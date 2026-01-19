Közel volt a tragédia: lékvágók alatt szakadt be a halasi Sóstó jege (VIDEÓ)

Vasárnap reggel a Sóstó Sporthorgász Egyesület tagjai a tóban élő halak védelmében próbáltak lékeket vágni a vastag jégen, hogy az állatok elegendő oxigénhez jussanak. Alig negyedóra telt el a jégen tartózkodásukból, amikor a jég beszakadt alattuk, és többen a jeges vízbe zuhantak – írta a baon.hu.

Ebben a kritikus pillanatban Greguss Viktor polgárőr és társai azonnal a bajbajutott segítségére siettek. Viktor így idézte fel a történteket: