Nyitrai Zsolt: Köszönet illeti a több mint 70 ezer polgárőrt, akik önkéntesen vigyáztak ránk 2025-ben

Túrós András, az OPSZ elnöke a videóban azt mondta, Magyarország kormánya a polgárőrség stratégiai partnere. Hozzátette, minden technikai, anyagi támogatást megkaptak a kormánytól, és reményei szerint ez az együttműködés 2026-ban is folytatódik.

A polgárőrség 2026-ban újult erővel folytatja munkáját, elsősorban Magyarország és az emberek biztonsága érdekében"

– jelentette ki.

Túrós András közölte: meghirdetik a közterületek és a külterületek biztonságának programját, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a polgárőrök 15-20 százalékkal több közterületi szolgálati órát teljesítsenek, ezzel is javítva az emberek biztonságérzetét.

Másik célkitűzésük a közbiztonsági fórumokhoz kapcsolódik: 40 járásban szerveznek ilyen programot, ezeken hangsúlyosan szólnak a kábítószer-kereskedelem visszaszorításáról, az online csalások megelőzéséről és a határvédelemről. Elmondta, legalább 50 településen új polgárőr egyesületet hoznak létre.