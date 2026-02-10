Ukrajnában már a kor sem szent: mostantól a 60 év feletti férfiak is teljesíthetnek katonai szolgálatot

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.

(MTI)

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP