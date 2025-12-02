Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szalah otthagyja a Liverpoolt – így változhat meg Szoboszlai szerepköre

2025. december 02. 13:44

Arne Slot megtartotta a sajtótájékoztatóját. Ebben Szoboszlairól és Szalahról is beszélt.

2025. december 02. 13:44
null

Hétközi fordulót rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League). Szerdán késő este a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool is pályára lép, a gárda azt az újonc Sunderlandet fogadja, amely előtte áll a tabellán. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző megerősítette, hogy Mohamed Szalah elmegy a január 18-ig tartó Afrika Nemzetek Kupájára.

Slot Szoboszlait dicsérte
Slot Szoboszlait dicsérte (Fotó: Ben Stansall/AFP)

A 24 csapatos tornára természetesen Egyiptom is kvalifikált, így Mohamed Szalahnak is részt vesz rajta. Slot a keddi sajtótájékoztatón elárulta, hogy a tervek szerint legkésőbb december 15-én engedi el a játékost, így a 13-i Brighton & Hove Albion elleni hazai bajnokin még játszhat, de a Tottenham Hotspur ellen már nem.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

A Liverpool legendájának távolléte egy olyan dolog lesz, ami nem éri váratlanul a klubot, de arra talán nem sokan számítottak, hogy Szalah ennyire rossz formában megy el a tornára. Az utóbbi mérkőzések után sokan kikövetelték a kezdőcsapatból, és ez az előző fordulóban meg is történt, mi több, a West Ham United elleni idegenbeli győzelem alkalmával pályára sem lépett.

Slot elárulta, Szalaht természetesen nem érintette jól, hogy nem kezdett, de profin reagált rá. A helyén Szoboszlai Dominik játszott, akit védekező munkájáért meg is dicsért a tréner. A jobbhátvéd ezúttal Joe Gomez volt, és Slot megemlítette, hogy a magyar játékos milyen sokat segített neki, amivel megkönnyítette a helyzetét.

Joe nagyon jól játszott, de Dominiktól sok segítséget kapott”

– jelentette ki.

Szalah távollétében nagy kérdés, ki lesz a jobb oldali támadója az együttesnek. Legutóbb Szoboszlai játszott itt, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy az egyiptomi távollétében is őt látjuk majd itt. Most már viszont egyre inkább úgy tűnik, Slot letett arról, hogy jobbhátvédként vesse be – a PSV Eindhoven ellen Curtis Jonest húzta vissza, a West Ham ellen pedig Gomez játszott itt. A két sérült jobbhátvéd pedig lassan visszatér.

Szoboszlaiék újoncok ellen folytatják

A Liverpool rossz sorozata ugyan megszakadt, de túlzás lenne azt állítani, hogy kimászott a gödörből. A bajnokságban címvédőként jelenleg csak a nyolcadik helyen áll, de most a Sunderland és a Leeds United személyében két újonc ellen mérkőzik meg a héten.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Peter Powell/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kamasuka
2025. december 02. 13:49
Anyád, aki a címet adtad!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!