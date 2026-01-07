Zsuzsanna meghívja Zuzanát kávéra – avagy a magyar fizetés többet ér a szlováknál

Mindketten a havi fizetésük nagyjából tíz százalékát szánják erre az alkalomra. Ez mindig így volt. Tavalyig minden évben természetes volt, hogy a számlát felesben állják. Idén azonban Zsuzsanna rámosolyog barátnőjére. „Hagyjad csak”, mondja. „Ezt most én állom”.

Ugyanaz, de más

Zsuzsanna nem váltott munkahelyet. Nem léptették elő. Nem dolgozott többet, mint korábban. Mégis szintet ugrott. És ő sem érti igazán, hogyan lehetséges ez egyetlen év alatt, miközben a két barátnő élete papíron szinte azonos.

A helyzet nem egyetlen nagy tényező, hanem több apró, egymásra rakódó gazdaságpolitikai lépés és esemény eredménye. Olyanok, amelyek külön-külön talán nem tűnnek drámainak, együtt azonban látványos különbséget hoznak létre.

Bérek és infláció