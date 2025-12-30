Ketten kétféleképpen nyomták le Szoboszlait – de még mindig ő az úr a háznál

Liverpoolban állítják: Kerkez Milos végre beilleszkedett a csapatba!
Felpezsdítette a közönséget.
Az elmúlt egy évben nettó pénzösszegben Kerkez Milos, százalékos arányban Tóth Alex értéke nőtt a legtöbbet. De a legdrágább magyar labdarúgó természetesen még mindig Szoboszlai Dominik.
A német Transfermarkt adataira támaszkodva az Index a minap kigyűjtötte, hogy ebben a naptári évben melyik magyar labdarúgónak emelkedett a legtöbbet a piaci értéke. Ezt a rangsort nem Szoboszlai Dominik vezeti, igaz, neki nehezebb dolga is volt ebben a „versenyben”, hiszen ő 75 millió euróval már tavaly ilyenkor is a legdrágább magyar futballistának számított, az ő értéke százalékos arányban nem nőhetett annyit, mint válogatott csapattársaié.
A lista élén a nyáron az AFC Bournemouthtól a Liverpoolhoz igazolt Kerkez Milos áll, akinek a nettó értéke összességében 12 millió eurót emelkedett az elmúlt egy évben (28-ról 45 millióra, majd onnan csökkent 40-re).
Ha viszont a százalékos növekedést vizsgáljuk, akkor toronymagasan a Ferencváros húszéves középpályása az első, hiszen az ő értéke
5233.3 százalékkal nőtt 2024 decemberéhez képest.
A Barcelonától kölcsönben a spanyol másodosztályú Andorránál szereplő Yaakobishvili Áron értéke 900 százalékkal (100 ezerről 1 millió euró), míg a magyar válogatottban idén ősszel bemutatkozó Redzic Damiré 328.6 százalékkal (350 ezerről 1.5 millió euró) emelkedett az elmúlt egy évben.
Ezt is ajánljuk a témában
Felpezsdítette a közönséget.
A Transfermarktnál Szoboszlai és Kerkez mögött a Galatasarayt erősítő Sallai Roland a harmadik legdrágább magyar futballista, az ő piaci értéke azonban a német portál megítélése szerint hárommillió eurót csökkent (13-ról 10 millióra) a mögöttünk hagyott tizenkét hónapban.
Nyitókép: PETER POWELL / AFP