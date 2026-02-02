Bekövetkezett, amire mindenki várt: már a hátunkat nézik a németek, a franciák és a svédek

„Tényleg elhitted, hogy Európa legszegényebbjei vagyunk? Ha ezt mantrázod, valójában lemondasz arról, hogy pontosan lásd: hol állunk, és mitől” – fogalmazott a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„Ismét megdőlt a sokat hallott tévhit, hogy mi magyarok lennénk a legszegényebbek Európában. Ezzel szemben a szegénység kockázata alapján a jobb országok között vagyunk,