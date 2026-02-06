Hétszámjegyű nettó fizetéssel kecsegtet a legjobban fizetett hiányszakma Magyarországon

A légiforgalmi irányítás világszerte súlyos hiányszakma. Európában 700-1000 irányító hiányzik, az Egyesült Államokban a központok 40 százaléka is létszámhiánnyal küzd. A légiforgalom évről évre nő, a nyugdíjba vonulók helyére azonban nem érkezik elegendő utánpótlás.

A Politico szerint a kontinens légiforgalmi rendszere képzési lemaradás és munkaerőhiány miatt strukturális válság felé sodródik. A CAE előrejelzése szerint 2034-ig 71 ezer új irányítóra lesz szükség világszerte.