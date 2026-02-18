Ficónál betelt a pohár: kilövési engedélyt adott a szlovákiai „civil” szervezetekre

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
A miniszterelnök szerint elfogadhatatlan, hogy azok a szervezetek, amelyek „reggeltől estig a transzparenciáról beszélnek”, védettséget élvezzenek az ellenőrzésekkel szemben.
Újabb frontot nyitott Robert Fico: határozatban kötelezte az állami hivatalokat – köztük az adóhatóságot és a munkafelügyelőséget –, hogy fokozottan ellenőrizzék a Szlovákiában működő civil szervezeteket – számolt be az Új Szó.
A lépés előzménye, hogy a Szlovák Alkotmánybíróság korábban alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette a civilek szabályozására létrehozott, ellenzéki bírálatok szerint „orosz mintájú” törvényt. Fico szerint azonban elfogadhatatlan, hogy azok a szervezetek, amelyek „reggeltől estig a transzparenciáról beszélnek”, gyakorlatilag védettséget élvezzenek az ellenőrzésekkel szemben.
A most elrendelt vizsgálatok széles körűek lesznek: törvényességi ellenőrzések, pénzügyi és adóvizsgálatok – különös tekintettel az adó 2 százalékának felhasználására –, számviteli kontroll, munkajogi és munkavédelmi ellenőrzések, közbeszerzési vizsgálatok, valamint adatvédelmi ellenőrzések is várhatók.
A civil szféra és az ellenzék szerint a mostani lépés politikai nyomásgyakorlás, míg a kormányfő úgy látja: pusztán a jogszabályok betartatásáról és az átláthatóság kikényszerítéséről van szó.
