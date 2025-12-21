Brutális árzuhanás karácsonyra: a friss adatok magukért beszélnek

Az összegzés szerint két olyan termék is van, ami jelenleg 60 százalékkal olcsóbb, mint március elején volt. Az egyik egy 140 grammos, 12 százalékos félzsíros tejföl, a másik pedig egy 250 grammos vaj.

Tizenhét olyan termék van, aminek az ára több mint 50 százalékkal csökkent, például a 150 grammos natúr joghurté 319 forintról 133 forintra csökkent.

Van olyan bolt, ahol a burgonya kilója 450 forintról 200-ra csökkent. A finomlisztek közül például egy termék most 188 forinttal, egy 250 grammos túró pedig 500 forinttal, vagyis pontosan a felével olcsóbb. A fokhagyma kilónkénti ára több boltban is 3000-ről 1745 forintra csökkent, ez is több mint 40 százalékos árcsökkenés - írták.

Hozzátették, hogy az árréscsökkentés a kisgyermekes családok számára is érdemi támogatást nyújt: a bébiételek, sajtkrémek, kenhető sajtok, valamint a sertésmájasok és sertésmájkrémek is az intézkedés hatálya alá kerültek. Az NGM emlékeztetett arra, a kormány a karácsonyi időszak közeledtével 2026. február 28-ig meghosszabbította és december 1-jétől további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentést, hogy az ünnepi bevásárlás kiszámíthatóbb és megfizethetőbb legyen.

