koldusérem migráció díj orosz-ukrán háború Soros-hálózat karácsony gergely szervezet emberi jog

Beszédes listára került fel Karácsony Gergely – és nem, nem a városvezetői képességei miatt

2026. január 14. 21:56

Némi kutatómunkával kiderült, hogy Geuzenpenning-díjat kapott korábban több Soros-szervezet, valamint migráns- és ukránpárti formáció is.

Mint arról beszámoltunk, emberi jogi díjjal tüntették ki Karácsony Gergelyt. A Geuzenpenning-díjat azoknak ítélik oda, akik „kiemelkedő szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben, valamint szembeszállnak a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció megnyilvánulásaival” – írta a HVG a hollandó sajtó nyomán.

A cikkben kiemelték, hogy Karácsony többek közt azért érdemelte ki a díjat, mert 

az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a demokratikus értékek, a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”.

Az elismerésről természetesen a főpolgármester is beszámolt közösségi oldalán. Többek között azt írta, „megtiszteltetés abban a sorban lenni, ahol előttem Václav Havel, Richard Gere és Tőkés László is ott volt”. Majd hozzátette, hogy „az idei díj a budapesti büszkeség menetről emlékezik meg, ezért is lenne indokolt több százezer darabot osztani belőle”

Azonban ha kicsit jobban utánaolvasunk ennek a díjnak, megannyi érdekességre bukkanhatunk. Geuzenpenning, más néven „Koldusérem” egy holland kitüntetés, melyet 1987 óta ítélnek oda, és Vlaardingen városában adják át.

Rögtön az első kitüntetett neve beszédes, hiszen az Amnesty Internatioal hollandiai lerakata kapta meg. De a díjazott civil szervezetek között több olyan is található, melyek valamilyen módon kötődnek még a Soros-hálózathoz is.

A 2007-ben díjazott, emberi jogokkal foglalkozó Human Rights Watch legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 9 hónap kellett a munkatársainak ahhoz, hogy vaskos jelentésben megállapítsék a Hamász vezette fegyveres csoportok „számos háborús bűnt és emberiesség elleni bűncselekményt” követtek el a civilek ellen az október 7-i támadás során Dél-Izraelben.  

A Human Rights Watch alapítója pedig az az Aryeh Neier, aki a a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Intézetet, illetve Alapítványokat évekig vezette.

Míg a 2015-ben „Kolduséremmel” elismert szervezet, a Free Press Unlimited pedig ugyancsak egy olyan sajtó- és jogvédő szervezet, mely ugancsak kapcsolatba hozható a Soros-hálózattal – írta az Origo.

Migráns- és ukránpárti formációt is díjaztak már

A 2016-os díjazott a Migrant Offshore Aid Station (MOAS) volt, amely egy  máltai központú projekt. A MOAS-ról lapunk még 2015-ben írt, annak kapcsán, hogy egy olasz-amerikai házaspár, Christopher és Regina Catrambone mintegy 8 millió dollárt költött az egyesület olyan humanitárius akcióira, mely során egy mentőhajóval migránsok ezrei mentették ki a Földközi-tengerből.

Míg a 2024-es nyertes, az Ukraine. 5AM pedig egy olyan szervezet, amely az orosz fegyveres agresszió során Ukrajnában elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekményeket gyűjti és dokumentálja.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Menekültek ezreit menti a katolikus milliomos a tengeren

Katolikus hitét követve eddig több mint négyezer tengeren hánykódó menekültet mentett meg Christopher és Regina Catrambone, egy fiatal amerikai-olasz milliomos házaspár. Eddig mintegy 8 millió dollárt költöttek a humanitárius akciójukra, amit Ferenc pápa szavai inspiráltak.

 

