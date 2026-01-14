Beszédes listára került fel Karácsony Gergely – és nem, nem a városvezetői képességei miatt

Az elismerésről természetesen a főpolgármester is beszámolt közösségi oldalán. Többek között azt írta, „megtiszteltetés abban a sorban lenni, ahol előttem Václav Havel, Richard Gere és Tőkés László is ott volt”. Majd hozzátette, hogy „az idei díj a budapesti büszkeség menetről emlékezik meg, ezért is lenne indokolt több százezer darabot osztani belőle”.

Azonban ha kicsit jobban utánaolvasunk ennek a díjnak, megannyi érdekességre bukkanhatunk. Geuzenpenning, más néven „Koldusérem” egy holland kitüntetés, melyet 1987 óta ítélnek oda, és Vlaardingen városában adják át.

Rögtön az első kitüntetett neve beszédes, hiszen az Amnesty Internatioal hollandiai lerakata kapta meg. De a díjazott civil szervezetek között több olyan is található, melyek valamilyen módon kötődnek még a Soros-hálózathoz is.

A 2007-ben díjazott, emberi jogokkal foglalkozó Human Rights Watch legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 9 hónap kellett a munkatársainak ahhoz, hogy vaskos jelentésben megállapítsék a Hamász vezette fegyveres csoportok „számos háborús bűnt és emberiesség elleni bűncselekményt” követtek el a civilek ellen az október 7-i támadás során Dél-Izraelben.