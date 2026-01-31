Sürgősségi humanitárius segély: 153 millió eurót kap Ukrajna és Moldova

Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után (GALÉRIA)
Fűtés, áram és víz nélkül maradt városrészek, rendkívüli üzemmód és pusztító hideg: az ukrán főváros kritikus helyzetbe került a téli hónapok kellős közepén.
Az ukrán menekültek megsegítése a cél az Európai Bizottság szerint.
Az Európai Unió 153 millió euró értékű sürgősségi humanitárius segélycsomagot jelentett be Ukrajna és az ukrajnai menekülteket befogadó Moldova számára – adta hírül az MTI az Európai Bizottság brüsszeli közlésére hivatkozva. Az intézkedésre az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások következtében kialakult, súlyos téli ellátási helyzet miatt volt szükség.
A Bizottság szerint az orosz bombázások következtében Ukrajnában milliók maradtak áram nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyedt.
A „sürgős szükségletekre reagálva” az EU egy kezdeti, 145 millió eurós humanitárius támogatást különít el Ukrajna számára, amelyből többek között
Emellett 8 millió eurót fordítanak arra, hogy támogassák a Moldovában tartózkodó ukrán menekültek ellátását.
A humanitárius támogatással párhuzamosan az EU az ukrán energiaellátás biztosítását célzó sürgősségi programját is bővítette. A héten
447 áramfejlesztőt szállítottak Ukrajnába 3,7 millió euró értékben.
Ezekkel elsősorban kórházak, menhelyek és más létfontosságú intézmények ellátását állították helyre. A következő napokban további 500 aggregátor telepítését tervezik. Az Ukrajnának nyújtott összes uniós támogatás összege eddig
193,3 milliárd eurót tett ki.
A segélyeket az EU az ENSZ-ügynökségek és más nemzetközi szervezetek bevonásával juttatja el a rászorulókhoz.
Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP