Emberi jogi díjat adtak Karácsony Gergelynek a Pride miatt

Korábban Václav Havel és Tőkés László is megkapta ezt a díjat

A főpolgármester a közösségi oldalán így kommentelte a díjat. „Megtiszteltetés abban a sorban lenni, ahol előttem Václav Havel, Richard Gere és Tőkés László is ott volt”.

Hozzátette, hogy a díj névadói a holland geuzenek, „koldusok”, akik már a 16. századtól szembeszálltak a hódítókkal; ilyen néven harcoltak a nácik ellen is bátor hollandok a második világháború alatt. „A nevüket sértésnek szánták, mégis az ellenállás szimbólumai lettek” – írta.

Az idei díj a budapesti büszkeség menetről emlékezik meg, ezért is lenne indokolt több százezer darabot osztani belőle.

Hiszen mindenkinek jár, aki kiállt a szabadságért ott és akkor, azon a feledhetetlen júniusi napon, tavaly júniusban” – jelentette ki Karácsony.