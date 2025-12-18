Donald Tusk úgy üzent Orbán Viktornak, hogy nem mondta ki a nevét: „Pénz ma, vagy vér holnap”

Orbán Viktor üzent Brüsszelből: megvan a blokkoló kisebbség
A csütörtöki csata előtt válaszolt az újságírók kérdésére a magyar miniszterelnök.
Óriási a tét Brüsszelben.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsra érkezve adott nyilatkozatában súlyos következményekre figyelmeztetett arra az esetre, ha az Európai Unió vezetői nem találnak megoldást Ukrajna további pénzügyi támogatására.
Egyszerű a választásunk: vagy pénz ma, vagy vér holnap”
– mondta, hozzátéve, hogy a kérdés nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát érinti, ezért „minden európai vezetőnek végre fel kell nőnie a feladathoz”.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek tanácskozására érkezve arról beszélt, két finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026-2027-es időszakra. Az elnök közölte: az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, annak terhére történő hitelfelvétellel, a másik lehetőség a zárolt orosz vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel. Az állam- és kormányfők az ülésen intenzív tárgyalásokat folytatnak arról, melyik megoldást alkalmazzák – tette hozzá.
Mint mondta, az Európai Tanács elnökével egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie.
Elmondta: az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap becslése szerint Ukrajnának 2026-ban és 2027-ben összesen 137 milliárd euróra van szüksége. Az Európai Unió korábban elkötelezte magát amellett, hogy ennek mintegy kétharmadát, 90 milliárd eurót fedez.
