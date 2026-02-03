Végre kiderült a könyörtelen igazság: bemutatták, mennyire csórók a magyarok – sokan lebuktak most

Bekövetkezett, amire mindenki várt: már a hátunkat nézik a németek, a franciák és a svédek
Sebestyén Géza ezúttal is egy meglehetősen provokatív témát boncolgatott a Facebook-oldalán. Ezúttal a magyarok anyagi helyzete került terítékre és kiderült, valójában mennyire „csórók” a magyarok.
„A magyar nettó medián bér 417.900 forint, ami éves szinten 5.014.800 forint kézhez kapott és elkölthető jövedelmet jelent. És bár naponta többször is hallhatjuk és olvashatjuk, hogy ez botrányosan kevés, az igazság ezzel szemben az, hogy
a magyar medián bér a világ felső 9 százalékában van.
Azaz a magyar munkavállalók fele gazdagabb, mint a Föld lakóinak 91 százaléka” – mutatott rá a közgazdász.
A családok kapcsán Sebestyén Géza azt is leszögezte, hogy amennyiben a medián bért kereső magyar honfitársuk egy gyermeket nevel, úgy még akkor is a globális felső 20 százalék tagja, ha semmilyen adókedvezményt nem érvényesít. Sőt, még az 5 gyermeket teljesen egyedül nevelő, semmilyen családi adókedvezményt igénybe nem vevő magyar mediánkereső is a világ gazdagabb felének tagja.
– foglalta össze röviden a véleményét Sebestyén Géza.
Végre valóban egy szintre kerültünk Ausztriával.
