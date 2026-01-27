380 alá zuhant az euró: brutálisan erősödött a forint

Az MNB kamatdöntését követően kedd délután jelentősen erősödött a forint: az euró árfolyama a 380-as szint alá csökkent, amelyhez hasonlóra legutóbb 2024 januárjában volt példa – írta a Portfolio.

A magyar fizetőeszköz az euróval szemben egészen 379,9-ig erősödött.