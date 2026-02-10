Ft
volodimir zelenszkij elnök orosz-ukrán háború rendelet

Ukrajnában már a kor sem szent: mostantól a 60 év feletti férfiak is teljesíthetnek katonai szolgálatot

2026. február 10. 20:58

Zelenszkij már aláírta az erre vonatkozó rendeletet.

2026. február 10. 20:58
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi, hogy 60 év feletti férfiak is teljesíthessenek katonai szolgálatot egyéves szerződés alapján.

Az ukrán elnök honlapján közzétett dokumentum szerint olyan kiegészítés kerül a katonai szolgálatról szóló törvénybe, miszerint

60 év feletti személyeket a hadiállapot ideje alatt egyéves szerződéssel katonai szolgálatra vehetnek fel”.

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.

(MTI)

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

 

