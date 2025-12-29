Beindultak a találgatások: Angliában tárgyal a magyar válogatott játékos menedzsere

Miközben mindenki Varga Barnabás és Tóth Alex jövőjéről találgat, az osztrák sajtó kitálalt a Fradiról
Spanyolország lehet a helyszín.
Papp Bence friss Instagram-posztja táptalajt adhat a találgatásoknak. A Ferencvárosban futballozó Tóth Alex menedzsere Londonban tárgyal, de azt egyelőre nem tudni, hogy miről és kivel.
A Ferencváros magyar futballistái közül Varga Barnabás és Tóth Alex iránt is jelentős érdeklődés mutatkozik külföldről, de amíg a csatár megfelelő ajánlat esetén már a télen eligazolhat, addig a 20 éves középpályás esetében valószínűbb a nyári váltás. Az egyelőre megjósolhatatlan, hogy Tóth melyik csapatban és melyik országban folytatja a pályafutását, menedzsere, Papp Bence december elején a Mandinernek azt mondta, hogy ügyfeléért „Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban”.
A Blikk most az Instagramon kiszúrta, hogy
a játékosügynök jelenleg Londonban tárgyal, és a Chelsea stadionjának, a Stamford Bridge-nek a szomszédságából posztolt.
Ez persze nem jelenti egyből azt, hogy Tóth hamarosan a klubvilágbajnoki címvédő játékosa lesz, de Papp Bence nyilván nem ok nélkül tartózkodik az angol fővárosban.
A szigetországból korábban
érdeklődéséről lehetett hallani Tóth kapcsán, de elképzelhető, hogy további Premier League-klubok is képben vannak. Papp Bence a Blikknek nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a Ferencváros ifjú játékosa
több Bundesliga-élcsapat nyári kívánságlistájának is az élén szerepel.
Tóth ebben az idényben az eddigi 25 mérkőzésén két gólt és öt gólpasszt jegyzett az FTC-ben, s idén márciusban már a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, amelyben azóta összesen kilenc meccsen lépett pályára. Értékét a Transfermarkt piaci portál nyolcmillió euróra becsüli.
