Ficónál betelt a pohár: kilövési engedélyt adott a szlovákiai „civil” szervezetekre

Újabb frontot nyitott Robert Fico: határozatban kötelezte az állami hivatalokat – köztük az adóhatóságot és a munkafelügyelőséget –, hogy fokozottan ellenőrizzék a Szlovákiában működő civil szervezeteket – számolt be az Új Szó.

A lépés előzménye, hogy a Szlovák Alkotmánybíróság korábban alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette a civilek szabályozására létrehozott, ellenzéki bírálatok szerint „orosz mintájú” törvényt. Fico szerint azonban elfogadhatatlan, hogy azok a szervezetek, amelyek „reggeltől estig a transzparenciáról beszélnek”, gyakorlatilag védettséget élvezzenek az ellenőrzésekkel szemben.