Tiltott termékeket vitt ki a futár – most összefogott a kormány és a Wolt/Foodora

Eljárást indítottak a Wolt ellen kiskorúaknak kiszállított alkohol és a termékek állapota miatt
Súlyos jogsértéseket tárt fel a fogyasztóvédelmi hatóság.
Az ételkiszállítói piac két nagy hazai szereplőjénél korábban súlyos szabálytalanságokat tárt fel a fogyasztóvédelmi hatóság.
A kormánnyal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve új stratégia mentén védi a fogyasztókat, kiemelten a kiskorúakat a két nagy hazai kiszállító cég, a Wolt és a Foodora – közölték az ételrendelő platformok.
Az új gyakorlatok kialakításának előzménye, hogy több súlyos jogsértést is feltárt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztóvédelmi eljárások során.
Ezt is ajánljuk a témában
Súlyos jogsértéseket tárt fel a fogyasztóvédelmi hatóság.
Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal a Wolt cégcsoporthoz tartozó cégek szabálytalan működése miatt.
Ennek oka, hogy jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók. Előfordult, hogy tiltott termékekkel – alkohollal és energiaitallal – szolgáltak ki kiskorúakat.
Hasonló panaszok miatt indult vizsgálat a Foodora is. A feltárt hiányosságok miatt a másik nagy hazai piaci szereplőnek 50 millió forintos bírságot kellett megfizetnie tavaly.
Ezt is ajánljuk a témában
Rengeteg panasz érkezett a hivatalhoz az ételszállító céggel kapcsolatban.
A hatósági ellenőrzések eredményesnek bizonyultak, amelyet alátámaszt, hogy a két nagy cég a szabálytalanságok elkerülése érdekében új stratégiákat dolgozott ki.
A Foodora közleményéből kiderül, 2026-os stratégiájuk része a fogyasztói élmény további emelése. Ennek keretében megerősítették a korhatárhoz kötött termékek jelölésére vonatkozó belső folyamatokat, valamint következetes kommunikációval és célzott oktatással erősítették meg a személyazonosság-ellenőrzési kötelezettségek betartását az alkohol és az energiaital esetében. Kiemelték, céljuk a panaszkezelés, valamint a visszatérítések és kártérítések kezelésének felgyorsítása, közösen a partnereikkel, azaz a szerződött éttermekkel és üzletekkel, valamint a szolgáltatást végző futárokkal.
A Wolt új akciótervről döntött, amelynek legfontosabb pontjai
A Foodora és a Wolt is kiemelte a közleményében, hogy az új stratégiák kidolgozása és a szabálytalanságok jövőbeni elkerülése érdekében szorosan együttműködik az állami szervekkel és a fogyasztóvédelmi hatósággal.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán