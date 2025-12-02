Ft
Brighton & Hove Albion Tóth Alex Newcastle Ferencváros Premier League FTC

Ez szenzáció lenne a javából: a Premier League-ben köthet ki a Fradi magyar sztárja!

2025. december 02. 18:30

Varga Barnabás után újabb ferencvárosi játékos került az átigazolási pletykák kereszttüzébe. Tóth Alex-szel kapcsolatban a Newcastle-t és a Brightont emlegetik, a „magyar csodagyerekért” akár már januárban busás pénzt kaphatna a Fradi.

2025. december 02. 18:30
Komoly szenzációval kecsegtető transzferhírt szellőztetett meg kedd délután az egyik átigazolásokkal is foglalkozó nemzetközi sportportál. A Sports Boom azt állítja, exkluzív információi vannak arról, hogy a Ferencváros fiatal magyar tehetségét, Tóth Alexet Premier League-klubok figyelik, és akár már a januári ablakban is megvan az esélye egy potenciális üzletnek a magyar bajnok Fradi és az angol kérők között. 

Tóth Alex jelenleg a Fradi legértékesebb magyar játékosa: sokan már most a jövő sztárját látják benne (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Sorba állnak a PL-klubok a Fradi magyar csodagyerekéért?

A portál csak „magyar csodagyerekként” aposztrofálja a 20 éves válogatott középpályást, akivel kapcsolatban 

a Newcastle Unitedet és a Brighton & Hove Albion csapatát nevezi meg lehetséges kérőkként, az átigazolási díjat pedig 5-10 millió fontra taksálja.

 A két angol klub állítólag meg is versenyezne egymással Tóth aláírásáért, akit a jövő sztárjátékosának tartanak, s akinek jelenleg még két éve van hátra a ferencvárosi szerződéséből. Hozzáteszik, Robbie Keane vezetőedzőnek kulcsszerepe van Tóth Alex fejlődésében és tapasztalatszerzésében, de, mint írják, az ír mester is tisztában van vele, hogy nehéz lesz megtartania egy ilyen kaliberű tehetséget – főleg ha a világ legerősebb bajnokságából, a Premier League-ből hívják (korábban egyébként az olasz gigász Juventus érdeklődéséről is lehetett hallani). 

Tóth Alex húszévesen már a válogatottban is letette a névjegyét (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Álomszerű váltás lenne a legmagasabb szintre

Noha a hírt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni, az biztos, hogy Tóth Alex egyik szóba hozott csapattal sem járna rosszul. A Newcastle jelenleg a világ leggazdagabb klubjaként Bajnokok Ligája-szereplő, és legutóbb a Liverpoolt verte a Ligakupa-döntőben, míg a Brighton a nemzetközi topfutball egyik legügyesebben gazdálkodó együttese, amely évek óta élen jár a Premier League-szinten aprópénzért vásárolt fiatal tehetségek felfuttatásában, óriási pénzeket szakítva a jelentős profittal való továbbértékesítésükkel. 

Érdekesség, néhány napon belül ez már a második átigazolási pletyka, amely a Fradi magyar sztárjait érinti: legutóbb a hétvégén fáradtságra hivatkozva távol maradó Varga Barnabással kapcsolatban röppentek fel a szóbeszédek egy esetleges téli transzferről.  

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

