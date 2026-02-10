Ft
Magyar Péter a kommentek között kezdett vádaskodni: Szijjártó Péter hamar helyre tette a Tisza-vezért

2026. február 10. 17:33

Magyar Péter bejegyzésében Szijjártó Péter azonnali lemondását követelte.

2026. február 10. 17:33
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, újságírói kérdésre válaszolva elmondta, újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban. Egy ungvári járásból származó, alig több mint 40 éves magyar fiatalember halt meg, akit három gyerek várt volna otthon – árulta el a külügyminiszter.

Az ügy kapcsán Szijjártó Péter egy Facebook -videót is közzétett, amelyben arról beszélt: szerinte már maguk az ukránok is belefáradtak a háborúba. Volodimir Zelenszkij elnök kényszersorozói ugyanis megalázó körülmények között hurcolják el a férfiakat, hogy a frontra küldjék őket.

A külügyminiszter videójára Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált, ám hozzászólásában a témától eltérő, súlyos vádakat fogalmazott meg. 

Bejegyzésében Szijjártó Péter azonnali lemondását követelte, azt állítva, hogy Orbán Viktor külgazdasági minisztere tisztában volt a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekkel és környezetszennyezéssel.

Magyar Péter szerint Szijjártó Péter és a kormány tagjai tudtak a gyárban jelen lévő, súlyosan rákkeltő nikkelporszennyezésről, ennek ellenére nem tettek érdemi lépéseket az ügyben. A Tisza Párt elnöke kommentjében ezért a külügyminiszter haladéktalan távozását követelte.

forrás: képernyőkép / Facebook

A vádakra reagálva Szijjártó Péter büntető feljelentést tett a Tisza Párt vezetőjével szemben. A külügyminiszter úgy fogalmazott: „Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

