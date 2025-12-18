Ft
12. 18.
csütörtök
donald tusk brüsszelben európai unió ukrajna orbán viktor

Donald Tusk úgy üzent Orbán Viktornak, hogy nem mondta ki a nevét: „Pénz ma, vagy vér holnap”

2025. december 18. 10:47

Óriási a tét Brüsszelben.

2025. december 18. 10:47
null

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsra érkezve adott nyilatkozatában súlyos következményekre figyelmeztetett arra az esetre, ha az Európai Unió vezetői nem találnak megoldást Ukrajna további pénzügyi támogatására.

Egyszerű a választásunk: vagy pénz ma, vagy vér holnap”

– mondta, hozzátéve, hogy a kérdés nemcsak Ukrajnát, hanem egész Európát érinti, ezért „minden európai vezetőnek végre fel kell nőnie a feladathoz”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek tanácskozására érkezve arról beszélt, két finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026-2027-es időszakra. Az elnök közölte: az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, annak terhére történő hitelfelvétellel, a másik lehetőség a zárolt orosz vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel. Az állam- és kormányfők az ülésen intenzív tárgyalásokat folytatnak arról, melyik megoldást alkalmazzák – tette hozzá.

Mint mondta, az Európai Tanács elnökével egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie.

Elmondta: az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap becslése szerint Ukrajnának 2026-ban és 2027-ben összesen 137 milliárd euróra van szüksége. Az Európai Unió korábban elkötelezte magát amellett, hogy ennek mintegy kétharmadát, 90 milliárd eurót fedez.

(MTI)

Fotó: Olivier HOSLET / POOL / AFP

 

Jacques Foche
2025. december 18. 14:16
Hiába ajánlgatod, Tuskó, nem kell a degenerált véred se ma, se holnap. Még elkapnánk az elmebetegségedet.
Válasz erre
0
0
Geza2
2025. december 18. 14:14
Mutass példát Tusk, a Banyával együtt! Mondj le a fizetesedről Ukrajna javára, és a vagyonodat is add Zselének. Majd térjünk vissza Ukrajna támogatására, ha ezek megtörténtek.
Válasz erre
0
0
julius68-2
2025. december 18. 14:10
Fizessenek akik meggátolták a 2022-es áprilisi békekötést, amit Boris Johnson a nyugat támogatásával megakadályozott, sokkal jobb feltételek mellett. Mi és több EU-s ország ebbe nem vettünk részt, aki benne volt, vállalja felelősséget és fizessen. Úgy akarják ezt is csinálni, mint a migrációt, beengedik az illegális migránsok tömegeit, azt a használhatatlan veszélyes csürhét, meg a nyakunkba akarják varrni, a paktommal !
Válasz erre
1
0
rocktoberi-2
•••
2025. december 18. 13:53 Szerkesztve
Leszállhatna már ez a seggfej is a döglött lóról. Az EU szavazói pont leszarják, hogy mi lesz Ukrajnával. A vérét meg nyugodtan odaadhatja Ukrajnának már most is.
Válasz erre
1
0
