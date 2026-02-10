Ft
tisza magyar péter hajdú - bihar vármegye csák lászló nyugdíj

A Tisza Párt szakértői után már Magyar Péter képviselő-jelöltjeinek is szúrja a szemét a 13. és 14. havi nyugdíj

2026. február 10. 21:55

A Hajdú-Bihar vármegyei jelölt szerint a több mint egyhavi pluszjuttatás nem jelent valódi segítséget.

2026. február 10. 21:55
A Tisza Párthoz köthető szakértők és az ellenzéki szervezetek az elmúlt hetekben sorra szólaltak fel a 13. havi és a 14. havi nyugdíj ellen. Rajtuk kívül a jelek szerint már Magyar Péter képviselő-jelöltjei is nyíltan ellenzik februári nyugdíj mellé érkező ötheti plusz juttatást, amelyet napokon belül megkapnak az idősek.

Sajátosan értelmezi a Tisza Párt hajdúsági képviselőjelöltje a 13. és a 14. havi nyugdíj jelentőségét. Csák László Hajdú-Bihar vármegye 3. számú választókerületében indul a parlamenti mandátumért április 12-én, hétfőn pedig arról tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán, hogy nyolc Tisza-önkéntes segítségével darabolták fel azt a 27 köbméter tűzifát, amit a Legyél a változás Egyesület felajánlásából 12 rászoruló családnak osztanak szét – számolt be a Magyar Nemzet.

Csák szerint egyedülálló szülőket, hátrányos helyzetben élőket és olyan nyugdíjasokat támogatnak, akiknek 

választaniuk kell minden hónapban, hogy gyógyszert vagy tűzifát vegyenek. Ezeken az embereken nem segít az szja-mentesség, a 3 százalékos lakáshitel, illetve a 13. és 14. havi nyugdíj első negyede sem 

– fogalmazott. A Tisza képviselőjelöltje inkább azt javasolja, hogy az emberek „egymás felé forduljanak” és nem kampányszlogenekben, hanem cselekvésben gondolkodjanak.

Magyar Péter indulója tehát az egy teljes és az egy negyed havi pluszjuttatást pusztán kampányszlogennek tekinti 

– hívja fel a figyelmet a lap. Az olykor önmaguknak is ellentmondó valóságtagadási kísérlet nem ritka a Tiszánál, maga a pártelnök is alkalmazta már ezt a megmosolyogtató retorikai eszközt. Emlékezetes, hogy Magyar Péter korábban humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, majd máskor azt bizonygatta, hogy a Tisza-kormány megtartja, sőt, kibővíti a kedvezményrendszert. A valóságban azonban a párt európai parlamenti képviselői és a szakértői folyamatosan a rezsicsökkentést támadják, a megszüntetését szorgalmazzák. 

A Tisza szigetek rendezvényein rendszeresen szereplő közgazdászok pedig minden jólétet növelő kiadást pazarlásnak és pénzszórásnak tartanak, az IMF jelenlétét és kölcsönét ugyanakkor annak ellenére is kívánatosnak tartják, hogy ilyen válságmegoldásra megközelítőleg sincs szüksége a magyar gazdaságnak, 

mint ahogy az általuk támogatott megszorításokra és adóemelésekre sincs.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

