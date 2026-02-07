Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország európai unió magyarország Francesca Rivafinoli szólásszabadság Donald Tusk

Bekövetkezett, amitől Magyar Péterék féltek: EU-s felmérés zúzta porrá a legfontosabb mítoszaikat

2026. február 07. 06:01

Az Európai Parlament megmérte: a négy fal között egész derűlátó a magyar.

2026. február 07. 06:01
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Félévenkénti gyakorlatának megfelelően ismét kérdezőbiztosokat küldött szét az Európai Parlament minden tagállamba, hogy az „Eurobarométer” felmérés keretében házhoz menve kérdezzék meg a polgárokat, miként is vélekednek aktuálisan a saját helyzetükről, az Európai Unióról és a világról.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Kiderült: az európai átlaghoz hasonlóan (azt némileg meg is haladva) a magyarok bő háromnegyede optimista a saját és családja jövőjét illetően.

Úgy tűnik, egészen pontosan a csehek és a luxemburgiak közötti mértékű e téren a derűlátás – ki gondolta volna a sok látványos panaszkodás és sóhajtozás közepette. A Facebookon, az utcán és a munkahelyen egymást hergeli a magyar, hogy miért a lehető legreménytelenebb itt az ember jövője, s ha megint nyer az Orbán, akkor meg aztán pláne – erre amikor jön hozzá brüsszeli megbízólevéllel egy joviális kérdezőbiztos, akkor

otthon, a négy fal között bevallja neki, hogy ő a maga részéről bizony optimista.

Érdekesség, hogy az uniós átlagot következetesen egy nyugati ország húzza le: a megkérdezett franciák alig több mint fele bizakodó a személyes jövőjét illetően, míg 43 százalékuk kifejezetten pesszimista, de például a belgák is Magyarország mögött vannak a derűlátási rangsorban – ceterum censeo, Magyarországnak mentális szempontból valahol Vallónia és Lotaringia közé csúsztatva lenne az ideális földrajzi helye: ha a kerítés túloldalán hercig osztrák falvak helyett Charleroi-alsót vagy egy depressziósabb lotaringiai iparvidéket látnánk,

máris nem lenne olyan masszívan elterjedt az a tévképzet, hogy mi vagyunk itt Európa lúzere.

Ugyanezen franciáknak közel kétharmada pesszimista a saját hazája jövőjét illetően – majdnem annyian, ahányan Magyarországon optimisták (utóbbiak aránya 57 százalék, ez az uniós átlagnak felel meg). A németek, a belgák és a spanyolok mind-mind pesszimistábban látják országuk helyzetét, mint a magyarok; tényleg felesleges gúnyosan kikacagni a „hanyatló Nyugat” kifejezést, ha ők maguk mára kedvezőtlenebbnek látják az esélyeiket, mint mi a mieinket.

Jól megfigyelhető továbbá, hogy minél kisebb egységre kérdezett rá a felmérés, az optimizmus mértéke azzal nagyjából arányosan nőtt:

Európa-szerte teljesen általános a saját családdal kapcsolatos bizakodás, az EU jövője már jóval kevesebbek számára tűnik derűsnek, a világé meg aztán pláne.

Mintha ez is arra utalna, hogy kicsit kevesebb időt kellene a világ problémahalmazainak virtuális görgetésével tölteni, és többet a saját rokonsággal és egyéb kisközösségekkel – talán vidámabb lenne az élet. De lapulhat ebben némi magyarázat arra is, hogy miért olyan furán elégedett az a lesajnált vidéki konzervatív – talán mert

a hiedelmekkel szemben nem az M1 előtt éli életét, hanem a kertben, a konyhában és a szomszédságban.

Aztán van itt ez a Budán gyakori nevetgélés, hogy höhö, háború, hát azt Európában kábé a Fidesz vizionál, más senki; a nálunk szerencsésebb országok lelazultan élik mindennapjaikat, míg minket itt stresszelnek össze-vissza. Ezzel szemben az Európai Parlament friss kutatásából kiderül: arra a kérdésre, hogy „Egy tízpontos skálán mennyire aggódik vagy nem aggódik az EU közvetlen közelében zajló aktív konfliktusok és háborúk miatt”, még

a magyar válaszadók bizonyultak az egyik legnyugodtabbnak, 62 százalék jelölt meg 7 és 10 közötti értéket – az uniós átlag 72 százalék.

Emellett a kérdezőbiztosok még nyolc másik veszélyre kérdeztek rá, beleértve a terrorizmust, a természeti katasztrófákat, az ellenőrizetlen migrációt, valamint az energiaellátás tekintetében az Unión kívüli országokra való ráutaltságot – a magyarok sorra átlag alatti szorongásról számoltak be.

A lengyel megkérdezettek 78 százaléka aggódik nagyon az illegális migráció miatt – a magyaroknak 57 százaléka.

Igaz, a svédeknek pedig csupán egyharmada – az már más kérdés, hogy tényleg ennyire kevéssé aggasztják őket a bandaháborúk, vagy esetleg pont olyan őszintén válaszoltak a mostani kérdezőbiztosoknak, mint néhány éve annak a riporternek, aki az alapműnek tekinthető videóban stockholmiaktól kérdezte meg, fontosnak tartják-e a migránsok befogadását, sőt, adott esetben maguk is fogadnának-e be idegent (naná, persze, abszolút, érkezett a válasz mindaddig, amíg eléjük nem állt Ali a maga konkrét kapucnis valójában; attól mintegy gombnyomásra tört elő belőlük a skandináv kreativitás, a legpraktikusabb, minimalista, sallangmentes kibúvók előrántásával).

Ide kapcsolódik az a kérdés, hogy a jövőt tekintve mire kellene az Európai Uniónak leginkább összpontosítania ahhoz, hogy megerősítse helyzetét a világban –

a svédek relatív többsége szerint az európai értékekre, beleértve a demokráciát és az emberi jogok védelmét.

A többi tagállamban nagyrészt a védelem és a biztonság témakörét tartották elsődlegesnek (álprobléma, ugye), míg Magyarországon és néhány másik keleti, illetve déli országban a „versenyképesség, gazdaság és ipar” válasz volt relatíve a leggyakoribb. A klímavédelem és a kibocsátáscsökkentés kizárólag Greta hazájában szerepelt a leggyakoribb válaszok között – a gazdaságát ennek oltárán feláldozó Németországban a válaszadók szűk egyötöde jelölte meg ezt a három legfontosabb kérdés egyikeként; a versenyképességet több mint kétszerannyian nevezték elsőrendű szempontnak.

Általános európai életérzést sejtet az is, hogy a „mely négy témakörrel kellene kiemelten foglalkoznia az Európai Parlamentnek” kérdésre Bulgáriától Ausztrián át Írországig

az infláció és a megélhetési költségek témája bizonyult a legsürgetőbbnek – a 2025. őszi adatfelvételkor többek között a franciák, az osztrákok, illetve különösen a horvátok és a szlovákok a magyaroknál nagyobb arányban minősítették ezt kiemelt problémának.

A szegénységet és társadalmi kirekesztődést a magyarok az átlagnál ritkábban említették kezelendő kérdésként – ez se teljesen cseng egybe az Európa-bajnok nyomort láttatni igyekvők mantráival. A boldog svédek ennél a kérdésnél egyenesen kimaxolták a thunbergizmust, szerintük ugyanis az EP-ben sokkal inkább kellene az éghajlatváltozás és a jogállamiság kérdésköreivel bíbelődni, mint a munkahelyteremtéssel vagy az életszínvonallal; emellett a svéd válaszadók negyede jelölte meg a genderegyenlőség, a befogadás és a sokszínűség ügyét, amely egyébként Európa-szerte az egyik legkevesebb szavazatot kapta. Magyarországon 11 százalék javasolta prioritásnak ez utóbbi kérdéskört, amivel progresszívebbnek tűnik, mint az uniós átlag:

a szlovákok, szlovének, belgák(!), hollandok(!), baltiak, görögök és ciprusiak csupán 4-6 százalékban sorolták a négy legfontosabb téma közé a gender és a diverzitás ügyét.

Optimizmussal kezdtem, azzal is zárom. A tekintetben, hogy ki mire számít: saját életszínvonala az elkövetkező öt évben csökkenni fog, nő, nem változik vagy „passz, nem tudom”,

a két legoptimistább tagállam a lengyel és… a magyar.

Igen, a választások előtt szűk fél évvel, a négy fal között nyilatkozva a magyarok csupán 12 százaléka állította, hogy romlásra számít. A franciáknál a személyes életszínvonal-csökkenést várók aránya 45 százalék, Belgiumtól Németországon és Ausztrián át Szlovákiáig és Görögországig 37–40 százalék. De a románok és a most euróra váltó bolgárok is egyharmad körüli arányban pesszimisták (náluk az utóbbi hónapokban érdemi hangulatromlás következett be), az uniós átlag 28 százalék. Lehetne próbálkozni azzal a magyarázattal, hogy persze, a magyarok azért nem tartanak életszínvonal-csökkenéstől, mert már olyan mélyen vannak –

ez azonban, lássuk be, butaság, hiszen aki nem nyomorgó hajléktalan, annak bizonyosan akadhatna féltenivalója. Ráadásul ott vannak a bolgárok, akik a maguk szerényebb helyzetében ugyanannyira tartanak anyagi visszaeséstől, mint a luxemburgiak.

Igaz, a magyar válaszadók közül életszínvonal-növekedéssel is csupán 11 százalék számol (szemben a 16 százalékos EU-átlaggal), a túlnyomó többség ugyanis úgy véli, 2030 végéig se romlani, se javulni nem fog érdemben a helyzete – ez a választásokra ráfordulva valamiképpen mégis hallatlan derűlátásnak tűnik, és az EP szerint is dobogós szintű optimizmust jelez. Vagy azt remélik mindkét nagy szavazótáborban, hogy az övéik nyernek, a tiszások esetében ugyanakkor azzal a többségi meggyőződéssel, hogy dehogy hozna nekik Magyar Péter vastagabb pénztárcát;

vagy mostanra ilyen tömegek érzik Magyarországon betonbiztosnak az életszínvonalukat.

Ami pedig azt a vélekedést illeti, hogy „ennél igenis bármi csak jobb lehet”: a hazai média függetlenségének kérdését Magyarországon az uniós átlagnak megfelelő 54 százalék tartja aggasztónak, míg a tuski Lengyelországban 67 százalék – derül ki az Európai Parlament saját vizsgálatából. A szólásszabadság helyzetét Magyarországon az uniós átlag alatti mértékben érzik a válaszadók problémásnak:

Lengyelországtól Románián, Belgiumon és Franciaországon át Spanyolországig messze nagyobb mértékű e tekintetben is a szorongás.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Máté Krisztián)

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipp
•••
2026. február 07. 08:36 Szerkesztve
Ízisz Csodálatosak ezek az orbánbaszerelmes hívők,akik különös szenvedélyt táplálnak az olyan következtetések iránt. ,amelyekre a vezérük goebbelsi propagandistái eszével((?)jutnak)TElőszöris a FideSS oldalai nem újságok,nem sajtótermékek hanem a NER goebbelsi-mindig a legalacsonyabb értelmi képességűekhez kell szólni úgy biztosan célbaér-propaganda végtermékei a magukat elhülyíteni hagyók fogyasztására A fokozódó geopolitikai feszültségek idején a polgárok egyre inkább aggódnak a jövőjük miatt, és azt szeretnék, hogy az EU egységesen és ambiciózusan cselekedjen. A demokrácia (35%), a szólásszabadság (23%), az emberi jogok (22%) és a jogállamiság (21%) továbbra is központi elvárás. Egyre növekvő támogatottság az EU-tagság mellett europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260126IPR32643/eu-survey-rising-concerns-push-demand-for-more-european-action Szokjuk meg a NER-nemzetthy elhülyítés rendszerében mindennemű megnyilvánulás csak a nyájnak szól höhöö Szopás van Halkó Petra höhöhö
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 07. 08:32
Emelik Pszichopéter gyógyszeradagját.
Válasz erre
1
0
recipp
2026. február 07. 08:31
Halkó Pál hivatalos oldaláról "Ez a Petra egy parasztkretén. Tanyasi tyuk. Az az igazi cseled- szint." Höhööö....
Válasz erre
0
1
Ízisz
•••
2026. február 07. 08:30 Szerkesztve
Z. recipp is tökéletes minta példánya az: agyatlan, büdös pofájú, gyűlölködő, velejéig hazug szekta elvtársaknak!!!💯😖❗
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!