Sürgősségi humanitárius segély: 153 millió eurót kap Ukrajna és Moldova

Az Európai Unió 153 millió euró értékű sürgősségi humanitárius segélycsomagot jelentett be Ukrajna és az ukrajnai menekülteket befogadó Moldova számára – adta hírül az MTI az Európai Bizottság brüsszeli közlésére hivatkozva. Az intézkedésre az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások következtében kialakult, súlyos téli ellátási helyzet miatt volt szükség.

A Bizottság szerint az orosz bombázások következtében Ukrajnában milliók maradtak áram nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyedt.