Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
AS Roma szaúdi liga Liverpool Mohamed Szalah

Mégsem Szaúd-Arábia? Korábbi csapata visszaszerezné Mohamed Szalahot a Liverpooltól!

2026. január 02. 21:05

Újabb klub került képbe Mohamed Szalah lehetséges távozásával kapcsolatban. Olasz lapértesülések szerint az egyiptomi előző klubja, az AS Roma szívesen látná újra soraiban egykori gólvágóját.

2026. január 02. 21:05
null

Amióta elutazott az Afrika-kupára, némileg elült a sivatagi vihar Mohamed Szalah körül, ám ez nem jelenti azt, hogy ne lógna a levegőben továbbra is az egyiptomi klasszis jövője. Noha a Liverpool ikonjának nagy port kavart nyilvános kirohanása után a kevésbé valószínűnek tartott forgatókönyv, vagyis a részleges békülés látszott bekövetkezni, egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy a 33 éves támadó kitölti a 2027-ig tartó angliai szerződését. 

Salah, Mohamed; Navas, Keylor Roma-Real
Mohamed Szalah anno a Roma csapatánál kezdte meg az igazi gólgyártást, el is vitte a Liverpool – a többi már történelem... (Fotó: MTI/EPA/Kiko Huesca)

Ezt is ajánljuk a témában

Az arab világban már eddig is árgus szemekkel figyelték Szalah helyzetét, több szaúdi klub is csillagászati összegekkel próbálta csábítgatni a leghíresebb muszlim futballistát, eleddig sikertelenül. S bár a kőgazdag olajosklubok ettől még jó eséllyel nem tettek le Szalah megszerzéséről, most egy némileg meglepő kérő neve is felvetődött vele kapcsolatban: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

az olasz La Repubblica azt állítja, Szalahot szívesen látná újra soraiban előző klubja, a Serie A-ban szereplő AS Roma!

De vajon milyenek a Roma esélyei?

Emlékezetes, Szalah éppen az olasz fővárosból került a Liverpoolhoz 2017-ben, akkori klubrekordot jelentő 37 millió fontért, miután az azt megelőző két idényben 

a Farkasoknál minden sorozatot figyelembe véve 83 meccsen 34 gólt és 21 gólpasszt jegyzett. 

A lap azonban egyből hozzá is teszi, a rómaiak nem a mostani, téli átigazolási ablakban lépnének, hanem legkorábban a nyáron – kérdés, akkor mennyi esélyük lenne megszerezni az egyiptomi játékjogát. A Roma drukkerei mindenesetre abba kapaszkodhatnak, hogy a legfrissebb nemzetközi sajtóértesülések szerint a szaúdi klubok részéről jelenleg mérséklődött az érdeklődés iránta (aligha függetlenül az idei, erősen várakozáson aluli teljesítményétől), így talán fél év múlva jobb esélyekkel szállhatnak harcba érte. 

Más kérdés, ha az arab pénzeszsákok újra beindítanák a rohamot, akkor egy Roma-kaliberű klubnak valószínűleg nagyon nehéz lenne felvennie velük a versenyt minden téren...

Nyitókép: MTI/EPA/Kiko Huesca

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!