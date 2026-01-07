Milyen kár! Megszólalt az író, aki addig nem tér vissza Magyarországra, amíg Orbán Viktor a kormányfő

Ennél a pontnál felidézte, ahhoz, hogy eredményes legyen egy ilyen közegben, komoly ellenálló képességet kellett felmutatnia.

Végül szólt az ellene indult támadásról is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, „a jelenlegi kormány félelemkeltéssel és nyomásgyakorlással olyan atmoszférát próbál teremteni, amiben senki nem érezheti magát biztonságban. Én gyerekes, elvált nőként ideális célpont voltam a támadásra” – olvasható a kiadványban.

„Magyarország egy mérgező ország”

Természetesen nem ezek voltak az első kormánykritikus megnyilvánulások az írőnőtől. Egy 2021-es nagyinterjúban, melyet az osztrák Falter lapnak adott, arról is beszélt, hogy az Arany ember című regénnyel kapcsolatos kijelentései után az őt ért támadások miatt külföldi ismeretségi köreihez, fordítóihoz fordult segítségért, annak ellenére, hogy tudta, a külföldi segítég egy kétélű kard. „Egyrészt erős jelzésre számítok, hiszen egy neves szerzőnő vagyok. Másrészt persze az is megtörténhet, hogy az ellenem irányuló támadások még megsemmisítőbbek lesznek, és akkor fizetett Soros-ügynöknek fognak leírni, ahogy az szokásos. Állandóan ezek a paranoid keresgélések az ellenségek és bűnbakok iránt” – fogalmazott az osztrák lapnak.

Tóth arról is beszélt, hogy Magyarország „súlyos mentális károkat szenvedett el, az emberek lelkét leírhatatlan mértékben mérgezték meg, az életminőség és az erkölcsök pinceszinten vannak, különösen a járványhelyzetben. Ez nem fog egyik pillanatról a másikra rendbe jönni. Magyarország egy mérgező ország.”