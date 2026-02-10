Magyar Péter a kommentek között kezdett vádaskodni: Szijjártó Péter hamar helyre tette a Tisza-vezért

A külügyminiszter videójára Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is reagált, ám hozzászólásában a témától eltérő, súlyos vádakat fogalmazott meg.

Bejegyzésében Szijjártó Péter azonnali lemondását követelte, azt állítva, hogy Orbán Viktor külgazdasági minisztere tisztában volt a gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekkel és környezetszennyezéssel.

Magyar Péter szerint Szijjártó Péter és a kormány tagjai tudtak a gyárban jelen lévő, súlyosan rákkeltő nikkelporszennyezésről, ennek ellenére nem tettek érdemi lépéseket az ügyben. A Tisza Párt elnöke kommentjében ezért a külügyminiszter haladéktalan távozását követelte.

forrás: képernyőkép / Facebook

A vádakra reagálva Szijjártó Péter büntető feljelentést tett a Tisza Párt vezetőjével szemben. A külügyminiszter úgy fogalmazott: „Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.”