A Tisza Párt szakértői után már Magyar Péter képviselő-jelöltjeinek is szúrja a szemét a 13. és 14. havi nyugdíj

A Tisza Párthoz köthető szakértők és az ellenzéki szervezetek az elmúlt hetekben sorra szólaltak fel a 13. havi és a 14. havi nyugdíj ellen. Rajtuk kívül a jelek szerint már Magyar Péter képviselő-jelöltjei is nyíltan ellenzik februári nyugdíj mellé érkező ötheti plusz juttatást, amelyet napokon belül megkapnak az idősek.

Sajátosan értelmezi a Tisza Párt hajdúsági képviselőjelöltje a 13. és a 14. havi nyugdíj jelentőségét. Csák László Hajdú-Bihar vármegye 3. számú választókerületében indul a parlamenti mandátumért április 12-én, hétfőn pedig arról tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán, hogy nyolc Tisza-önkéntes segítségével darabolták fel azt a 27 köbméter tűzifát, amit a Legyél a változás Egyesület felajánlásából 12 rászoruló családnak osztanak szét – számolt be a Magyar Nemzet.