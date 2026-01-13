Emberi jogi díjat adtak Karácsony Gergelynek a Pride miatt

Kettészakadt az ország: végre kiderült, mit gondolnak Magyar Péter szimpatizánsai a Pride-ról
A jobboldal egységesen elutasítja az LMBTQ-közösség nyilvános megjelenítését.
Indoklásul azt írták, hogy Budapest első embere „az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”.
Emberi jogi díjjal tüntették ki Karácsony Gergelyt. Budapest főpolgármestere kapta Geuzenpenning-díjat – számolt be a hvg.hu a holland sajtó nyomán. Ezt a díjat azoknak ítélik oda, akik
kiemelkedő szerepet játszanak az emberi jogokért és a demokráciaért folytatott küzdelemben, valamint szembeszállnak a diktatúra, a rasszizmus és a diszkrimináció megnyilvánulásaival”
– ismertették.
A cikkben kiemelték, hogy Karácsony többek közt azért érdemelte ki a díjat, mert „az egyre autoriterebb magyar politikai légkörben bátran kiáll a demokratikus értékek, a szólásszabadság és az egyenlő jogok bátor védelméért”.
A főpolgármester a közösségi oldalán így kommentelte a díjat. „Megtiszteltetés abban a sorban lenni, ahol előttem Václav Havel, Richard Gere és Tőkés László is ott volt”.
Hozzátette, hogy a díj névadói a holland geuzenek, „koldusok”, akik már a 16. századtól szembeszálltak a hódítókkal; ilyen néven harcoltak a nácik ellen is bátor hollandok a második világháború alatt. „A nevüket sértésnek szánták, mégis az ellenállás szimbólumai lettek” – írta.
Az idei díj a budapesti büszkeség menetről emlékezik meg, ezért is lenne indokolt több százezer darabot osztani belőle.
Hiszen mindenkinek jár, aki kiállt a szabadságért ott és akkor, azon a feledhetetlen júniusi napon, tavaly júniusban” – jelentette ki Karácsony.
Budapest első embere gondolatait azzal zárta, „köszönöm a nemzetközi szolidaritást, és köszönöm a budapestieknek, hogy újra és újra megerősítenek abban, hogy a szabadság melletti kiállás nem valamiféle hőstett, hanem közös felelősség”.
Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala
