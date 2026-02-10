Ft
wolt nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság foodora

Tiltott termékeket vitt ki a futár – most összefogott a kormány és a Wolt/Foodora

2026. február 10. 21:15

Az ételkiszállítói piac két nagy hazai szereplőjénél korábban súlyos szabálytalanságokat tárt fel a fogyasztóvédelmi hatóság.

2026. február 10. 21:15
futár

A kormánnyal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve új stratégia mentén védi a fogyasztókat, kiemelten a kiskorúakat a két nagy hazai kiszállító cég, a Wolt és a Foodora – közölték az ételrendelő platformok. 

Az új gyakorlatok kialakításának előzménye, hogy több súlyos jogsértést is feltárt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztóvédelmi eljárások során. 

Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal a Wolt cégcsoporthoz tartozó cégek szabálytalan működése miatt.

Ennek oka, hogy jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók. Előfordult, hogy tiltott termékekkel – alkohollal és energiaitallal – szolgáltak ki kiskorúakat.

Hasonló panaszok miatt indult vizsgálat a Foodora is. A feltárt hiányosságok miatt a másik nagy hazai piaci szereplőnek 50 millió forintos bírságot kellett megfizetnie tavaly. 

Új stratégia mellet döntöttek a cégek

A hatósági ellenőrzések eredményesnek bizonyultak, amelyet alátámaszt, hogy a két nagy cég a szabálytalanságok elkerülése érdekében új stratégiákat dolgozott ki. 

A Foodora közleményéből kiderül, 2026-os stratégiájuk része a fogyasztói élmény további emelése. Ennek keretében megerősítették a korhatárhoz kötött termékek jelölésére vonatkozó belső folyamatokat, valamint következetes kommunikációval és célzott oktatással erősítették meg a személyazonosság-ellenőrzési kötelezettségek betartását az alkohol és az energiaital esetében. Kiemelték, céljuk a panaszkezelés, valamint a visszatérítések és kártérítések kezelésének felgyorsítása, közösen a partnereikkel, azaz a szerződött éttermekkel és üzletekkel, valamint a szolgáltatást végző futárokkal.

A Wolt új akciótervről döntött, amelynek legfontosabb pontjai 

  • az alkoholos italok és energiaitalok kiszállítására vonatkozó belső szabályzatok szigorítása;
  • egy digitális életkor-ellenőrzési rendszer fejlesztése;
  • a kiskorúak védelmét szolgáló megfelelő eszközök bevezetése érdekében a kormányzati hatóságokkal közös megoldások feltérképezése;
  • a regionális közösségek és a helyi gazdaságok fejlődésének támogatása érdekében a kiszállítási díjak csökkentése Magyarország közel 50 településén, a gyors és megfizethető szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségének elősegítésével a fővároson túl is;
  • a felhasználói kompenzációs keretrendszer felülvizsgálata és átalakítása annak érdekében, hogy az továbbra is méltányos, átlátható és a változó piaci környezethez igazodó maradjon, különös figyelemmel a felhasználók védelmére és támogatására.

A Foodora és a Wolt is kiemelte a közleményében, hogy az új stratégiák kidolgozása és a szabálytalanságok jövőbeni elkerülése érdekében szorosan együttműködik az állami szervekkel és a fogyasztóvédelmi hatósággal.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

