Szoboszlait vették elő Angliában a Szalah-balhé miatt – az is kiderült, mit készíthet elő ígéretével az egyiptomi

Nagy kövek gördültek le mindenki szívéről, végeláthatatlan örömködés kezdődött, ám nem sokáig tartott a romantikus moziba illő egymásra találás. A jelenlegi szezonban eddig nem tündökölt az egyiptomi: 13 meccsen mindössze négy gólt szorgoskodott össze a PL-ben, így kézenfekvő volt a bűnbak megtalálása, sokan az ő nyakába varrták a mélyrepülést. Ezt a véleményt hangosították fel az angol szakértők, Slot pedig hallgatott rájuk – a sértődött Szalah legalábbis is ezt rótta fel a holland vezetőedzőnek, miután zsinórban kezdte a cserék között a meccseket.

Nagyon csalódott vagyok. Nem elfogadható számomra, hogy megint a kispadra kerültem. Annyi mindent tettem ezért a klubért, mindenki láthatja az elmúlt évek statisztikáit, különösen az előző szezonét”

– kezdte a 33 éves egyiptomi támadó, aki úgy fogalmazott, szerinte a klubnál valaki azt akarja, hogy ő „vigye el a balhét”.

A vezetőség mindenesetre Slot mellé állt, aki a legutóbbi BL-meccsen már az utazó keretbe sem jelölte Szalaht.