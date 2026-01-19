Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
országos polgárőr szövetség baon jég

Közel volt a tragédia: lékvágók alatt szakadt be a halasi Sóstó jege (VIDEÓ)

2026. január 19. 22:22

Életet mentett a helyi polgárőr.

2026. január 19. 22:22
null

Vasárnap reggel a Sóstó Sporthorgász Egyesület tagjai a tóban élő halak védelmében próbáltak lékeket vágni a vastag jégen, hogy az állatok elegendő oxigénhez jussanak. Alig negyedóra telt el a jégen tartózkodásukból, amikor a jég beszakadt alattuk, és többen a jeges vízbe zuhantak – írta a baon.hu.

Ebben a kritikus pillanatban Greguss Viktor polgárőr és társai azonnal a bajbajutott segítségére siettek. Viktor így idézte fel a történteket:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Számítottam rá, hogy beszakadhat alattunk a jég, nem ért váratlanul. Először lehasaltam, a kezemben lévő hólapáttal próbáltam elérni a vízben lévőt, majd megfogtam a kabátja karját, és húztam magam felé. A többiek engem húztak – egyedül nem tudtam volna kimenteni.” 

Greguss Viktor nem először került hasonló életveszélyes helyzetbe: 2016-ban a soltvadkerti tavon egyedül szakadt be alatta a jég mély vízben, de fókaúszással sikerült kimenekülnie, több mint tíz éve a Dráván egy evezős túrán egy társukkal tragikus baleset történt, két évvel ezelőtt pedig Kiskunhalason egy robbanás és tűz után egy súlyosan megégett férfit mentett ki egy égő családi házból az ablakon keresztül. 

Hősies magatartásáért az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége Életmentő érdemérmet adományozott neki. 

Az elismerést Dr. Túrós András nyújtotta át Greguss Viktornak, a Kiskunhalasi Városőrség és Polgárőr Egyesület alelnökének.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Michael Buholzer

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
•••
2026. január 20. 12:50 Szerkesztve
A balfaszok nem neztek a Bear Gryllst (se). Ott allnak a luk mellett 4en....xdd Mazli hogy derekig er a viz ott, kulonben mar hulla lenne a dagi
Válasz erre
0
0
Welszibard
2026. január 20. 11:53
Ennyi esze legyen idős embereknek? Egy tömbbe rámásznak 5-6-an a vékony jégre, vasrúddal piszkálják, aztán meg csodálkoznak, hogy beszakad alattuk. Egynek sem jut eszébe, hogy ilyenkor rögtön le kell hasalni a súlyelosztás miatt, nem tömegesen ott toporogni.
Válasz erre
1
0
ipolypart2
2026. január 20. 01:38
Hallgatom, nézem ezeket a jeges baleseteket. Csak ámulok, hogy mennyire elszakadtunk a téltől, a jégtől. Az Ipoly mellett nőttem fel. Nekünk az volt a játszótér. Mindenki megtanult úgy úszni, hogy gyakorlatilag senki nem tanította. Ugyanígy korcsolyázni, ha volt saját korink, ha nem. Egymásnak adogattuk a korcsolyát, még tekerős volt, vagy kettőnknek volt egy pár, összekapaszodtunk és hajrá. De meg is tanultuk a szabályokat. Ott fürödtük, ahol tudtuk, hogy lehet, amit úgy alakított ki a víz, hogy biztonságos lett. Ha befagyott, akkor sem mentünk a jégre, ha sok minusz volt. A kiöntésen, a kistavakon, vagy az ásott árokban, a kis-Ipolyban csúszkáltunk. Sokszor beszakadtunk, de nem volt nagy dolog, mert kicsi volt alattunk a víz, max fél méter. .
Válasz erre
1
0
Sróf
2026. január 19. 23:10
Köszönjük Greguss polgárőrnek, hogy minden horgász megmenekült! A horgásztó halai
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!