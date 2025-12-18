Donald Tusk úgy üzent Orbán Viktornak, hogy nem mondta ki a nevét: „Pénz ma, vagy vér holnap”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek tanácskozására érkezve arról beszélt, két finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026-2027-es időszakra. Az elnök közölte: az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, annak terhére történő hitelfelvétellel, a másik lehetőség a zárolt orosz vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel. Az állam- és kormányfők az ülésen intenzív tárgyalásokat folytatnak arról, melyik megoldást alkalmazzák – tette hozzá.

Mint mondta, az Európai Tanács elnökével egyetértenek abban, hogy a csúcstalálkozó nem érhet véget megállapodás nélkül, ezért a két javaslat közül az egyikről mindenképpen döntésnek kell születnie.

Elmondta: az Európai Bizottság és a Nemzetközi Valutaalap becslése szerint Ukrajnának 2026-ban és 2027-ben összesen 137 milliárd euróra van szüksége. Az Európai Unió korábban elkötelezte magát amellett, hogy ennek mintegy kétharmadát, 90 milliárd eurót fedez.

(MTI)

Fotó: Olivier HOSLET / POOL / AFP