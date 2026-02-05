Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nehézfém nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság vállalkozás termék visszahívás

Kiadták a figyelmeztetést: ha vásárolt ebből, azonnal vigye vissza, mérgező

2026. február 05. 14:31

A termék Dánián keresztül érkezett Magyarországra.

2026. február 05. 14:31
null

A Kereskedelem és Fogyasztóvédelem közösségi oldalán arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nehézfémek (ólom és kadmium) kioldódása miatt visszahívták a forgalomból a Kínából származó virágmintás üvegpoharakat.

A termékből Dánián keresztül Magyarországra is érkezett a Tiger Stores Hungary Zrt. által üzemeltetett Flying Tiger üzletekbe – közölték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Mint írták, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Tiger Stores Hungary Zrt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai a következők:
• Termék megnevezése: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS
• Tételszám: minden tétel
• Cikkszám: 3060031
• Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen
• Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt. (Flying Tiger üzletek)

A posztban ismertették, hogy a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. 

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát, ezért arra kérték mindazokat, akik az elmúlt időszakban vásároltak ebből a termékből, hogy a jövőben semmiképp ne használják.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. február 05. 15:25
Tiszás pohár, ti csak igyatok belőle!
Válasz erre
0
0
deanhill2
2026. február 05. 14:54
A kriptovalutákkal való kereskedés mindig is kockázatos volt, de Nelson Frye stratégiájával igazi felfedezés volt. A kezdeti befektetésem jelentősen, 402 ezer dollárra nőtt, és már meg is tettem az első nyereséges kifizetésemet. Ha kriptovalutákkal szeretnél sikeresen keresgélni, erősen ajánlom, hogy vedd fel vele a kapcsolatot Telegramon (NildaSGNL).
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 05. 14:52
Egy csepp a tengerben!
Válasz erre
0
0
citromosParizer
2026. február 05. 14:44
Dánián keresztül mérgezik a Kínaiak az európaikat! :D Dánia gyenge. Grönlandot sem tudja megvédeni, jogos az amcsi érdek
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!