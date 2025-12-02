Ez szenzáció lenne a javából: a Premier League-ben köthet ki a Fradi magyar sztárja!

Ezért került fel a Ferencváros a legokosabban gazdálkodó fociklubok listájára
A magyar bajnok is ott van a CIES rangos listáján, egyedüli hazai csapatként.
Varga Barnabás után újabb ferencvárosi játékos került az átigazolási pletykák kereszttüzébe. Tóth Alex-szel kapcsolatban a Newcastle-t és a Brightont emlegetik, a „magyar csodagyerekért” akár már januárban busás pénzt kaphatna a Fradi.
Komoly szenzációval kecsegtető transzferhírt szellőztetett meg kedd délután az egyik átigazolásokkal is foglalkozó nemzetközi sportportál. A Sports Boom azt állítja, exkluzív információi vannak arról, hogy a Ferencváros fiatal magyar tehetségét, Tóth Alexet Premier League-klubok figyelik, és akár már a januári ablakban is megvan az esélye egy potenciális üzletnek a magyar bajnok Fradi és az angol kérők között.
A portál csak „magyar csodagyerekként” aposztrofálja a 20 éves válogatott középpályást, akivel kapcsolatban
a Newcastle Unitedet és a Brighton & Hove Albion csapatát nevezi meg lehetséges kérőkként, az átigazolási díjat pedig 5-10 millió fontra taksálja.
A két angol klub állítólag meg is versenyezne egymással Tóth aláírásáért, akit a jövő sztárjátékosának tartanak, s akinek jelenleg még két éve van hátra a ferencvárosi szerződéséből. Hozzáteszik, Robbie Keane vezetőedzőnek kulcsszerepe van Tóth Alex fejlődésében és tapasztalatszerzésében, de, mint írják, az ír mester is tisztában van vele, hogy nehéz lesz megtartania egy ilyen kaliberű tehetséget – főleg ha a világ legerősebb bajnokságából, a Premier League-ből hívják (korábban egyébként az olasz gigász Juventus érdeklődéséről is lehetett hallani).
Noha a hírt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni, az biztos, hogy Tóth Alex egyik szóba hozott csapattal sem járna rosszul. A Newcastle jelenleg a világ leggazdagabb klubjaként Bajnokok Ligája-szereplő, és legutóbb a Liverpoolt verte a Ligakupa-döntőben, míg a Brighton a nemzetközi topfutball egyik legügyesebben gazdálkodó együttese, amely évek óta élen jár a Premier League-szinten aprópénzért vásárolt fiatal tehetségek felfuttatásában, óriási pénzeket szakítva a jelentős profittal való továbbértékesítésükkel.
Érdekesség, néhány napon belül ez már a második átigazolási pletyka, amely a Fradi magyar sztárjait érinti: legutóbb a hétvégén fáradtságra hivatkozva távol maradó Varga Barnabással kapcsolatban röppentek fel a szóbeszédek egy esetleges téli transzferről.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar bajnok is ott van a CIES rangos listáján, egyedüli hazai csapatként.
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)