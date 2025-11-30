Ft
11. 30.
vasárnap
Robbie Keane Varga Barnabás Ferencváros

Ezt reagálta Robbie Keane a Varga Barnabás eligazolásával kapcsolatos pletykákra (VIDEÓ)

2025. november 30. 22:27

Robbie Keane-t kétszer is megkérdezték arról, tényleg eligazol-e a Fradiból Varga Barnabás. A PAFC–FTC után mindenkit ez a kérdés tart lázban.

2025. november 30. 22:27
null

PAFC–FTC 1–2 – a csütörtöki, Fenerbahce elleni remek játék után a bajnokságban is győzni tudott a Fradi, ráadásul rangadót nyert Felcsúton, amivel már a tabella második helyén áll. Mégsem ez tartja most lázban a szurkolókat, hanem Varga Barnabás jövője.

PAFC–FTC
PAFC–FTC: Varga Barnabás nem volt meccskeretben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Európa egyik legjobb formában lévő csatára ugyanis nem került be a meccskeretbe, amiről Robbie Keane vezetőedző a találkozó előtt azt nyilatkozta: maga a játékos mondta neki szombaton, hogy fáradtság miatt nem akar pályára lépni a Puskás ellen.

Az interneten persze azonnal szárnyra kaptak a pletykák, hogy Vargának külföldi ajánlata lehet, azért nem játszott – formáját tekintve persze ez egyáltalán nem lenne meglepő, hiszen minden sorozatban 24 mérkőzésen 19 gól a mérlege eddig a szezonban a Ferencvárosban.

Az M4 Sport riportere, aki az ír szakembert a találkozó előtt is kérdezte, a győzelem után is felhozta Varga esetét az online térben terjedő pletykákra hivatkozva.

Önök az internetnek hisznek? Elmondtam a mérkőzés előtt, mi a helyzet”

 – reagált szűkszavúan, és láthatóan feldúltan Keane.

PAFC–FTC: a sajtótájékoztatón is ez volt a téma

Pedig nem úszta meg ennyivel, ugyanis a sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport újságírója is kíváncsi volt: igaz-e, hogy Vargának komoly kérője akadt külföldről.

A pletykákkal nem tudok mit kezdeni. Amit az emberek az interneten beszélnek, arra nincs ráhatásom. Nem tudok mit hozzáfűzni”

 – zárta le a témát Robbie Keane.

A tabella második helyén álló Fradi jövő héten kétszer is a Kisvárda ellen lép pályára az NB I-ben: csütörtökön idegenben az 5. fordulóból elmaradt mérkőzésen, majd vasárnap a Groupama Arénában.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

