Sürgősségi humanitárius segély: 153 millió eurót kap Ukrajna és Moldova

2026. január 31. 16:30

Az ukrán menekültek megsegítése a cél az Európai Bizottság szerint.

2026. január 31. 16:30
null

Az Európai Unió 153 millió euró értékű sürgősségi humanitárius segélycsomagot jelentett be Ukrajna és az ukrajnai menekülteket befogadó Moldova számára – adta hírül az MTI az Európai Bizottság brüsszeli közlésére hivatkozva. Az intézkedésre az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások következtében kialakult, súlyos téli ellátási helyzet miatt volt szükség.

A Bizottság szerint az orosz bombázások következtében Ukrajnában milliók maradtak áram nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyedt.

A „sürgős szükségletekre reagálva” az EU egy kezdeti, 145 millió eurós humanitárius támogatást különít el Ukrajna számára, amelyből többek között

  • védelmi eszközöket,
  • ideiglenes menedéket,
  • élelmiszert,
  • pénzügyi segítséget,
  • pszichoszociális támogatást, valamint
  • víz- és egészségügyi szolgáltatásokat biztosítanak.

Emellett 8 millió eurót fordítanak arra, hogy támogassák a Moldovában tartózkodó ukrán menekültek ellátását.

A humanitárius támogatással párhuzamosan az EU az ukrán energiaellátás biztosítását célzó sürgősségi programját is bővítette. A héten

447 áramfejlesztőt szállítottak Ukrajnába 3,7 millió euró értékben.

Ezekkel elsősorban kórházak, menhelyek és más létfontosságú intézmények ellátását állították helyre. A következő napokban további 500 aggregátor telepítését tervezik. Az Ukrajnának nyújtott összes uniós támogatás összege eddig

193,3 milliárd eurót tett ki.

A segélyeket az EU az ENSZ-ügynökségek és más nemzetközi szervezetek bevonásával juttatja el a rászorulókhoz.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

hexahelicene
2026. január 31. 16:49
A tetves törpének csak meg kellett hágnia a vénasszonyt, és már ömlik is a lóvé...
lemez
2026. január 31. 16:48
Most akkor ukrajnában mindenkinek lesz ranywc-je?Ennyi euróbol már aranyerük is lesz.Bontsák le az eu palotát és épitsék ujra kivivbe.Úgy mint a horváth hőerömúveket..Mindent is nekik.A többi országban selejtek élnek mert megengedik ennak a lotyónak.
tapir32
2026. január 31. 16:33
Hány ember lesz földönfutó, munkanélküli, vagy hal éhen, az EU-ban amiatt, hogy ukrán fegyverekbe áramlik a pénz?
csulak
2026. január 31. 16:31
bruszel NE rendelkezen a tagallamok penzevel !
