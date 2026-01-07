Ft
01. 07.
szerda
szja mentesség révkomárom magyar bérek fizetés árfolyam

Zsuzsanna meghívja Zuzanát kávéra – avagy a magyar fizetés többet ér a szlováknál

2026. január 07. 22:33

Gazdaságpolitikáról gyakran beszélünk százalékokban, grafikonokban és jogszabályokban. Ritkábban arról, hogy mindez hogyan csapódik le egy átlagos család életében. Zsuzsanna és Zuzana története pontosan erről szól. Bérekről, adókról és árfolyamokról. Arról, amikor a fizetésből kávé és sütemény válik.

2026. január 07. 22:33
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

TL;DR

  • A magyar bérek egy év alatt kb. 10%-kal, a szlovák bérek kb. 1%-kal nőttek
  • Az infláció nagyjából azonos volt, ám a forint kb. 10%-ot erősödött az euróval szemben
  • A 40 év alatti, kétgyermekes magyar édesanyák SZJA-mentessége kb. +20% nettó jövedelmet jelent
  • Zsuzsanna idén kb. 40%-kal többet tudott elkölteni Bécsben, mint Zuzana

 

Január eleje van, hideg, de napos délelőtt Bécsben. A kávézóban alig hallani mást, mint csészék csörrenését és halk német beszélgetést. Zsuzsanna és Zuzana már évek óta ugyanitt ülnek le ilyenkor. Ez a közös rituáléjuk. Az év elejét kávéval és süteménnyel ünneplik, messze a munkahelytől és a családtól, közel egymáshoz.

Zsuzsanna és Zuzana már 15 éve a legjobb barátnők. Zsuzsanna Komáromban, Zuzana a szomszédos Révkomáromban, azaz Szlovákiában él. Mindketten két gyermekes családanyák, akik a bécsi WU egyetem marketing kurzusán kötöttek életre szóló barátságot. Ez indokolja a rendszeres éves találkozójuk helyszínét.  

Mindketten a havi fizetésük nagyjából tíz százalékát szánják erre az alkalomra. Ez mindig így volt. Tavalyig minden évben természetes volt, hogy a számlát felesben állják. Idén azonban Zsuzsanna rámosolyog barátnőjére. „Hagyjad csak”, mondja. „Ezt most én állom”.

Ugyanaz, de más

Zsuzsanna nem váltott munkahelyet. Nem léptették elő. Nem dolgozott többet, mint korábban. Mégis szintet ugrott. És ő sem érti igazán, hogyan lehetséges ez egyetlen év alatt, miközben a két barátnő élete papíron szinte azonos.

A helyzet nem egyetlen nagy tényező, hanem több apró, egymásra rakódó gazdaságpolitikai lépés és esemény eredménye. Olyanok, amelyek külön-külön talán nem tűnnek drámainak, együtt azonban látványos különbséget hoznak létre.

Bérek és infláció

Az elmúlt egy évben a magyar bérek körülbelül 10 százalékkal emelkedtek, miközben Szlovákiában a növekedés nagyjából 1 százalék körül alakult. Ez önmagában is jelentős eltérés. Fontos azonban, hogy mindeközben az infláció a két országban nagyjából hasonló szinten mozgott.

Ez azt jelenti, hogy a magyar bérek reálértéken is érezhetően nőttek, míg a szlovák bérek esetében a nominális emelkedést teljesen megette az áremelkedés. Zsuzsanna tehát nemcsak többet keres papíron, hanem valóban többet is engedhet meg magának.

Az árfolyam csendes ereje

Egy évvel ezelőtt az euró árfolyama 410 forint fölött volt, ma viszont 380 forint környékén jár. Ez közel 10 százalékos forinterősödést jelent. azaz 10 százalékkal ér többet Zsuzsanna fizetése Zuzanáéhoz képest.  

Zuzana ugyanis euróban kapja a fizetését, míg Zsuzsanna forintban. Bécsben ez a különbség nagyon is kézzelfoghatóvá válik. Zsuzsanna számára ugyanaz a kávé egyszerűen olcsóbb lett forintban számolva, miközben Zuzana esetében semmi nem változott.  

Az adópolitika is besegített

És itt van a döntő tényező. Zsuzsanna 40 év alatti, kétgyermekes édesanya. 2026-tól véglegesen SZJA-mentessé vált. Mindez nagyjából 20 százalékos nettó béremelésnek felel meg.

Ez nem elszigetelt lépés. Már korábban SZJA-mentességet kaptak a 25 év alatti fiatalok, valamint a három- vagy többgyermekes anyák is. Idéntől pedig a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák mellett a a 30 év alatti édesanyák is megkapták ezt. Ezek az intézkedések célzottan növelik a nettó jövedelmet ott, ahol a családi kiadások a legnagyobbak.

Zsuzsanna esetében ez azt jelenti, hogy a bruttó béremelkedés, az adómentesség és az árfolyam-erősödés egyszerre hatott. Olyan ez, mint amikor három rokonun egyszerre ad zsebpénzt egy gyermeknek. A teljes hatás összeadódik.  

Ez a jövő útja?  

Ez nyilván nem ismételhető meg minden évben. A 40 év alatti édesanyák SZJA-mentessége egyszeri strukturális ugrás, az árfolyam pedig nem erősödik folyamatosan.  

De a történet nem arról szól, hogy minden évben 40 százalékkal javul majd Zsuzsanna relatív helyzete. Hanem arról, hogy egyetlen év alatt milyen mértékű relatív elmozdulás jöhet létre, ha a bérpolitika, az adópolitika és a monetáris környezet ugyanabba az irányba mutat.  

Ez a különbség pedig beépül a jövőbe. A magasabb bér és kisebb adó a következő években is segíti majd, hogy Zsuzsanna könnyebben fizesse a bécsi találkozásaik számláját, mint Zuzana.  

Mit jelent ez nekünk?

A magyar gazdaságpolitika eredményei különösen akkor láthatók, ha nem önmagukban, hanem régiós összevetésben nézzük őket. A bérek gyors növekedése, a célzott adókedvezmények és az árfolyam erősödése együtt azt eredményezte, hogy az átlagos magyar életszínvonal egy év alatt 20–40 százalékkal javult a szlovákhoz képest.

Ez nem elméleti eredmény, hanem kőkemény gyakorlati következményekkel járó óriási siker. Relatív értelemben olcsóbb lett számunkra a külföldi nyaralás, az import árucikkeket is könnyebb megvásárolnunk, és így több pénzt tudunk félretenni.  

Vissza a kávézóba

A kávé és a sütemény elfogyott. Zuzsanna és Zuzana nevetnek, mint mindig. A barátság nem változott. De amikor kilépnek a hideg bécsi utcára, Zsuzsanna már tudja, hogy ez a január más, mint a többi. Nem azért, mert ők megváltoztak. Hanem azért, mert a külső, gazdaságpolitikai környezet lett jobb számára.  

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

 

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

 

