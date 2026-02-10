Tiltott termékeket vitt ki a futár – most összefogott a kormány és a Wolt/Foodora

A Foodora közleményéből kiderül, 2026-os stratégiájuk része a fogyasztói élmény további emelése. Ennek keretében megerősítették a korhatárhoz kötött termékek jelölésére vonatkozó belső folyamatokat, valamint következetes kommunikációval és célzott oktatással erősítették meg a személyazonosság-ellenőrzési kötelezettségek betartását az alkohol és az energiaital esetében. Kiemelték, céljuk a panaszkezelés, valamint a visszatérítések és kártérítések kezelésének felgyorsítása, közösen a partnereikkel, azaz a szerződött éttermekkel és üzletekkel, valamint a szolgáltatást végző futárokkal.

A Wolt új akciótervről döntött, amelynek legfontosabb pontjai

az alkoholos italok és energiaitalok kiszállítására vonatkozó belső szabályzatok szigorítása;

egy digitális életkor-ellenőrzési rendszer fejlesztése;

a kiskorúak védelmét szolgáló megfelelő eszközök bevezetése érdekében a kormányzati hatóságokkal közös megoldások feltérképezése;

a regionális közösségek és a helyi gazdaságok fejlődésének támogatása érdekében a kiszállítási díjak csökkentése Magyarország közel 50 településén, a gyors és megfizethető szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségének elősegítésével a fővároson túl is;

a felhasználói kompenzációs keretrendszer felülvizsgálata és átalakítása annak érdekében, hogy az továbbra is méltányos, átlátható és a változó piaci környezethez igazodó maradjon, különös figyelemmel a felhasználók védelmére és támogatására.

A Foodora és a Wolt is kiemelte a közleményében, hogy az új stratégiák kidolgozása és a szabálytalanságok jövőbeni elkerülése érdekében szorosan együttműködik az állami szervekkel és a fogyasztóvédelmi hatósággal.

