Ezt reagálta Robbie Keane a Varga Barnabás eligazolásával kapcsolatos pletykákra (VIDEÓ)

PAFC–FTC: Varga Barnabás nem akart játszani, de így is nyert Felcsúton a Fradi
Újra sikerült nyerni az NB I-ben is.
Robbie Keane-t kétszer is megkérdezték arról, tényleg eligazol-e a Fradiból Varga Barnabás. A PAFC–FTC után mindenkit ez a kérdés tart lázban.
PAFC–FTC 1–2 – a csütörtöki, Fenerbahce elleni remek játék után a bajnokságban is győzni tudott a Fradi, ráadásul rangadót nyert Felcsúton, amivel már a tabella második helyén áll. Mégsem ez tartja most lázban a szurkolókat, hanem Varga Barnabás jövője.
Európa egyik legjobb formában lévő csatára ugyanis nem került be a meccskeretbe, amiről Robbie Keane vezetőedző a találkozó előtt azt nyilatkozta: maga a játékos mondta neki szombaton, hogy fáradtság miatt nem akar pályára lépni a Puskás ellen.
Ezzel indokolta Robbie Keane-nek a távolmaradását.
Az interneten persze azonnal szárnyra kaptak a pletykák, hogy Vargának külföldi ajánlata lehet, azért nem játszott – formáját tekintve persze ez egyáltalán nem lenne meglepő, hiszen minden sorozatban 24 mérkőzésen 19 gól a mérlege eddig a szezonban a Ferencvárosban.
Az M4 Sport riportere, aki az ír szakembert a találkozó előtt is kérdezte, a győzelem után is felhozta Varga esetét az online térben terjedő pletykákra hivatkozva.
Önök az internetnek hisznek? Elmondtam a mérkőzés előtt, mi a helyzet”
– reagált szűkszavúan, és láthatóan feldúltan Keane.
Pedig nem úszta meg ennyivel, ugyanis a sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport újságírója is kíváncsi volt: igaz-e, hogy Vargának komoly kérője akadt külföldről.
A pletykákkal nem tudok mit kezdeni. Amit az emberek az interneten beszélnek, arra nincs ráhatásom. Nem tudok mit hozzáfűzni”
– zárta le a témát Robbie Keane.
A tabella második helyén álló Fradi jövő héten kétszer is a Kisvárda ellen lép pályára az NB I-ben: csütörtökön idegenben az 5. fordulóból elmaradt mérkőzésen, majd vasárnap a Groupama Arénában.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert