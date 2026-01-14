Már a nemzetközi sajtóban is erről írnak: óriási hőstettet hajtottak végre a magyar tűzoltók (VIDEÓ)

A Ráckevei-Duna soroksári szakaszán beszakadt a jég egy kutya alatt, amely a jeges vízbe zuhant, majd rémülten próbált a vékony jégtáblába kapaszkodva életben maradni. A bajba jutott állat segítségére a XXI. kerületi tűzoltók siettek, akik gyors és szakszerű beavatkozással kimentették az ebet a fagyos folyóból.

A drámai mentésről készült felvételt a brit Reuters hírügynökség is megosztotta az X közösségi oldalon, ahol a videón jól látható a budapesti tűzoltók bátor és összehangolt munkája, amellyel sikerült megmenteniük az állat életét.