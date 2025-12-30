Ketten kétféleképpen nyomták le Szoboszlait – de még mindig ő az úr a háznál

A német Transfermarkt adataira támaszkodva az Index a minap kigyűjtötte, hogy ebben a naptári évben melyik magyar labdarúgónak emelkedett a legtöbbet a piaci értéke. Ezt a rangsort nem Szoboszlai Dominik vezeti, igaz, neki nehezebb dolga is volt ebben a „versenyben”, hiszen ő 75 millió euróval már tavaly ilyenkor is a legdrágább magyar futballistának számított, az ő értéke százalékos arányban nem nőhetett annyit, mint válogatott csapattársaié.

Kerkez Milosért a nyáron közel 50 millió eurót fizetett a Szoboszlai Dominiket 2023 óta soraiban tudó Liverpool (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

A lista élén a nyáron az AFC Bournemouthtól a Liverpoolhoz igazolt Kerkez Milos áll, akinek a nettó értéke összességében 12 millió eurót emelkedett az elmúlt egy évben (28-ról 45 millióra, majd onnan csökkent 40-re).