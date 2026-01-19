Közel volt a tragédia: lékvágók alatt szakadt be a halasi Sóstó jege (VIDEÓ)

Hátborzongató jelenet: két lány alatt beszakadt a jég az Ipolyon
Életet mentett a helyi polgárőr.
Vasárnap reggel a Sóstó Sporthorgász Egyesület tagjai a tóban élő halak védelmében próbáltak lékeket vágni a vastag jégen, hogy az állatok elegendő oxigénhez jussanak. Alig negyedóra telt el a jégen tartózkodásukból, amikor a jég beszakadt alattuk, és többen a jeges vízbe zuhantak – írta a baon.hu.
Ebben a kritikus pillanatban Greguss Viktor polgárőr és társai azonnal a bajbajutott segítségére siettek. Viktor így idézte fel a történteket:
Számítottam rá, hogy beszakadhat alattunk a jég, nem ért váratlanul. Először lehasaltam, a kezemben lévő hólapáttal próbáltam elérni a vízben lévőt, majd megfogtam a kabátja karját, és húztam magam felé. A többiek engem húztak – egyedül nem tudtam volna kimenteni.”
Greguss Viktor nem először került hasonló életveszélyes helyzetbe: 2016-ban a soltvadkerti tavon egyedül szakadt be alatta a jég mély vízben, de fókaúszással sikerült kimenekülnie, több mint tíz éve a Dráván egy evezős túrán egy társukkal tragikus baleset történt, két évvel ezelőtt pedig Kiskunhalason egy robbanás és tűz után egy súlyosan megégett férfit mentett ki egy égő családi házból az ablakon keresztül.
Hősies magatartásáért az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Életmentő érdemérmet adományozott neki.
Az elismerést Dr. Túrós András nyújtotta át Greguss Viktornak, a Kiskunhalasi Városőrség és Polgárőr Egyesület alelnökének.
