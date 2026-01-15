Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
james bond nyitrai zsolt kautzky armand választás

A magyar James Bond sem hallgat: elárulta, miért sorsdöntő az áprilisi választás (VIDEÓ)

2026. január 15. 10:19

Kautzky Armand megszólalt a választás tétjéről.

2026. január 15. 10:19
null

Kautzky Armand, a James Bond-filmek magyar hangja is megszólalt az áprilisi országgyűlési választások kapcsán, hangsúlyozva: a voksolás tétje messze túlmutat egy szokásos politikai eseményen. A színművész szerint a döntés „történelmi jelentőségű”, és az elkövetkező évtizedekre is hatással lehet, ezért ő maga is biztosan él szavazati jogával. Úgy fogalmazott, most olyan időszakot élünk, amikor nem lehet félvállról venni a közéleti felelősséget – számolt be róla a Bors

Kautzky Armand megszólalásában személyes szempontot is kiemelt, fiára hivatkozva érzékeltetve a választás súlyát. Mint mondta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Tovább a cikkhezchevron

A jövőnkről van szó és van egy 24 éves fiam, akár a béke, akár a jövő szempontjából nekik nagyon fontos a választás, és természetesen nekem is.”

 A Nyitrai Zsolt Facebook-oldalán megjelent videóban tett kijelentésével arra utalt, hogy sokak szerint értelmetlen háborúba küldenék a fiatalokat Ukrajnába meghalni.

A színész korábban is következetesen képviselte békepárti álláspontját, és több társadalmi ügy mellett is kiállt. Egy korábbi interjúban így fogalmazott: „Habár a Zebra kör tagja vagyok, számtalan további érdekes csoport van, csakúgy, mint a gyerekvédelem, a nevelés, oktatás ügye vagy a családokért kör.” Emellett hangsúlyozta a személyes megszólalás fontosságát is: „Fontos ügy megvédeni a nyelvünket, identitásunkat, kultúránkat az online világban is, de még fontosabb, hogy személyesen is beszéljünk róla.” 

Nyitókép: Zih Zsolt/MTI 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. január 15. 10:49
A tiszar zuhanórepülésben van és még hol van április!!!!
Válasz erre
1
0
koklobox
•••
2026. január 15. 10:29 Szerkesztve
Csak a hangja kellemes, a feje üres, nyilván ennyi elég egy remek szinkronszinésznek. (nem kell ehhez út állatos Zebrakerti szer elem a Fidesz séggel/o mega seggel)
Válasz erre
0
5
elcapo-2
2026. január 15. 10:24
Helyes!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!