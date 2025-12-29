Beindultak a találgatások: Angliában tárgyal a magyar válogatott játékos menedzsere

A Ferencváros magyar futballistái közül Varga Barnabás és Tóth Alex iránt is jelentős érdeklődés mutatkozik külföldről, de amíg a csatár megfelelő ajánlat esetén már a télen eligazolhat, addig a 20 éves középpályás esetében valószínűbb a nyári váltás. Az egyelőre megjósolhatatlan, hogy Tóth melyik csapatban és melyik országban folytatja a pályafutását, menedzsere, Papp Bence december elején a Mandinernek azt mondta, hogy ügyfeléért „Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban”.

Tóth Alex tavasszal már stabil kezdőjátékosa volt a fennállása 36. bajnoki címét megszerző Ferencvárosnak (Fotó: fradi.hu)

A Blikk most az Instagramon kiszúrta, hogy