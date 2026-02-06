Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bér irányító bárány ákos fizetés légiforgalom

Hétszámjegyű nettó fizetéssel kecsegtet a legjobban fizetett hiányszakma Magyarországon

2026. február 06. 19:52

Már a képzés alatt is busás fizetés jár.

2026. február 06. 19:52
null

A légiforgalmi irányítás világszerte súlyos hiányszakma. Európában 700-1000 irányító hiányzik, az Egyesült Államokban a központok 40 százaléka is létszámhiánnyal küzd. A légiforgalom évről évre nő, a nyugdíjba vonulók helyére azonban nem érkezik elegendő utánpótlás.

A Politico szerint a kontinens légiforgalmi rendszere képzési lemaradás és munkaerőhiány miatt strukturális válság felé sodródik. A CAE előrejelzése szerint 2034-ig 71 ezer új irányítóra lesz szükség világszerte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországon a HungaroControl nagyszabású létszámbővítést tervez a drasztikusan növekvő átrepülő forgalom miatt. Ma csúcsidőszakban naponta körülbelül 4500 gépet kezelnek, 2035-re ez a szám akár 7000-re is emelkedhet. Jelenleg mintegy 115 irányító kezeli az átrepülő forgalmat, ezt a létszámot néhány éven belül megdupláznák.

2035-re jelentős létszámbővítést szeretnénk végrehajtani, de már 2029-ig is nagyon ambiciózus terveink vannak 

– mondja Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója.

A képzés hosszú és intenzív, a jelentkezők legkorábban két év múlva szerezhetik meg a szakszolgálati engedélyt. A hallgatók már az alapképzés alatt bruttó 535 ezer forint juttatást kapnak, amely később tovább nő, emellett cafeteria és albérleti támogatás is jár. A kiválasztás szigorú, tavaly közel 1600 jelentkezőből csak 40-en kezdhették el a tanfolyamot. A szakma öt év tapasztalattal már masszív hétszámjegyű nettó fizetést kínál. Öt év tapasztalattal már masszív hétszámjegyű nettó fizetésről beszélünk. 

De nem szeretnénk, ha csak ez motiválná a jelentkezőket. Ez egy hosszú távú, stabil életpálya, kiszámítható háttérrel és biztos jövővel

 – hangsúlyozza Bárány Ákos.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
•••
2026. február 06. 21:14 Szerkesztve
Azok a cigány tüntetők akiket Lázár mélyen megsértett a WC kefés kiszólásával, esetleg jelentkezhetnének és bizonyíthatnák hogy micsoda értéket képviselnek.
Válasz erre
0
0
Kar-6-Alom
2026. február 06. 20:20
"Ez egy hosszú távú, stabil életpálya, kiszámítható háttérrel és biztos jövővel" - és hatalmas felelősséggel. Tévedni ugyan emberi dolog, de nem ebben a munkakörben. Itt nincs lehetőség hibázni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!