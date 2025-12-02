Szalah otthagyja a Liverpoolt – így változhat meg Szoboszlai szerepköre

Hétközi fordulót rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League). Szerdán késő este a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool is pályára lép, a gárda azt az újonc Sunderlandet fogadja, amely előtte áll a tabellán. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző megerősítette, hogy Mohamed Szalah elmegy a január 18-ig tartó Afrika Nemzetek Kupájára.

Slot Szoboszlait dicsérte (Fotó: Ben Stansall/AFP)

A 24 csapatos tornára természetesen Egyiptom is kvalifikált, így Mohamed Szalahnak is részt vesz rajta. Slot a keddi sajtótájékoztatón elárulta, hogy a tervek szerint legkésőbb december 15-én engedi el a játékost, így a 13-i Brighton & Hove Albion elleni hazai bajnokin még játszhat, de a Tottenham Hotspur ellen már nem.