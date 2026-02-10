Ukrajna mindenek felett: Magyar Péter pártcsaládja a háború, a hitel és a vétójog felszámolása mellé állt Brüsszelben

Az Európai Néppárt – amelynek tagja a Magyar Péter vezette Tisza Párt is – az elmúlt időszakban újra és újra egyértelműen kiállt Ukrajna mellett. A pártcsalád vezető politikusainak megszólalásai, nyilatkozatai és döntései alapján jól kirajzolódik az az irányvonal, amely a háború folytatásának támogatását, valamint Ukrajna politikai és pénzügyi segítését helyezi előtérbe.

A Mandiner beszámolt arról, hogy január utolsó hétvégéjén Zágrábban zártkörű találkozót tartottak az Európai Néppárt vezetői. Az eseményen jelen volt Manfred Weber, Ursula von der Leyen, Donald Tusk, valamint Friedrich Merz is. A kétnapos egyeztetés után Weber sajtótájékoztatón foglalta össze a tárgyalások lényegét.