Karácsony Gergely jobbkeze kotyogta el: padlót foghat a főváros – Budapestnek már a fizetésekre sincs pénze

Kiss elmondta: a főváros szinte teljesen kihasználta a rendelkezésére álló folyószámlahitel-keretét, és ahogyan korábban jelezték, egyelőre nem tudják kifizetni a dologi számlákat. Kiemelte: a béreket kifizették, és amennyiben a közgyűlés hozzájárul a hitelkeret átmeneti megemeléséhez, úgy március elején is ki tudják fizetni a béreket.

A bérek kifizetése Karácsony Gergely jobbkeze szerinte kiemelt prioritással bírnak. Mint elhangzott, a fővárosi önkormányzatnál több mint ezer fő dolgozik, az önkormányzati cégekkel és intézményekkel együtt pedig a teljes rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ a fenti döntéstől.

Még több mint kétezer kátyú vár javításra

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a fővárosi utakon a január eleje óta regisztrált több mint 26,5 ezer kátyúból már több mint 24 ezret kijavítottak.

A főigazgató elmondta, a hétfő esti adatok szerint még mintegy 2400 javításra váró kátyúról volt tudomásuk a főváros kezelésében lévő utakon. Hozzátette: hideg- és melegaszfalttal is tudtak dolgozni, és amennyiben az időjárás kedvező lesz, a Budapest Közút február végére ledolgozza a hátrányt.