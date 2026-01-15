A magyar James Bond sem hallgat: elárulta, miért sorsdöntő az áprilisi választás (VIDEÓ)

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
„Ha nem sikerül a Magyar Péter projekt, akkor legalább az Orbán-ellenességre” akarják fölhasználni ezt a választást – hangzott el a Mestertervben.
Kautzky Armand megszólalt a választás tétjéről.
Kautzky Armand, a James Bond-filmek magyar hangja is megszólalt az áprilisi országgyűlési választások kapcsán, hangsúlyozva: a voksolás tétje messze túlmutat egy szokásos politikai eseményen. A színművész szerint a döntés „történelmi jelentőségű”, és az elkövetkező évtizedekre is hatással lehet, ezért ő maga is biztosan él szavazati jogával. Úgy fogalmazott, most olyan időszakot élünk, amikor nem lehet félvállról venni a közéleti felelősséget – számolt be róla a Bors.
Kautzky Armand megszólalásában személyes szempontot is kiemelt, fiára hivatkozva érzékeltetve a választás súlyát. Mint mondta:
A jövőnkről van szó és van egy 24 éves fiam, akár a béke, akár a jövő szempontjából nekik nagyon fontos a választás, és természetesen nekem is.”
A Nyitrai Zsolt Facebook-oldalán megjelent videóban tett kijelentésével arra utalt, hogy sokak szerint értelmetlen háborúba küldenék a fiatalokat Ukrajnába meghalni.
A színész korábban is következetesen képviselte békepárti álláspontját, és több társadalmi ügy mellett is kiállt. Egy korábbi interjúban így fogalmazott: „Habár a Zebra kör tagja vagyok, számtalan további érdekes csoport van, csakúgy, mint a gyerekvédelem, a nevelés, oktatás ügye vagy a családokért kör.” Emellett hangsúlyozta a személyes megszólalás fontosságát is: „Fontos ügy megvédeni a nyelvünket, identitásunkat, kultúránkat az online világban is, de még fontosabb, hogy személyesen is beszéljünk róla.”
Nyitókép: Zih Zsolt/MTI