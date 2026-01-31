Megkongatta a vészharangot az ENSZ: a csőd szélén táncolnak, már csak pár hónapra elég a pénzük

Tarthatatlan pályaív

Az Egyesült Államok az utóbbi hónapokban csökkentette az egyes ENSZ-szervezetek részére önkéntesen befizetett összegeket, illetve elutasította vagy késleltette egyes kötelező befizetések teljesítését.

A megszavazott költségvetésben keletkező lyukak miatt a szervezet kénytelen rendszeresen befagyasztani alkalmazottak felvételét, késleltetni a kifizetéseket vagy csökkenteni a missziók feladatkörét.

„A jelenlegi pályaív tarthatatlan. Strukturális pénzügyi kockázatnak teszi ki a szervezetet, és kegyetlen választásra kényszeríti: a tagállamok vagy hozzájárulnak a pénzügyi szabályaink reformjához, vagy kénytelenek lesznek elfogadni a pénzügyi összeomlás igencsak valóságos alternatíváját” – írta Guterres.

Az 1945-ben alapított Egyesült Nemzetek Szervezetének 193 tagállama van, feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az emberi jogok népszerűsítése, a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint a humanitárius segítségnyújtás koordinálása.