennyi esélyük lenne megszerezni az egyiptomi játékjogát. A Roma drukkerei mindenesetre abba kapaszkodhatnak, hogy a legfrissebb nemzetközi sajtóértesülések szerint a szaúdi klubok részéről jelenleg mérséklődött az érdeklődés iránta (aligha függetlenül az idei, erősen várakozáson aluli teljesítményétől), így talán fél év múlva jobb esélyekkel szállhatnak harcba érte.
Más kérdés, ha az arab pénzeszsákok újra beindítanák a rohamot, akkor egy Roma-kaliberű klubnak valószínűleg nagyon nehéz lenne felvennie velük a versenyt minden téren...
Nyitókép: MTI/EPA/Kiko Huesca