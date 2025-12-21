Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
12. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nemzetgazdasági Minisztérium árak vásár termék karácsony

Brutális árzuhanás karácsonyra: a friss adatok magukért beszélnek

2025. december 21. 11:54

Hatalmas segítséget kaptak a magyar családok: a kormány intézkedései letörték az árakat az ünnepek előtt.

2025. december 21. 11:54
null

Az indokolatlan áremelések miatt bevezetett árréscsökkentés a karácsonyi bevásárlások során is kézzelfogható segítséget jelent a családok és a nyugdíjasok számára. Az intézkedés hatására a családok jelentős összeget, több ezer forintot spórolhatnak ünnepi bevásárlásaik során.

A decembertől újonnan bevont termékek ára átlagosan 25 százalékkal, a korábban érintett élelmiszereké 20 százalékkal csökkent

– közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni
Tovább a cikkhezchevron

Kiemelték, az árréscsökkentésnek köszönhetően kedvezőbb áron érhetők el az ünnepi készülődéshez szükséges alapvető élelmiszerek. A karácsonyi menü olyan nélkülözhetetlen alapanyagai tartoznak az intézkedés hatálya alá, mint a friss zöldségek - például burgonya, paradicsom, zöldpaprika, vöröshagyma, fejeskáposzta -, gyümölcsök - például alma, körte, szilva -, tejtermékek - például tehéntej, tehéntúró, trappista sajt -, valamint húsfélék, köztük a csirkecomb, a pulykamell, a sertéskaraj és a marha-fehérpecsenye.

Az összegzés szerint két olyan termék is van, ami jelenleg 60 százalékkal olcsóbb, mint március elején volt. Az egyik egy 140 grammos, 12 százalékos félzsíros tejföl, a másik pedig egy 250 grammos vaj.

Tizenhét olyan termék van, aminek az ára több mint 50 százalékkal csökkent, például a 150 grammos natúr joghurté 319 forintról 133 forintra csökkent.

Van olyan bolt, ahol a burgonya kilója 450 forintról 200-ra csökkent. A finomlisztek közül például egy termék most 188 forinttal, egy 250 grammos túró pedig 500 forinttal, vagyis pontosan a felével olcsóbb. A fokhagyma kilónkénti ára több boltban is 3000-ről 1745 forintra csökkent, ez is több mint 40 százalékos árcsökkenés - írták.

Hozzátették, hogy az árréscsökkentés a kisgyermekes családok számára is érdemi támogatást nyújt: a bébiételek, sajtkrémek, kenhető sajtok, valamint a sertésmájasok és sertésmájkrémek is az intézkedés hatálya alá kerültek. Az NGM emlékeztetett arra, a kormány a karácsonyi időszak közeledtével 2026. február 28-ig meghosszabbította és december 1-jétől további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentést, hogy az ünnepi bevásárlás kiszámíthatóbb és megfizethetőbb legyen.

(MTI)

Nyitókép: Daniel ROLAND / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
2025. december 21. 12:05
Hatalmas segítséget kaptak a magyar családok: a kormány intézkedései letörték az árakat az ünnepek előtt." Mi vettünk is gyorsan 360 doboz 150 grammos joghurtot karácsonyra.Mindenki azt kap.😂🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!