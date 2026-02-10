Döbbenetes hangfelvétel került elő: az ukrán újságírónő elszólta magát, Zelenszkij megmentése a cél
Vége a ködösítésnek: az ukrán származású újságíró nyíltan hergel Orbán ellen, elvennék a szavazati jogunkat.
Zelenszkij már aláírta az erre vonatkozó rendeletet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi, hogy 60 év feletti férfiak is teljesíthessenek katonai szolgálatot egyéves szerződés alapján.
Az ukrán elnök honlapján közzétett dokumentum szerint olyan kiegészítés kerül a katonai szolgálatról szóló törvénybe, miszerint
60 év feletti személyeket a hadiállapot ideje alatt egyéves szerződéssel katonai szolgálatra vehetnek fel”.
A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.
