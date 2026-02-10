Ezek a bólogató bolsik nem szólnak egy szót sem, amikor Csintalan azt kérdi, hogy az Unió tagjai akarunk-e lenni? Hát mik vagyunk, kedveseim? A KGST már 1991-ben, a Kongresszusi Központban megszűnt. Hála Antall Józsefnek. Igaz, nem ti akartátok. Sőt! Második állítás: az orosz föderáció tagjai akarunk-e lenni? Ehhez fűzi hozzá kommentben Stier Gábor:

„Ti mind betegek vagytok? Ki akar lenni Oroszország része? (...) Ja, csak a kampány? Akkor ne mondjátok, hogy különbek vagytok, mint a Fidesz. Pedig tudom, hogy azt hiszitek.”

És ezek a – Csintalan szerint – majmok most úgy tesznek, hogy megerősítenék a majomketrecet, mert egyébként jönnek a gorillák, azaz Orbán és az oroszok, és elpusztítanak mindent.

Ja, hogy nem jönnek? S ezt nem is mondta senki? Legfeljebb a háborúra készülő Brüsszelnek a rémálma, hogy az oroszok, ha végeztek Ukrajnával, meg akarják támadni Nyugat-Európát. Ha valaki, akkor Stier Gábor tudja, hogy ez mekkora ostobaság. Stier ugyanis tagja a Valdaj Nemzetközi Vitaklubnak, egy 2004-ben alapított, moszkvai székhelyű think tank és elemző fórumnak, amelyet gyakran az orosz „Bilderberg-csoportként" is emlegetnek. Az éves plenáris ülések központi eseménye Vlagyimir Putyin beszéde és többórás kötetlen válaszadása a résztvevők kérdéseire.

A bukfenckirály szerint számunkra az Unió az egyezkedés, a kooperáció világa, a vétó világa, ahol Orbán Viktor vétózhat.