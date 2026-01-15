A magyar James Bond sem hallgat: elárulta, miért sorsdöntő az áprilisi választás (VIDEÓ)

Kautzky Armand, a James Bond-filmek magyar hangja is megszólalt az áprilisi országgyűlési választások kapcsán, hangsúlyozva: a voksolás tétje messze túlmutat egy szokásos politikai eseményen. A színművész szerint a döntés „történelmi jelentőségű”, és az elkövetkező évtizedekre is hatással lehet, ezért ő maga is biztosan él szavazati jogával. Úgy fogalmazott, most olyan időszakot élünk, amikor nem lehet félvállról venni a közéleti felelősséget – számolt be róla a Bors.

Kautzky Armand megszólalásában személyes szempontot is kiemelt, fiára hivatkozva érzékeltetve a választás súlyát. Mint mondta: