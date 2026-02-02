Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság Sebestyén Géza Németország Svédország Magyarország Franciaország Ausztria

Bekövetkezett, amire mindenki várt: már a hátunkat nézik a németek, a franciák és a svédek

2026. február 02. 10:50

Végre valóban egy szintre kerültünk Ausztriával.

2026. február 02. 10:50
null

„Tényleg elhitted, hogy Európa legszegényebbjei vagyunk? Ha ezt mantrázod, valójában lemondasz arról, hogy pontosan lásd: hol állunk, és mitől” – fogalmazott a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„Ismét megdőlt a sokat hallott tévhit, hogy mi magyarok lennénk a legszegényebbek Európában. Ezzel szemben a szegénység kockázata alapján a jobb országok között vagyunk,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Ausztriával azonos mutatóval, mely jobb, mint a német, francia vagy svéd érték.

A csatolt Eurostat-térkép nem érzéseket mér, hanem azt mutatja, hányan élnek a saját országuk mediánjövedelmének hatvan százaléka alatt. Ez az az objektív szint, melynél kevesebb jövedelem már szociális szempontból is gondot okoz. A helyi közepes bér mint viszonyítási alap azért jó választás, mert ez segít korrigálni az egyes országok eltérő árszintjével is” – írta a közgazdász.

Nyitókép: Pixabay

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2026. február 02. 13:10 Szerkesztve
Mi gazdagodunk, ny-európa szegényedik. Valamikor milyen pánikban voltunk a ny-európai áraktól, most pedig bemegyek turistaszezonban bármelyik nyugati belváros főterén lévő sörözőjébe, tuti, hogy ott ül legalább egy magyar turistacsoport egyrésze. Miközben már 7 euró egy sör. Sajnos, ha a ballibsik nyernek, lesz miből elvenniük.
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. február 02. 11:34
„Tényleg elhitted, hogy Európa legszegényebbjei vagyunk? " A modern világban különösen gyakran, de régebben is előfordult, hogy a valóság tényeit nem közvetlenül észlelték az emberek, hanem hírharangok közvetítették, hogy mi is történt. Így a valóság megítélése, melynek alapján az emberek cselekedtek, attól függött, hogy mit hittek el az emberek a hírekből. Korlátozható-e a szólásszabadság a fake news kiszűrése érdekében? Elvi szempontból: Egyrészt: a szólásszabadság nem terjedhet ki olyan tények állítására, híresztelésére, amelyek tudottan valótlanok. Másrészt: a rémhírterjesztés törvényi tényállása kapcsán komoly kritikaként merült fel, hogy túlzott korlátot szab a véleménynyilvánítás szabadságának. Egy középkori mesében egy szamár éhen halt két szénacsomó között, mert nem tudta eldönteni melyiket válassza!
Válasz erre
0
0
zsocc44
2026. február 02. 11:14
A magyar median nettó: 397 ezer Ft=> ~ 1000€, osztrák ~3000€ nettó, német ~2500€ netto. Az árak összehasonlítása többet érne. Az áram és gázszámla nem ér!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 02. 11:00
pedig a baloldal allandoan azt szajkozza ,hogy menyire szegenyek, pedig Butapestet mar kiraboltak, megse eleg nekik
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!