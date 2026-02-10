Ukrajna mindenek felett: Magyar Péter pártcsaládja a háború, a hitel és a vétójog felszámolása mellé állt Brüsszelben

Kiderült Manfred Weber terve: a Tisza pártcsaládja elvenné a vétójogot Magyarországtól
Zágrábban gyűltek össze az Európai Néppárt vezetői, Magyar Péter pártcsaládja brutális lépést tervez Magyarország ellen.
Az Európai Néppárt vezető politikusai az elmúlt hónapokban több alkalommal is egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelből. A Ukrajna melletti feltétel nélküli politikai, pénzügyi és katonai elköteleződés a pártcsalád egyik legfontosabb alapelve lett, amelyhez Magyar Péter pártcsaládja is igazodik.
Az Európai Néppárt – amelynek tagja a Magyar Péter vezette Tisza Párt is – az elmúlt időszakban újra és újra egyértelműen kiállt Ukrajna mellett. A pártcsalád vezető politikusainak megszólalásai, nyilatkozatai és döntései alapján jól kirajzolódik az az irányvonal, amely a háború folytatásának támogatását, valamint Ukrajna politikai és pénzügyi segítését helyezi előtérbe.
A Mandiner beszámolt arról, hogy január utolsó hétvégéjén Zágrábban zártkörű találkozót tartottak az Európai Néppárt vezetői. Az eseményen jelen volt Manfred Weber, Ursula von der Leyen, Donald Tusk, valamint Friedrich Merz is. A kétnapos egyeztetés után Weber sajtótájékoztatón foglalta össze a tárgyalások lényegét.
A néppárti elnök egyértelművé tette, hogy a résztvevők szerint a háborút folytatni kell, és Ukrajna támogatása továbbra is az egyik legfontosabb prioritás marad. Weber azt is elmondta, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé alakítanák, valamint kiterjesztenék a minősített többségi döntéshozatalt, ami a nemzeti vétójog gyakorlati megszüntetését jelentené. Mint fogalmazott:
Az egyik ötlet például az, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazásának lehetőségeit az EU döntéshozatali folyamatában.
Weber érvelése szerint az európai jogban már most is szerepel a katonai szolidaritás elve, amelyet eddig nem dolgoztak ki a gyakorlatban. A Lisszaboni Szerződés 42. cikkének (7) bekezdése ugyanis kötelezi az uniós országokat arra, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtsanak, ha egy tagállamot támadás ér. Weber szerint ez a megfogalmazás erősebb, mint a NATO 5. cikkelye, és egy esetleges ukrán EU-csatlakozás akár egész Európát is beleránthatná az orosz–ukrán háborúba.
Manfred Weber januárban sajtótájékoztatón erősítette meg az Európai Néppárt feltétel nélküli támogatását Ukrajna iránt. A politikus akkor hangsúlyozta:
Ukrajna támogatása feltételek nélküli és annak is kell maradnia.
Weber szerint az Európai Uniónak akkor is készen kell állnia a beavatkozásra, ha az Egyesült Államok részéről nehézségek merülnek fel. Úgy fogalmazott, Ukrajna teljes mértékben számíthat az Európai Unió szolidaritására, és az EPP célja egy átfogó, tartós béke elérése. A néppárti elnök párhuzamot vont Magyarország uniós csatlakozása és Ukrajna jövője között is. Kijelentette:
Ahogy a magyar nép 20 évvel ezelőtt csatlakozott, hogy részese lehessen ennek a nagy családnak, úgy az ukránoknak is ugyanaz a joguk van ehhez.
Amikor a Tisza Párt szavazói számára szervezett közvéleménykutatásról kérdezték, amely szerint a válaszadók 58 százaléka támogatta Ukrajna EU-csatlakozását, Weber erre nem reagált érdemben, hanem megismételte:
Az Európai Néppártban minden eszközzel, minden erőnkkel támogatjuk Ukrajnát.
A pártcsalád Ukrajna melletti elköteleződése pénzügyi síkon is megjelent. Donald Tusk decemberben Brüsszelben súlyos következményekre figyelmeztetett arra az esetre, ha az Európai Unió nem talál megoldást Ukrajna további finanszírozására. Mint mondta:
Egyszerű a választásunk: vagy pénz ma, vagy vér holnap.
Tusk szerint a kérdés nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát érinti, ezért minden európai vezetőnek fel kell nőnie a feladathoz. Ursula von der Leyen eközben arról számolt be, hogy az Európai Bizottság két finanszírozási javaslatot is előterjesztett Ukrajna támogatására a 2026–2027-es időszakra. Von der Leyen szerint az Európai Bizottság két finanszírozási javaslatot terjesztett elő Ukrajna támogatására a 2026–2027-es időszakra. Az egyik az uniós költségvetésen keresztüli hitelfelvételt, a másik a zárolt orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi hitelt irányozta volna elő. A tárgyalások során azonban az orosz vagyon felhasználását végül mellőzték, és a tagállamok egy közös, mintegy 90 milliárd eurós hitelfelvétel támogatása felé mozdultak el.
Von der Leyen szerint az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap becslése alapján Ukrajnának 2026-ban és 2027-ben összesen 137 milliárd euróra van szüksége, amelynek mintegy kétharmadát az Európai Unió vállalná.
Hidvéghi Balázs szerint miközben Ukrajnában súlyos korrupciós ügyek zajlanak, addig Brüsszelben von der Leyen, Manfred Weber és itthon Magyar Péter és a Tisza Párt egy háborúban álló ország további pénzelését és uniós integrációját szorgalmazza. Mint fogalmazott:
Miközben ilyen mondatok hangzanak el Kijevben, addig Brüsszelben Von der Leyen, Manfred Weber és itthon Magyar Péter és a Tisza Párt, egy háborúban álló, korrupciótól bűzlő oligarchaállamot akarnak tovább pénzelni.
Magyar Péter pártcsaládja, az Európai Néppárt az elmúlt hónapokban következetesen és többször is hitet tett Ukrajna mellett. Legyen szó politikai nyilatkozatokról, pénzügyi kötelezettségvállalásokról vagy az ukrajnai EU-csatlakozás perspektívájáról, az EPP vezetőinek megszólalásai egységes irányt mutatnak.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP