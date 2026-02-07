Bekövetkezett, amitől Magyar Péterék féltek: EU-s felmérés zúzta porrá a legfontosabb mítoszaikat

otthon, a négy fal között bevallja neki, hogy ő a maga részéről bizony optimista.

Érdekesség, hogy az uniós átlagot következetesen egy nyugati ország húzza le: a megkérdezett franciák alig több mint fele bizakodó a személyes jövőjét illetően, míg 43 százalékuk kifejezetten pesszimista, de például a belgák is Magyarország mögött vannak a derűlátási rangsorban – ceterum censeo, Magyarországnak mentális szempontból valahol Vallónia és Lotaringia közé csúsztatva lenne az ideális földrajzi helye: ha a kerítés túloldalán hercig osztrák falvak helyett Charleroi-alsót vagy egy depressziósabb lotaringiai iparvidéket látnánk,

máris nem lenne olyan masszívan elterjedt az a tévképzet, hogy mi vagyunk itt Európa lúzere.

Ugyanezen franciáknak közel kétharmada pesszimista a saját hazája jövőjét illetően – majdnem annyian, ahányan Magyarországon optimisták (utóbbiak aránya 57 százalék, ez az uniós átlagnak felel meg). A németek, a belgák és a spanyolok mind-mind pesszimistábban látják országuk helyzetét, mint a magyarok; tényleg felesleges gúnyosan kikacagni a „hanyatló Nyugat” kifejezést, ha ők maguk mára kedvezőtlenebbnek látják az esélyeiket, mint mi a mieinket.

Jól megfigyelhető továbbá, hogy minél kisebb egységre kérdezett rá a felmérés, az optimizmus mértéke azzal nagyjából arányosan nőtt: