Mostantól minden magyar lesz: bejelentették a tervet, amivel Magyarország 2030-ra lepipálja a lomha Nyugatot

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Vége a stabilizáció korszakának, a kormányzat szintet lép.
2010-ben kritikus örökséget vett át a kormány, az elmúlt tizenöt év pedig a sikeres stabilizációról szólt – fejtette ki Facebook-bejegyzésében György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos.
De a stabilizáció nem végállomás, hanem egy új kiindulópont. A következő stratégiai feladat ezért egyértelmű: a magyar tulajdon építése, a magyar gazdaság világgazdasági beágyazódásának mélyítése és a magyar hozzáadott érték növelése”
– tette hozzá.
A kormánybiztos szerint ennek érdekében több alapértékre is támaszkodhatunk.
Ilyen például Magyarország patrióta gazdaságstratégiája, melynek György László öt pillérét határozta meg:
György László szerint „Ez a magyar válasz a 21. század kihívásaira, amivel elérjük, hogy 2030-ra a top 5-be, 2040-re pedig a top 3-ba kerüljünk az Európai Unióban, ahol a legjobb élni és dolgozni.”
Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Lapis Renáta