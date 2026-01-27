Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
dollár árfolyam forint euró

380 alá zuhant az euró: brutálisan erősödött a forint

2026. január 27. 16:33

Legutóbb 2024 januárjában volt erre példa.

2026. január 27. 16:33
null

Az MNB kamatdöntését követően kedd délután jelentősen erősödött a forint: az euró árfolyama a 380-as szint alá csökkent, amelyhez hasonlóra legutóbb 2024 januárjában volt példa – írta a Portfolio.

A magyar fizetőeszköz az euróval szemben egészen 379,9-ig erősödött.

A forint teljesítményét tovább támogatta a dollár gyengülése is. Az euró–dollár árfolyam 1,195-ig emelkedett, aminek hatására a forint a dollárral szemben 2022 februárja óta nem látott erős szintre jutott.

Nyitókép: Attila Kisbenedek / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. január 27. 16:49
Akkor tovabb zuhan a magyar csidipi...
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 27. 16:48
A tiszafostos szakértői 2024 nyarán, az akkori rövid távú trendből az év őszére 1500 forintos eurót jósoltak. Akik annyira dilettánsok, hogy árfolyamokat lineárisan, egyirányúan számolnak, azok csak ne menjenek a kormányzás közelébe se.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. január 27. 16:45
„zuhant”? mondjuk inkább, hogy „becsusszant” – sokkal jobban hangzik és kiszámíthatóbbnak is hat.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!