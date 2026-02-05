Kiadták a figyelmeztetést: ha vásárolt ebből, azonnal vigye vissza, mérgező

A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem közösségi oldalán arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódása miatt visszahívták a forgalomból a Kínából származó virágmintás üvegpoharakat.

A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe – közölték.