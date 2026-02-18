Ft
fico robert fico szlovákia szervezet

Ficónál betelt a pohár: kilövési engedélyt adott a szlovákiai „civil” szervezetekre

2026. február 18. 19:23

A miniszterelnök szerint elfogadhatatlan, hogy azok a szervezetek, amelyek „reggeltől estig a transzparenciáról beszélnek”, védettséget élvezzenek az ellenőrzésekkel szemben.

2026. február 18. 19:23
null

Újabb frontot nyitott Robert Fico: határozatban kötelezte az állami hivatalokat – köztük az adóhatóságot és a munkafelügyelőséget –, hogy fokozottan ellenőrizzék a Szlovákiában működő civil szervezeteket – számolt be az Új Szó.

A lépés előzménye, hogy a Szlovák Alkotmánybíróság korábban alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette a civilek szabályozására létrehozott, ellenzéki bírálatok szerint „orosz mintájú” törvényt. Fico szerint azonban elfogadhatatlan, hogy azok a szervezetek, amelyek „reggeltől estig a transzparenciáról beszélnek”, gyakorlatilag védettséget élvezzenek az ellenőrzésekkel szemben.

Mindenre kiterjedő ellenőrzések lesznek

A most elrendelt vizsgálatok széles körűek lesznek: törvényességi ellenőrzések, pénzügyi és adóvizsgálatok – különös tekintettel az adó 2 százalékának felhasználására –, számviteli kontroll, munkajogi és munkavédelmi ellenőrzések, közbeszerzési vizsgálatok, valamint adatvédelmi ellenőrzések is várhatók.

A civil szféra és az ellenzék szerint a mostani lépés politikai nyomásgyakorlás, míg a kormányfő úgy látja: pusztán a jogszabályok betartatásáról és az átláthatóság kikényszerítéséről van szó.

Nyitókép: Kenzo Tribouillard / AFP

 

nempolitizalok-0
2026. február 18. 20:22
Itt is keményedni kellene. Mindenki mutassa meg nekik milye van, miközben ők mindent elrejtenének.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. február 18. 20:02
Dicsérendő, követendő!
Válasz erre
3
0
Vasalo
2026. február 18. 20:00
FICO nagyon fel van dühödve, mert az államügyészség nyakig van a szarban a multban elöfordult gyilkosságok ignorálása miatt, a mocsok média meg a Ficon kéri számon, hogy miért nincsenek kivizsgálva az ügyek, - mert az ügyészség ignorálja. Ráadásul a föügyész úr a zebrán elütött egy idösebb hölgyet, aki nem élte tul a balesetet, mégis megadták neki Fico elödjei a posztot, és azota sem hajlando visszalépni. A habot a tortára az alkotmánybiroság tette fel, be sem fogadta a kormány törvényjavaslatát amivel az NGOkat kényszeritették volna nyilvánosságra hozni a forrásaik eredetét. Ezért jött a válasz, hogy ezentúl a kormány minisztériumai minden centet amit az NGOknak adnak elfognak számoltatni, és valamennyinek rendszeresen vizsgálni fogják a könyveléseit, extra figyelmet szentelve az alkalmazottakra. mert pl a jelenlegi ellenzék vezetöjének az anyja sok számlát 3-4 minisztériumban is megfizettetett. Az asszonyság ugyanezt müvelte az EUval szemben is. Kb1 20 ezer eurot lopott el.
Válasz erre
2
1
hexahelicene
2026. február 18. 19:47
"civil szféra" = balliberális destabilizációs műveletek központ
Válasz erre
7
0
