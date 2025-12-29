Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tóth Alex Anglia Ferencváros Premier League FTC

Beindultak a találgatások: Angliában tárgyal a magyar válogatott játékos menedzsere

2025. december 29. 20:12

Papp Bence friss Instagram-posztja táptalajt adhat a találgatásoknak. A Ferencvárosban futballozó Tóth Alex menedzsere Londonban tárgyal, de azt egyelőre nem tudni, hogy miről és kivel.

2025. december 29. 20:12
null

A Ferencváros magyar futballistái közül Varga Barnabás és Tóth Alex iránt is jelentős érdeklődés mutatkozik külföldről, de amíg a csatár megfelelő ajánlat esetén már a télen eligazolhat, addig a 20 éves középpályás esetében valószínűbb a nyári váltás. Az egyelőre megjósolhatatlan, hogy Tóth melyik csapatban és melyik országban folytatja a pályafutását, menedzsere, Papp Bence december elején a Mandinernek azt mondta, hogy ügyfeléért „Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban”.

Tóth Alex, Ferencváros, FTC, Fradi, Papp Bence
Tóth Alex tavasszal már stabil kezdőjátékosa volt a fennállása 36. bajnoki címét megszerző Ferencvárosnak (Fotó: fradi.hu)

A Blikk most az Instagramon kiszúrta, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

a játékosügynök jelenleg Londonban tárgyal, és a Chelsea stadionjának, a Stamford Bridge-nek a szomszédságából posztolt.

Ez persze nem jelenti egyből azt, hogy Tóth hamarosan a klubvilágbajnoki címvédő játékosa lesz, de Papp Bence nyilván nem ok nélkül tartózkodik az angol fővárosban.

A szigetországból korábban 

érdeklődéséről lehetett hallani Tóth kapcsán, de elképzelhető, hogy további Premier League-klubok is képben vannak. Papp Bence a Blikknek nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a Ferencváros ifjú játékosa 

több Bundesliga-élcsapat nyári kívánságlistájának is az élén szerepel.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth ebben az idényben az eddigi 25 mérkőzésén két gólt és öt gólpasszt jegyzett az FTC-ben, s idén márciusban már a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, amelyben azóta összesen kilenc meccsen lépett pályára. Értékét a Transfermarkt piaci portál nyolcmillió euróra becsüli.

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!