Ez várhat Szoboszlaira, ha már a télen távozik a megtört liverpooli klubikon

Újabb barátját veszítheti el Szoboszlai – nem is akar beszélni róla
„Szeretem őt mint embert és mint játékost, de ez nem a mi döntésünk.”
Hacsak nem következik be valami csodával határos pálfordulás, Mohamed Szalah tragikus hősként, klublegendához méltatlan módon távozhat a Vörösöktől – akár már januárban. Ha tényleg nincs visszaút, az természetesen a Liverpool játékát és taktikáját is alapjaiban forgatná fel, beleértve jó barátja, Szoboszlai Dominik szerepét is.
Hivatalosan még nem tudni, mi lesz Mohamed Szalah sorsa a Liverpoolnál, de jelen pillanatban nagyobb összeget nem tennénk rá, hogy az Anfield Roadon vonul majd vissza könnyek és fanfárok közepette. Persze nem ez lenne az első alkalom a futballtörténelemben, hogy egy generációs klubikon búcsúja váratlanul méltatlanra sikeredjen.
Temérdek ilyet lehetne mondani: gondoljunk csak vissza anno Diego Maradona viharos nápolyi távozására, Roy Keane emlékezetes manchesteri kenyértörésére, vagy a két spanyol gigászra, a Real Madridra és a Barcelonára, ahol kis túlzással hagyományt teremtettek e csúnya műfajból Raúltól kezdve Iker Casillason és Sergio Ramoson át Lionel Messiig és Neymarig – hogy csak a legemlékezetesebbeket említsük.
A fenti példák esetében különféle okok játszottak közre abban, hogy a valaha harmonikus kapcsolat végül félresiklott, s olyan véget ért, amelyre a legszebb időszakokban gondolni sem mertek volna a szurkolók. Az viszont közös pont, hogy sokáig teljesen elképzelhetetlen volt, hogy ezek a legendák ne az adott klubból vonuljanak vissza. Aztán viszont az élet – értsd: az egó, pénz, edző, klubvezetés – máshogy gondolta…
Most erősen benne van a pakliban, hogy hasonlóan fájdalmas válással zárul a Liverpool és Szalah házassága is. Az egyiptomi sztár vitathatatlanul a gazdag klubtörténelem egyik legjobb játékosa: 2017 óta tartó liverpooli pályafutása során
419 meccsen 250 góllal a harmadik az örökranglistán – csak Ian Rush és Roger Hunt előzi meg –, miközben mindent megnyert a csapattal, ami számít. Nyolc trófeája között vagy egy Bajnokok Ligája- és egy Premier League-cím, de az FA Kupát és a Ligakupát is elhódította.
2025. decemberében mégis ott tartunk, hogy a nemrég még ünnepelt hős a médiában intézett nyilvános kirohanást edzője és a klub ellen, amire válaszul Arne Slot kivágta a keretből, így aztán Mohamed Szalah úgy utazik el hétfőn a jövő vasárnap rajtoló Afrikai Nemzetek Kupájára (AFCON), hogy erősen kérdéses, egyáltalán pályára lép-e még valaha a Liverpool mezében.
Annyiban nem előzmény nélküli a történet, hogy Szalaht már korábban is környékezték, elsősorban az arab világból, ami nem is csoda, hiszen a világ legismertebb muszlim futballsztárjának megszerzése hatalmas főnyeremény lett volna a feneketlen pénzeskút szaúdi ligának – és még most is az lenne. Tudott tény, hogy 2023 nyarán például egy eszement, 150 millió fontos ajánlatot utasított vissza a Pool az al-Ittihadtól, és azóta csak növekszik iránta a kereslet. A rossz nyelvek szerint pedig a csillagászati fizetéssel csábított Szalah és ügynöke ezzel is próbált nyomást helyezni a klubvezetésre a legutóbb hosszasan elhúzódó, végül idén tavasszal lezárult szerződéshosszabbítási (és gázsiemelési) tárgyalások során. Erre egyébként szigorúan csak a pályán mutatott teljesítménye is feljogosította volna az egyiptomit, hiszen tavaly 32 évesen is karrierje egyik legragyogóbb idényét futotta:
Premier League-gólkirályként 29 találattal és 18 gólpasszal, azaz PL-rekordnak számító 47 kanadai ponttal vezette bajnoki címig a Vörösöket, megválasztották az idény játékosának, a szurkolók és Slot is új szerződést követelt neki.
Végül megkapta, de úgy, hogy közben azért már látszottak a jelei annak, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné, akkor ügynökével együtt nem riad vissza a manipulációtól sem. Az elhúzódó tárgyalások során többször is a médiát hívta „segítségül”, hogy nyomást helyezzen a menedzsmentre, nyilvánosan kifogásolva, hogy nem bólintottak rá egyből a feltételeire (ami szerinte a klubért tett szolgálataiért cserébe neki alanyi jogon járna), s ha így haladnak tovább a dolgok, akkor „féllábbal már kint van Liverpoolból”.
A folytatást ismerjük: Szalah a bajnoki cím és az Aranycipő után mindent megkapott, amit kért, beleértve a kétéves, 2027-ig szóló szerződéshosszabbítást és a heti 350 ezerről heti 400 ezer fontra emelt fizetést, aminél csak Erling Haaland kap többet a ligában. Csakhogy a címvédő Liverpool előre nem látható válsága őt is elérte. Valószínűleg nem függetlenül az új, egyelőre be nem váló sztárigazolások miatti sakkozásoktól, folyamatos szerkezetváltásoktól, de tény, hogy
a 33 éves klasszis idén az új kontraktusa ellenére brutálisan alulteljesít, és nemcsak a saját sztenderdjeihez képest, miután a PL-ben 13 meccsen mindössze 4 gólnál és 2 gólpassznál tart, amihez a BL-ben 5 meccsen még 1-1-et tett hozzá.
Ennek, valamint a kudarcsorozat miatt az Arne Slot nyakára időközben rátelepedő eredménykényszer hatására pedig a holland mester nincs mit veszítsen alapon meglépte a korábban elképzelhetetlent. A sokáig betonbiztos alapembernek, kirobbanthatatlan kezdőjátékosnak számító Szalahot november végén, a csapat azt megelőző hét bajnokiján elszenvedett hatodik veresége után a kispadra ültette, és be sem állította a West Ham elleni győzelem során, majd az azt követő két PL-meccsen sem tette a kezdőbe. Ennyi pedig elegendő is volt ahhoz, hogy az afrikainál kiboruljon a bili: az újonc Leeds elleni drámai pontvesztés után jól időzítve intézett nyilvános kirohanást Slot és a klub ellen, mondván, elfogadhatatlan, ami vele történik.
„Nem hiszem el, hogy végig a padon ültem! Ez már egymás után a harmadik eset, ilyen még sosem fordult elő velem a pályafutásom során. Rendkívül csalódott vagyok, mert sokat tettem ezért a csapatért az évek során, főleg tavaly, mégis úgy érzem, hogy a klub most a busz alá lökött. Valaki azt akarja, hogy mindenért én vigyem el a balhét.
Sok ígéretet kaptam a nyáron a klubtól, erre most a padon ülök, szóval mondhatom azt, hogy ezeket az ígéreteket nem tartották be. Jó kapcsolatom volt az edzővel, most viszont semmilyen kapcsolatom nincs, és nem tudom, miért. Úgy tűnik, valaki azt akarja, hogy már ne legyek a klubnál…”
Mondani sem kell, a csapat jelenlegi helyzetében ez a nyilatkozat, ebben a formában, stílusban és hangnemben mekkora megrökönyödést váltott ki nemcsak a Liverpool háza táján, de egész Angliában és a tágabb futballvilágban. Fő érintettként nemcsak Arne Slot fejezte ki megdöbbenését amúgy a maga intelligens stílusában, mondván, megérti a játékos frusztrációját, de ilyen nyilatkozatnak, ilyen szituációban semmi keresnivalója a nyilvános sajtóban:
Higgadt és udvarias ember vagyok, de nem gyenge. Ha valaki úgy viselkedik, ahogyan ő tette, arra lesz válasz. És itt a klub válasza: nincs a keretben.
Az edzőn kívül számos korábbi játékos és klublegenda is élesen bírálta az egyiptomit, Slotéhoz hasonló üzeneteket megfogalmazva.
Ezek után óriási kérdés a hogyan tovább, hiszen jól látszik, hogy Szalah ezzel a húzásával elvesztette nemcsak edzője, de a közvélemény és a szurkolók egy jelentős részének a bizalmát is. Noha Arne Slot úgy fogalmazott, alapvetően hisz benne, hogy „mindig van visszaút”, most eléggé úgy tűnik, valami végleg eltört – többen úgy gondolják, az egyiptomi által sokatmondóan elejtett „valaki azt akarja, hogy már ne legyek a klubnál” félmondatban a „valaki” valójában ő maga... A játékos ugyanis a nyílt támadással alighanem a vezetőséget is lépéskényszerbe hozta, és
a képlet innentől leegyszerűsödni látszik „Slot vagy Szalah” kérdésre.
A menedzsment márpedig többször is támogatásáról biztosította a menedzsert – a váratlan vesszőfutás ellenére is –, így valószínűtlennek tűnik, hogy ha valóban eljutunk idáig, akkor a tavalyi sikerkovács edzőt, s vele együtt a komplett játékrendszerét dobnák a kiöregedő, hisztis, a klubot nyíltan szidó sztár helyett. Főleg, hogy mivel Szalah szerződése 2027-ig szól, most még érdemben pénzzé tudnák tenni az egyiptomi sztárt (akár már a januári transzferidőszakban), akiért ha 150 milliót már nem is, de még mindig jelentős összeget kaphatnának a szaúdi ligából vagy a másik levezetőbajnokságból, az MLS-ből (mindkét helyről számos komoly kérőről hallani).
Persze, az sincs kizárva, hogy Szalah mondjuk az Afrika-kupa ideje alatt „lehiggad”, és hirtelen varázsütésre megjavul minden. De az élet (meg a profi sport) ritkán működik így, és hát valahogy nincs most előttünk, hogy a felek egy ilyen kaliberű világbotrány után újra kebelbarátként folytatják majd, mintha mi sem történt volna. Ha Szalah tényleg távozik – akár már most a télen –, akkor sokkal érdekesebb, hogy ez milyen változást hozna magával Liverpoolban. Az egyik opció, hogy igazolnak a helyére valakit, ami viszont idény közben elég kockázatos lenne (és a minőségi merítés is nyilván limitált), főleg látva, hogy a nyári szuperigazolások mennyire nem szuperálnak jelenleg, s hogy az ő beépítésükkel is éppen eléggé meggyűlik Arne Slot baja. Maradna tehát a házon belüli megoldás:
az elmúlt három bajnokin éppen Szoboszlai Dominik kezdett Szalah helyén a jobbszélen, ám a konzekvencia leginkább az lett, hogy a Pool fő játékmesterét nem szabad „elpocsékolni” a szélen (már csak azért sem, mert akkor nincs, aki olyan minőségben szervezze a játékot a középpályáról, ahogyan az univerzális magyar klasszis teszi), másrészt válogatottunk csapatkapitánya is többször elmondta korábban, hogy jobban érzi magát eggyel visszavontabb szerepkörben, ahonnan ténylegesen tudja irányítani a csapat játékát.
Talán eggyel közelebb jutottunk a megoldáshoz a hétközi, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-győzelem során, ahol Szalah teljes hiányában már szerkezetet váltott Slot, és a korábbi 4-2-3-1-es hadrend helyett Milánóban 4-3-1-2-vel küldte fel csapatát. Méghozzá oly módon, hogy elöl egyszerre kezdett a két nyári csatárigazolás, Hugo Ekitiké és Alexander Isak, Szoboszlai így a középpálya jobb oldaláról mögéjük bemozogva Alexis Mac Allisterrel felváltva tudta szervezni a játékot, miközben a támadások segítéséhez a jobb oldali szárnyvédő (előbb Joe Gomez, aztán Conor Bradley) lépett fel sokszor egészen magasra.
Ez a felállás mintha láthatóan jobban feküdt volna mindenkinek,
nem mellesleg az eredmény, az akkor még a BL-főtábla 4. helyén álló Inter elleni kapott gól nélküli, Szoboszlai tizenegyesgóljával a hajrában kicsikart 1–0-s siker is ezt látszik alátámasztani. Ez persze csak egyetlen minta volt, és nem törvényszerű, hogy innentől mindig így lesz, de azt mindenesetre markánsan megmutatta, hogy a Liverpoolnál Mohamed Szalah nélkül is van, lesz élet – a kérdés leginkább csak az, hogy mikortól...
(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)