Karácsony Gergely jobbkeze kotyogta el: padlót foghat a főváros – Budapestnek már a fizetésekre sincs pénze

Kátyúk mindenhol, de már látszik a vége: jövő hétre fordulat jöhet az utakon
A Budapest Közút a jövő hét végére ígéri a kátyúk javítását, de érdemi változás aligha várható.
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy szerdai háttérbeszélgetésen közölte, a Fővárosi Önkormányzat március elején csak további 10 milliárd forintos folyószámlahitel segítségével tudja kifizetni a dolgozók béreit.
Lesújtó információkat közölt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán egy budapesti háttérbeszélgetésen.
Mint kiderült,
a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén várhatóan tárgyalja azt az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra – az iparűzésiadó-bevételek megérkezéséig – 40 milliárd forintról 50 milliárd forintra emelné a főváros folyószámlahitel-keretét.
Mint mondta, ez szükséges ahhoz, hogy ki tudják fizetni a béreket, járulékokat, kamatköltségeket, valamint biztosítsák a kisebb intézmények napi működési költségeit. A felelőtlen gazdálkodás tehát nem leplezhető tovább.
Kiss elmondta: a főváros szinte teljesen kihasználta a rendelkezésére álló folyószámlahitel-keretét, és ahogyan korábban jelezték, egyelőre nem tudják kifizetni a dologi számlákat. Kiemelte: a béreket kifizették, és amennyiben a közgyűlés hozzájárul a hitelkeret átmeneti megemeléséhez, úgy március elején is ki tudják fizetni a béreket.
A bérek kifizetése Karácsony Gergely jobbkeze szerinte kiemelt prioritással bírnak. Mint elhangzott, a fővárosi önkormányzatnál több mint ezer fő dolgozik, az önkormányzati cégekkel és intézményekkel együtt pedig a teljes rendszerben több mint 27 ezer ember fizetése függ a fenti döntéstől.
A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a fővárosi utakon a január eleje óta regisztrált több mint 26,5 ezer kátyúból már több mint 24 ezret kijavítottak.
A főigazgató elmondta, a hétfő esti adatok szerint még mintegy 2400 javításra váró kátyúról volt tudomásuk a főváros kezelésében lévő utakon. Hozzátette: hideg- és melegaszfalttal is tudtak dolgozni, és amennyiben az időjárás kedvező lesz, a Budapest Közút február végére ledolgozza a hátrányt.
Arra a kérdésre, hogy az idei tél mennyibe került a fővárosnak, Kiss Ambrus elmondta:
a havazással és kátyúzással ez az összeg megközelíti a kétmilliárd forintot, ebből a nagyobb tétel a havazás és annak járulékos költségei voltak.
A kátyúzással kapcsolatban megjegyezte: a legjobb megoldás az lenne, ha 10-15 évente le tudnák cserélni az úttest kopórétegét.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
Ezt is ajánljuk a témában
