gazdaság györgy lászló kormánybiztos magyar gazdaság

Mostantól minden magyar lesz: bejelentették a tervet, amivel Magyarország 2030-ra lepipálja a lomha Nyugatot

2026. január 27. 14:22

Vége a stabilizáció korszakának, a kormányzat szintet lép.

2026. január 27. 14:22
null

2010-ben kritikus örökséget vett át a kormány, az elmúlt tizenöt év pedig a sikeres stabilizációról szólt – fejtette ki Facebook-bejegyzésében György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos.

De a stabilizáció nem végállomás, hanem egy új kiindulópont. A következő stratégiai feladat ezért egyértelmű: a magyar tulajdon építése, a magyar gazdaság világgazdasági beágyazódásának mélyítése és a magyar hozzáadott érték növelése” 

– tette hozzá.

A kormánybiztos szerint ennek érdekében több alapértékre is támaszkodhatunk.

Ilyen például Magyarország patrióta gazdaságstratégiája, melynek György László öt pillérét határozta meg:

  • „Keep local, minden legyen magyar, ami a fejlett országokban is hazai – Növeljük a hazai hozzáadott értéket a gazdaság egészében és különösen a stratégiai szektorokban egészen addig, míg el nem érjük a fejlett országok szintjét. A Föld kincseit, az élelmet adó termőföldet, az erdőket, a vizeket és az ásványkincseket nemzeti kézben tartjuk. Az elv egyszerű: ami itthoni értékesítésből termel profitot, az itthon is építse a hazát.
  • Go global, a versenyképes magyar cégek jussanak ki a nemzetközi piacokra – Nem elég itthon jónak lenni. Magyar multikat építünk, és állami eszközökkel segítjük a hazai bajnokok külpiacra lépését és külföldi vállalati felvásárlásait (kifektetés), hogy a profitot hazahozva erősítsék a magyar gazdaságot.
  • Keep rational, nem ideológiát, hanem piacot építünk – A magyar vállalatokat piaci elveknek megfelelő eszközökkel erősítjük, a külföldi és a hazai cégek közötti tudásátadást ösztönözzük. A külföldi exportversenyképes vállalkozásokat és a magyar gazdaság modernizálását szolgáló külföldi vállalkozásokat továbbra is bevonzzuk. Mindenkinek megteremtjük a feltételeket, hogy a tehetségéhez mérten járuljon hozzá a sikerhez: duális képzéssel, ingyenes felsőoktatással és valós esélyteremtéssel.
  • Keep moving, csak a változás állandó – Látjuk a megatrendek alakulását, ezért jövőállóvá tesszük a gazdaságot. A méretünk előny: gyorsabban és rugalmasabban alkalmazkodunk a technológiai (mesterséges intelligencia, robotika) trendekhez és kulcskő szerepünkből a geopolitikai szerkezetváltásokhoz, mint az ideológiailag túlfejlett, lomhább nyugati gazdaságok.
  • Keep balanced, egyensúlyteremtés minden alrendszerben – Nincs erős gazdaság erős hátország nélkül. Megőrizzük a munkahelyeket és támogatjuk a beruházásokat, a családok biztonságát pedig a teljesítményt elismerő adópolitikával és célzott otthonteremtési támogatásokkal garantáljuk.”

György László szerint „Ez a magyar válasz a 21. század kihívásaira, amivel elérjük, hogy 2030-ra a top 5-be, 2040-re pedig a top 3-ba kerüljünk az Európai Unióban, ahol a legjobb élni és dolgozni.”

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Lapis Renáta
 

 

 

