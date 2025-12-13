Ez várhat Szoboszlaira, ha már a télen távozik a megtört liverpooli klubikon

Annyiban nem előzmény nélküli a történet, hogy Szalaht már korábban is környékezték, elsősorban az arab világból, ami nem is csoda, hiszen a világ legismertebb muszlim futballsztárjának megszerzése hatalmas főnyeremény lett volna a feneketlen pénzeskút szaúdi ligának – és még most is az lenne. Tudott tény, hogy 2023 nyarán például egy eszement, 150 millió fontos ajánlatot utasított vissza a Pool az al-Ittihadtól, és azóta csak növekszik iránta a kereslet. A rossz nyelvek szerint pedig a csillagászati fizetéssel csábított Szalah és ügynöke ezzel is próbált nyomást helyezni a klubvezetésre a legutóbb hosszasan elhúzódó, végül idén tavasszal lezárult szerződéshosszabbítási (és gázsiemelési) tárgyalások során. Erre egyébként szigorúan csak a pályán mutatott teljesítménye is feljogosította volna az egyiptomit, hiszen tavaly 32 évesen is karrierje egyik legragyogóbb idényét futotta:

Premier League-gólkirályként 29 találattal és 18 gólpasszal, azaz PL-rekordnak számító 47 kanadai ponttal vezette bajnoki címig a Vörösöket, megválasztották az idény játékosának, a szurkolók és Slot is új szerződést követelt neki.

Végül megkapta, de úgy, hogy közben azért már látszottak a jelei annak, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné, akkor ügynökével együtt nem riad vissza a manipulációtól sem. Az elhúzódó tárgyalások során többször is a médiát hívta „segítségül”, hogy nyomást helyezzen a menedzsmentre, nyilvánosan kifogásolva, hogy nem bólintottak rá egyből a feltételeire (ami szerinte a klubért tett szolgálataiért cserébe neki alanyi jogon járna), s ha így haladnak tovább a dolgok, akkor „féllábbal már kint van Liverpoolból”.

Mohamed Szalah tavaly a bajnoki cím mellett a Premier League gólkirályának járó Aranycipőt és a legjobb játékosnak járó díjat is elnyerte / Fotó: AFP/Paul Ellis

Mára már mindkét fél megbánta a szerződéshosszabbítást?