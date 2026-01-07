Milyen kár! Megszólalt az író, aki addig nem tér vissza Magyarországra, amíg Orbán Viktor a kormányfő

A többség nem ért egyet Tóth Krisztinával Az arany ember ügyében
Végzettségtől és pártállástól függetlenül nem osztják az írónő véleményét a Jókai-regény női szereplőivel kapcsolatban.
Tóth Krisztina szerint „Orbán Viktor kormányzásának legnagyobb veszélye, hogy újra orosz függésbe taszítja Magyarországot”.
Tóth Krisztina író nemrég a Robert Schuman Alapítványnak adott interjút, mely egy európai uniós kiadványban jelent meg, amely a nők helyzetét mutatja be a tagállamokban. Ebben elmondta, „a magyar sajtóban erőszakos támadások indultak ellenem. Ezért is nem tervezek visszatérni Magyarországra, amíg Orbán Viktor hatalmon van” – szúrta ki a Telex.
Az írónő alighanem arra a támadásra utal, amit azért indítottak ellene, mert egy újságíró megkérdezte tőle, mely műveket venné ki a kötelező olvasmányok listájából. Tóth erre a kérdésre azt felelte, hogy Jókai Mór Az arany ember című regényét, a nőalakok ábrázolása miatt. Később kiderült, hogy
e nyilatkozata után volt, aki kutyaürüléket tett a postaládájába.
Az interjúban arról is kérdezték Tóth Krisztinát, – akinek nemrég jelent meg A majom szeme című regénye angol fordításban – hogy milyen hozzáállást érzékel az országában az EU-hoz. „Magyarország legnagyobb félelme 1000 óta, hogy kihalunk, hogy felemésztenek bennünket a szomszédos országok. A jelenlegi kormány keményen rá is játszik erre a félelemre. A hatalom gyakran a nemzetre jelentett veszélyként mutatják be az Európai Uniót és az országok közösségét annak ellenére, hogy Magyarország nagyban függ az EU-s támogatásoktól” – felelte.
Majd azzal folytatta, hogy az EU-ellenes hangok ennek ellenére továbbra is erősek. „A kormány reklámkampányokat szervez az Unió ellen, Orbán Viktor pedig büszkén jelenti ki, hogy ő »»illiberális demokráciát« vezet”.
Tóth Krisztina kiemelte, hogy szerinte fontos megérteni, hogy mivel Magyarország a Kelet és a Nyugat határán fekszik, mindig is nyomást gyakoroltak rá az országot körülvevő nagyhatalmak. „A Keletről érkező fenyegetés elképesztően súlyos. Épp ezért volt igazán szimbolikus Magyarország EU-csatlakozása: azt jelentette, hogy az ország visszanyerte méltó helyét Európa szívében.
Orbán Viktor kormányzásának legnagyobb veszélye, hogy újra orosz függésbe taszítja Magyarországot”
– húzta alá az írónő, aki ehhez hozzáfűzte, hogy mindezek ellenére a magyarok többsége EU-párti.
Arra a kérdésre, van-e bármilyen, kifejezetten a nőket hátrányba hozó akadályozó tényező Magyarországon, Tóth Krisztina azt felelte: amikor a pályája elindult, „Magyarország a férfiak országa volt”, a nőket nem vették komolyan.
A nőknek mindmáig kétszer olyan keményen kell dolgozniuk, hogy elismerjék és tiszteljék a munkájukat, mint a férfiaknak, ez pedig már EU-országokban nincs így”
– szögezte le.
Ennél a pontnál felidézte, ahhoz, hogy eredményes legyen egy ilyen közegben, komoly ellenálló képességet kellett felmutatnia.
Végül szólt az ellene indult támadásról is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, „a jelenlegi kormány félelemkeltéssel és nyomásgyakorlással olyan atmoszférát próbál teremteni, amiben senki nem érezheti magát biztonságban. Én gyerekes, elvált nőként ideális célpont voltam a támadásra” – olvasható a kiadványban.
Természetesen nem ezek voltak az első kormánykritikus megnyilvánulások az írőnőtől. Egy 2021-es nagyinterjúban, melyet az osztrák Falter lapnak adott, arról is beszélt, hogy az Arany ember című regénnyel kapcsolatos kijelentései után az őt ért támadások miatt külföldi ismeretségi köreihez, fordítóihoz fordult segítségért, annak ellenére, hogy tudta, a külföldi segítég egy kétélű kard. „Egyrészt erős jelzésre számítok, hiszen egy neves szerzőnő vagyok. Másrészt persze az is megtörténhet, hogy az ellenem irányuló támadások még megsemmisítőbbek lesznek, és akkor fizetett Soros-ügynöknek fognak leírni, ahogy az szokásos. Állandóan ezek a paranoid keresgélések az ellenségek és bűnbakok iránt” – fogalmazott az osztrák lapnak.
Tóth arról is beszélt, hogy Magyarország „súlyos mentális károkat szenvedett el, az emberek lelkét leírhatatlan mértékben mérgezték meg, az életminőség és az erkölcsök pinceszinten vannak, különösen a járványhelyzetben. Ez nem fog egyik pillanatról a másikra rendbe jönni. Magyarország egy mérgező ország.”
Sőt, továbbmenve kijelentette, hogy az ellene irányuló kampánnyal „nevetségessé tették” és „tönkretették az életét”. Végül kitért arra is, hogy mennyire csalódott a honfitársaiban.
Nem voltam felkészülve arra, hogy a honfitársaim milyen nagy része gyűlölködő rasszista.
Ez csalódást keltő felismerés: ők ott állnak mögöttem a postán vagy mellettem a szupermarketben. A legjobb, ami történhet, hogy békén hagynak és tovább írhatom a könyveimet” – zárta gondolatait Tóth Krisztina.
