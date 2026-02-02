Bekövetkezett, amire mindenki várt: már a hátunkat nézik a németek, a franciák és a svédek

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
Végre valóban egy szintre kerültünk Ausztriával.
„Tényleg elhitted, hogy Európa legszegényebbjei vagyunk? Ha ezt mantrázod, valójában lemondasz arról, hogy pontosan lásd: hol állunk, és mitől” – fogalmazott a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.
„Ismét megdőlt a sokat hallott tévhit, hogy mi magyarok lennénk a legszegényebbek Európában. Ezzel szemben a szegénység kockázata alapján a jobb országok között vagyunk,
Ausztriával azonos mutatóval, mely jobb, mint a német, francia vagy svéd érték.
A csatolt Eurostat-térkép nem érzéseket mér, hanem azt mutatja, hányan élnek a saját országuk mediánjövedelmének hatvan százaléka alatt. Ez az az objektív szint, melynél kevesebb jövedelem már szociális szempontból is gondot okoz. A helyi közepes bér mint viszonyítási alap azért jó választás, mert ez segít korrigálni az egyes országok eltérő árszintjével is” – írta a közgazdász.
Nyitókép: Pixabay