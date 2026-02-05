Kiadták a figyelmeztetést: ha vásárolt ebből, azonnal vigye vissza, mérgező

A posztban ismertették, hogy a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.
Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát, ezért arra kérték mindazokat, akik az elmúlt időszakban vásároltak ebből a termékből, hogy a jövőben semmiképp ne használják.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép illusztráció. Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP