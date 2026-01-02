Ft
nyitrai zsolt országos polgárőr szövetség polgárőr szervezet egyesület

Nyitrai Zsolt: Köszönet illeti a több mint 70 ezer polgárőrt, akik önkéntesen vigyáztak ránk 2025-ben

2026. január 02. 22:41

2010 óta duplájára nőtt az Országos Polgárőr Szövetség támogatása, és folyamatosan bővítik, modernizálják a szervezet eszközparkját.

2026. január 02. 22:41
null

„Köszönet illeti a több mint 70 ezer polgárőrt, akik önkéntesen vigyáztak ránk 2025-ben, legyen szó akár a települések közbiztonságáról, határvédelemről, árvízről vagy a kábítószer elleni harcról” – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke bejelentette, hogy idén legalább 50 településen új polgárőr-egyesületet hoznak létre.

 

Nyitrai Zsolt elmondta, 2010 óta duplájára nőtt az OPSZ támogatása, és folyamatosan bővítik, modernizálják a szervezet eszközparkját.

Hozzátette, a polgárőr egyesületeket tavaly mentesítették az őket érintő cégautó-adó megfizetése alól, ami régi törekvésük volt, és több 100 milliós megtakarítást jelent az egyesületeknek. A főtanácsadó közölte, idén is folytatják az együttműködést, és bízik benne, hogy a hungarikumok közé emelkedhet ez a nemzetközileg is egyedülálló szervezet.

Túrós András, az OPSZ elnöke a videóban azt mondta, Magyarország kormánya a polgárőrség stratégiai partnere. Hozzátette, minden technikai, anyagi támogatást megkaptak a kormánytól, és reményei szerint ez az együttműködés 2026-ban is folytatódik.

A polgárőrség 2026-ban újult erővel folytatja munkáját, elsősorban Magyarország és az emberek biztonsága érdekében" 

– jelentette ki.

Túrós András közölte: meghirdetik a közterületek és a külterületek biztonságának programját, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a polgárőrök 15-20 százalékkal több közterületi szolgálati órát teljesítsenek, ezzel is javítva az emberek biztonságérzetét.

Másik célkitűzésük a közbiztonsági fórumokhoz kapcsolódik: 40 járásban szerveznek ilyen programot, ezeken hangsúlyosan szólnak a kábítószer-kereskedelem visszaszorításáról, az online csalások megelőzéséről és a határvédelemről. Elmondta, legalább 50 településen új polgárőr egyesületet hoznak létre. 

2026-ban 35 éves lesz a polgárőrség, ezt méltó módon szeretnék megünnepelni, különös tekintettel arra, hogy a szervezet nélkülözhetetlen szereplője a közbiztonság védelmének”

 – fogalmazott az elnök.

MTI

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

