Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tőkés lászló díj főpolgármester karácsony gergely pride budapest

Emberi jogi díjat adtak Karácsony Gergelynek a Pride miatt

2026. január 13. 19:00

Indoklásul azt írták, hogy Budapest első embere „az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”.

2026. január 13. 19:00
null

Emberi jogi díjjal tüntették ki Karácsony Gergelyt. Budapest főpolgármestere kapta Geuzenpenning-díjat – számolt be a hvg.hu a holland sajtó nyomán. Ezt a díjat azoknak ítélik oda, akik 

kiemelkedő szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben, valamint szembeszállnak a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció megnyilvánulásaival”

– ismertették. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A cikkben kiemelték, hogy Karácsony többek közt azért érdemelte ki a díjat, mert „az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a demokratikus értékek, a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”.

Korábban Václav Havel és Tőkés László is megkapta ezt a díjat

A főpolgármester a közösségi oldalán így kommentelte a díjat. „Megtiszteltetés abban a sorban lenni, ahol előttem Václav Havel, Richard Gere és Tőkés László is ott volt”.

Hozzátette, hogy a díj névadói a holland geuzenek, „koldusok”, akik már a 16. századtól szembeszálltak a hódítókkal; ilyen néven harcoltak a nácik ellen is bátor hollandok a második világháború alatt. „A nevüket sértésnek szánták, mégis az ellenállás szimbólumai lettek” – írta.

Az idei díj a budapesti büszkeség menetről emlékezik meg, ezért is lenne indokolt több százezer darabot osztani belőle. 

Hiszen mindenkinek jár, aki kiállt a szabadságért ott és akkor, azon a feledhetetlen júniusi napon, tavaly júniusban” – jelentette ki Karácsony.

Budapest első embere gondolatait azzal zárta, „köszönöm a nemzetközi szolidaritást, és köszönöm a budapestieknek, hogy újra és újra megerősítenek abban, hogy a szabadság melletti kiállás nem valamiféle hőstett, hanem közös felelősség”.

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. január 13. 20:35
Ez mindennek az alja! Egy léhűtő, semmire se jó bajkeverő. Ha nem ez a kormány lenne, akkor még sitten ülne, de ami késik az nem múlik!
Válasz erre
0
0
palika-2020
2026. január 13. 20:32
Kitörölheti vele, attól még egy csúszómászó féreg akit nem kitüntetni, hanem eltaposni kellene.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. január 13. 20:27
Dugja fel abba a nyirtassi aranyeres valagába
Válasz erre
1
0
yalaelnok
2026. január 13. 20:20
Jogosnak tartom a díjat, hisezn a jogvédő szervezetek számára a jogvédelem az aberrációhoz, bűnözéshez való jogot és bűnopártolást jelent. Tehát geri kapott egy aberrációaktivista díjat.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!