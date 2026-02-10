Ebből baj lehet, valami zűr van Magyar Péter vagyonnyilatkozatával – nem jön ki a matek
Ha Magyar Péter eladakozza a fizetése felét, akkor mitől lett ennyi eurója? Francesca Rivafinoli írása.
Így érvel egy kommunista, aki a Hősök terén bukfencezett boldogságában, hogy az MSZP, Horn Gyulával az élen, megnyerte a választásokat 1994-ben.
Csintalan Sándor a Kötöttfogás című Magyar Hang-podcastban hangosan érvelt amellett, hogy keresi a gyógyszerét. Szimbolikus meséjét így kezdte:
„Nekünk, majmoknak, most nagyon oda kell figyelni, hogy megerősítsük a majomketreceket, mert ha széthullanak a ketrecek, jönnek a gorillák és szétkapnak minket.”
Ezután persze elárulta a majmos találós kérdés megfejtését is. „Az április 12-ei választás arról szól, hogy az Unió tagjai akarunk-e lenni vagy az orosz föderációé.”
Csintalannak a két állítása közül mindössze kettő hamis. Azaz: telitalálat. Agymosás ködszurkálással.
Így érvel egy kommunista, aki a Hősök terén bukfencezett boldogságában, hogy az MSZP, Horn Gyulával az élen, megnyerte a választásokat 1994-ben. És ezt a komcsit veszi maga mellé az áruló négyes: Dévényi István, Gulyás Balázs, Szerető Szabolcs és Reichert János, akik nyilván ugyanazok, mert nagy egyetértés mutatkozik közöttük.
Ezek a bólogató bolsik nem szólnak egy szót sem, amikor Csintalan azt kérdi, hogy az Unió tagjai akarunk-e lenni? Hát mik vagyunk, kedveseim? A KGST már 1991-ben, a Kongresszusi Központban megszűnt. Hála Antall Józsefnek. Igaz, nem ti akartátok. Sőt! Második állítás: az orosz föderáció tagjai akarunk-e lenni? Ehhez fűzi hozzá kommentben Stier Gábor:
„Ti mind betegek vagytok? Ki akar lenni Oroszország része? (...) Ja, csak a kampány? Akkor ne mondjátok, hogy különbek vagytok, mint a Fidesz. Pedig tudom, hogy azt hiszitek.”
És ezek a – Csintalan szerint – majmok most úgy tesznek, hogy megerősítenék a majomketrecet, mert egyébként jönnek a gorillák, azaz Orbán és az oroszok, és elpusztítanak mindent.
Ja, hogy nem jönnek? S ezt nem is mondta senki? Legfeljebb a háborúra készülő Brüsszelnek a rémálma, hogy az oroszok, ha végeztek Ukrajnával, meg akarják támadni Nyugat-Európát. Ha valaki, akkor Stier Gábor tudja, hogy ez mekkora ostobaság. Stier ugyanis tagja a Valdaj Nemzetközi Vitaklubnak, egy 2004-ben alapított, moszkvai székhelyű think tank és elemző fórumnak, amelyet gyakran az orosz „Bilderberg-csoportként" is emlegetnek. Az éves plenáris ülések központi eseménye Vlagyimir Putyin beszéde és többórás kötetlen válaszadása a résztvevők kérdéseire.
A bukfenckirály szerint számunkra az Unió az egyezkedés, a kooperáció világa, a vétó világa, ahol Orbán Viktor vétózhat.
„Majd k*rva kíváncsi vagyok, hogy az orosz föderáció tagjaként mint nagyherceg vétózni fog Putyinnak. Szóval, ha nem az Unió, akkor be fog szippantani már most.”
Írtam ugye az elején, hogy Csintalan keresi a gyógyszerét. Nekünk nincs semmi egyéb dolgunk Putyinnal, minthogy megkapjuk tőle az olcsó orosz olajat és gázt. És megkapjuk. Orbán kitárgyalta, Trump engedélyezte. Pont.
Bukfencnek persze jobban tetszik Zelenszkíj és Ursula von der Leyen szövege. Zelenszkij: „Az orosz olajat el kell zárni.” Ursula: „Teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól.” Ez persze a rezsicsökkentés végét jelentené, de helyi bábjuk, akinek a szekerét tolják – Magyar Péter –, mégsem tud nekik nemet mondani. Magyar kijelentette már:
„Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget.” „Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug.”
Láthatja, Kedves Olvasó, ez a komcsi banda ezt akarja. Hogy évi 250 ezer forint helyett mi is családonként 800 ezer vagy 1 millió forintot fizessünk az gázért, a villanyért. De erről nem szólnak egy mukkot sem. Csak eljátsszák, hogy az érdekeinket védik. Eljátsszák a különbet, a Fidesznél felsőbbrendűbbet, azt a látszatot keltve, ha a Tisza jön a Fidesz helyett, akkor az embereknek jobb lesz az élete. Pont úgy, ahogy Magyar Péter teszi. Csintalanék egyetlen vágya, hogy Orbán takarodjon. Mert, ugye, ő is egy gorilla, akitől félni kell.
Magyar el is énekelheti magában, mint a Cuki vagyok című dalban teszik. „Cuki, cuki vagyok, szeretnek is a nagyok.” Mármint a ma még nagyok – Brüsszelben.
