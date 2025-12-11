Szoboszlait vették elő Angliában a Szalah-balhé miatt – az is kiderült, mit készíthet elő ígéretével az egyiptomi

Szalah otthagyja a Liverpoolt – így változhat meg Szoboszlai szerepköre
Arne Slot a magyar középpályásról is szó ejtett.
Néhány hét alatt minden a feje tetejére állt Liverpoolban. Az őszi mélyrepülés áldozattal járt, Mohamed Szalah azonban nem hagyta annyiban, borította az asztalt a Premier League címvédőjénél.
Nem csak Liverpoolt és Angliát, de kis túlzással az egész világot foglalkoztatja és egyben megosztja, mi lesz Mohamed Szalah sorsa a labdarúgó Premier League-címvédő klubnál – a Mandineren is több cikkben foglalkoztunk a témával, számos hazai és nemzetközi szakember elmondta már a véleményét a témában. Egyelőre annyi biztos, hogy az egyiptomi támadó idén biztosan az utolsó mérkőzésére készül Liverpoolban, a Brighton elleni szombati találkozó után repülőre ül és elhagyja Angliát – hogy hazája színeiben részt vegyen a december 21. és január 18. között sorra kerülő Afrikai Nemzetek Kupáján.
Mi is történt pontosan az elmúlt hetekben, hogyan fajult odáig a helyzet, hogy a PL-címvédő és az előző szezon legjobb játékosának választott Szalah megalázva érzi magát, nyilvánosan üzenget és már a klubtól való távozását fontolgatja?
Nézzük a tényeket: szeptember 20. óta összesen két győzelmet aratott a PL-ben a címvédő, egyébként két döntetlen és hat vereség került a statisztikákba. A szigetországban rengetegen igyekeztek megfejteni, miért került válságba Arne Slot együttese: a nyáron igazolt világsztárok egyidejű beépítése okozta kihívás, egyszerű formahanyatlás vagy a távozó Trent Alexander-Arnold hiánya okozta betöltetlen űr ütött-e óriási léket a liverpooli luxushajón?
A klublegendának tönkrement a kapcsolata a vezetőedzővel, és úgy érzi, az utóbbi napokban elfogadhatatlanul bántak vele.
A szurkolók az év elején még a kezüket tördelve aggódtak, hogy vajon marad-e a klubnál az élete formájában játszó, ám lejáró szerződésű Szalah, ám a bajnoki címmel záruló szezon tavaszán végül hivatalosan is bejelentésre került, hogy
a 33 éves támadó két évvel és heti 400 ezer fontos fizetéssel hosszabbított.
Nagy kövek gördültek le mindenki szívéről, végeláthatatlan örömködés kezdődött, ám nem sokáig tartott a romantikus moziba illő egymásra találás. A jelenlegi szezonban eddig nem tündökölt az egyiptomi: 13 meccsen mindössze négy gólt szorgoskodott össze a PL-ben, így kézenfekvő volt a bűnbak megtalálása, sokan az ő nyakába varrták a mélyrepülést. Ezt a véleményt hangosították fel az angol szakértők, Slot pedig hallgatott rájuk – a sértődött Szalah legalábbis is ezt rótta fel a holland vezetőedzőnek, miután zsinórban kezdte a cserék között a meccseket.
Nagyon csalódott vagyok. Nem elfogadható számomra, hogy megint a kispadra kerültem. Annyi mindent tettem ezért a klubért, mindenki láthatja az elmúlt évek statisztikáit, különösen az előző szezonét”
– kezdte a 33 éves egyiptomi támadó, aki úgy fogalmazott, szerinte a klubnál valaki azt akarja, hogy ő „vigye el a balhét”.
A vezetőség mindenesetre Slot mellé állt, aki a legutóbbi BL-meccsen már az utazó keretbe sem jelölte Szalaht.
Pályára lép-e még egyáltalán a Liverpoolban?
Közben a Vörösök legendái közül Jamie Carragher is beleállt a néhány hete még ünnepelt afrikai sztárba. A korábban huzamosabb ideig Szoboszlait is kritizáló egykori védő, jelenlegi televíziós szakértő korábban úgy fogalmazott, Szalah már nem feltétlenül érdemli meg, hogy minden meccsen kezdjen, és szerinte eljött az az idő, amikor a csapatnak nem lenne szabad köré építenie a játékát.
A nagy botrányt kavart nyilatkozata után sem rejtette véka alá a véleményét.
Mióta a Liverpool játékosa, Szalah nyolc év alatt összesen négyszer állt meg interjút adni a meccsek után. És ezek mindig az ügynökével megtervezett interjúk voltak”
– állapította meg Carragher, aki szerint a támadó csak kárt akar okozni a klubnak, ki akarja rúgatni a holland edzőjét.
Súlyos vádak, nem véletlen, hogy Szalah mindenre felkészült. Ígérete szerint szombaton elköszön az Anfield szurkolóitól, majd távozik Liverpooltól. Egyelőre ideiglenesen, de könnyen lehet, hogy a kontinenstornát követően végleg is búcsút int Angliának.
„Felhívtam a szüleimet, hogy jöjjenek el a Brighton elleni meccsre, mindegy, hogy játszom-e vagy sem. Én mindenesetre élvezni fogom. Nem tudom, mi fog történni, én mindenesetre ott leszek az Anfielden, hogy elköszönjek a szurkolóktól, mielőtt elmegyek a kontinenstornára. Nem tudom, mi történik majd azalatt, amíg távol leszek” – jelentette ki vészjóslóan a játékos, aki december 15-én elutazik az Afrika-kupára az egyiptomi válogatottal. Közben sorban állnak érte a szaúdi klubok, a közelmúltban
örömmel szerződtette volna – könnyen lehet, hogy ez lesz a mentőöv a szorult helyzetben.
Úgy látszik, teljesen kettészakad a liverpooli öltöző és közvélemény az egyiptomi sztár sértődött kirohanása után.
És mégis mi köze Szoboszlai Dominiknak Szalah padoztatásához? A CBS szerint meglehetősen komoly szerepe van benne a magyarnak, aki a pálya minden pontján megállja a helyét. Alapvetően középpályás, de szükség esetén jobb oldali védő, támadó szélső, védekező vagy támadó középpályás – egy szóval, ott teljesít kimagaslóan hónapok óta, ahol Arne Slot vezetőedző számít rá.
Szerepelt már az egyiptomi helyén, és el is homályosította a korábbi gólkirályt.
Szögletei és szabadrúgásai mellett Milánóban a tizenegyest is imponáló magabiztossággal vágta a hálóba – ez korábban szintén az afrikai támadó feladatköréhez tartozott, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig ezúttal sem hibázott. Mint ahogy korábban mondta, nem szokott.
Fotó: AFP/Darren Staples