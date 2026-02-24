Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság háború energiaárak európai unió ukrajna

Óriási a baj: beleroskadhat Európa az ukrajnai háborúba

2026. február 24. 05:11

A legnagyobb áldozatot Ukrajna és az ott élők hozzák, de a gazdasági hatásoktól az egész kontinens szenved. Magyarországon is forintosíthatók a négy éve tartó háború következményei.

2026. február 24. 05:11
null
Ferentzi András

Már csak néhány nap, és belépünk az orosz–ukrán háború ötödik évébe. A 2022. február 24-én meginduló orosz invázió célja, Ukrajna elfoglalása elsősorban a heves ellenállás miatt nem valósult meg. A háború már rég befagyott, itt-ott fellobbanó harcok mészárszékévé változott, amelyben naponta ezrek halnak meg. Az elhúzódó konfliktus legsúlyosabb terheit természetesen az ukránok nyögik, de a gazdasági hatásokon keresztül egész Európa szenved tőle, ez alól Magyarország sem kivétel. 

Súlyos gazdasági következmények 

A magyar gazdaság 2022 elejére éppen ki tudott lábalni a koronavírus-járvány okozta sokkból, és a GDP negyedéves alapon felfelé kezdett ívelni. 2022 harmadik negyedévében még 4 százalékkal növekedett a bruttó hazai termék, utána viszont zuhanórepülés jött: négy negyedéven keresztül nemhogy nőtt, inkább csökkent a gazdaság teljesítménye. Ebből a spirálból pedig azóta sem sikerült kitörni: az előző két negyedévben is mindössze 0,6, illetve 0,7 százalékos volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a GDP-növekedés az előző évhez képest. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

„Magyarországon számos területen okozott nehézségeket az orosz–ukrán háború – kezdi a Mandinernek Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. – A geopolitikai kockázatok növekedése mellett a gazdasági tényezőket is befolyásolja a konfliktus. A legerőteljesebben talán az energiaellátás és az infláció területén lehet megérteni, mit is okozott a kialakult helyzet a magyar lakosságnak. A háború és az Európai Unió által hozott szankciók eredményeként az energiaárak megugrottak, ami közvetlenül érintette a rezsit és közvetve az inflációt, az élelmiszerek és a szolgáltatások árának növekedése által.” 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2026. február 24. 05:56
De hiszen már belerokkant!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!