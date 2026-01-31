Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
antónio guterres ensz tagállam szervezet egyesült államok szabály

Megkongatta a vészharangot az ENSZ: a csőd szélén táncolnak, már csak pár hónapra elég a pénzük

2026. január 31. 17:43

Kiderült, 2025 végén rekordméretű – 1,57 milliárd dolláros – hiányuk volt.

2026. január 31. 17:43
null

Az ENSZ „küszöbönálló pénzügyi összeomlására” figyelmeztetett pénteken António Guterres, a világszervezet főtitkára a tagállamoknak küldött levelében.

Guterres felszólított minden országot, hogy „maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének”, vagy „alapjaiban vizsgálják felül” a szervezet finanszírozási szabályait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

A válság egyre mélyül, a programok megvalósítását kockáztatja és pénzügyi összeomlással fenyeget. A közeljövőben a helyzet csak tovább romlik”

– írta a nagykövetekhez intézett, január 28-én keltezett levelében a főtitkár.

Tarthatatlan pályaív

Az Egyesült Államok az utóbbi hónapokban csökkentette az egyes ENSZ-szervezetek részére önkéntesen befizetett összegeket, illetve elutasította vagy késleltette egyes kötelező befizetések teljesítését.

A megszavazott költségvetésben keletkező lyukak miatt a szervezet kénytelen rendszeresen befagyasztani alkalmazottak felvételét, késleltetni a kifizetéseket vagy csökkenteni a missziók feladatkörét.

„A jelenlegi pályaív tarthatatlan. Strukturális pénzügyi kockázatnak teszi ki a szervezetet, és kegyetlen választásra kényszeríti: a tagállamok vagy hozzájárulnak a pénzügyi szabályaink reformjához, vagy kénytelenek lesznek elfogadni a pénzügyi összeomlás igencsak valóságos alternatíváját” – írta Guterres.

Az 1945-ben alapított Egyesült Nemzetek Szervezetének 193 tagállama van, feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az emberi jogok népszerűsítése, a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint a humanitárius segítségnyújtás koordinálása.

Az ENSZ szabályai szerint a tagdíjak az egyes tagállamok gazdaságának nagyságától függenek. Az Egyesült Államok tagdíja az alapköltségvetés 22 százalékát teszi ki, Kínáé pedig a 20 százalékát.

2025 végén azonban rekordméretű – 1,57 milliárd dolláros – hiány állt fenn

 – mondta Guterres, aki nem nevezte meg az adósokat.

A főtitkár tavaly márciusban UN80 néven reformbizottságot állított fel, amelynek a feladata a kiadások lefaragása és a hatékonyság növelése. A tagállamok végül a 2026. évi költségvetés mintegy 7 százalékkal 3,45 milliárd dollárra történő lefaragásában állapodtak meg.

(MTI)

Nyitókép: Toby Shepheard / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. január 31. 19:12
Tönkreteszi, majd megveszi az ingatlant Karigeri. Vagy a barátja.
Válasz erre
0
0
gyokertiszasok
2026. január 31. 19:11
Még több ingyenélő zsidót az ENSZbe is , akiknek a felmenőit még Dachauban égették szénné
Válasz erre
0
0
k
•••
2026. január 31. 19:09 Szerkesztve
Sajnos az ENSZ már nem tudja biztosítani a nemzetközi békét az emberi jogokat a nemzetközi jogot globálisan. Az ENSZ a globális liberális pénzügy háttérhatalom végrehajtója lett, ami gyakorlatilag csak az aberráltságot, a nem normalitást, és a zűrzavart terjeszti. Az ENSZ szívességet tesz a világnak ha megszünteti önmagát, mint annak idején a nemzetellenes lakosságellenes emberellenes kommunista Szovjetunió.
Válasz erre
0
0
Himiko
•••
2026. január 31. 19:04 Szerkesztve
Amerika 22%, Kína 20% Kicsi a különbség, de érdekes módon Amerika narratíváját szokták közölni. Biztos véletlen akkor, hogy a napokban Oroszországot elítélő nyilatkozatot adtak ki. Most csodálkoznak, hogy nem érkezik a pénz. Miért?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!