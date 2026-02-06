Hétszámjegyű nettó fizetéssel kecsegtet a legjobban fizetett hiányszakma Magyarországon

Lavina végzett két magyar túrázóval a Magas-Tátrában
A körülmények tisztázása folyamatban van.
Már a képzés alatt is busás fizetés jár.
A légiforgalmi irányítás világszerte súlyos hiányszakma. Európában 700-1000 irányító hiányzik, az Egyesült Államokban a központok 40 százaléka is létszámhiánnyal küzd. A légiforgalom évről évre nő, a nyugdíjba vonulók helyére azonban nem érkezik elegendő utánpótlás.
A Politico szerint a kontinens légiforgalmi rendszere képzési lemaradás és munkaerőhiány miatt strukturális válság felé sodródik. A CAE előrejelzése szerint 2034-ig 71 ezer új irányítóra lesz szükség világszerte.
Magyarországon a HungaroControl nagyszabású létszámbővítést tervez a drasztikusan növekvő átrepülő forgalom miatt. Ma csúcsidőszakban naponta körülbelül 4500 gépet kezelnek, 2035-re ez a szám akár 7000-re is emelkedhet. Jelenleg mintegy 115 irányító kezeli az átrepülő forgalmat, ezt a létszámot néhány éven belül megdupláznák.
2035-re jelentős létszámbővítést szeretnénk végrehajtani, de már 2029-ig is nagyon ambiciózus terveink vannak
– mondja Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója.
A képzés hosszú és intenzív, a jelentkezők legkorábban két év múlva szerezhetik meg a szakszolgálati engedélyt. A hallgatók már az alapképzés alatt bruttó 535 ezer forint juttatást kapnak, amely később tovább nő, emellett cafeteria és albérleti támogatás is jár. A kiválasztás szigorú, tavaly közel 1600 jelentkezőből csak 40-en kezdhették el a tanfolyamot. A szakma öt év tapasztalattal már masszív hétszámjegyű nettó fizetést kínál. Öt év tapasztalattal már masszív hétszámjegyű nettó fizetésről beszélünk.
De nem szeretnénk, ha csak ez motiválná a jelentkezőket. Ez egy hosszú távú, stabil életpálya, kiszámítható háttérrel és biztos jövővel
– hangsúlyozza Bárány Ákos.
Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A körülmények tisztázása folyamatban van.