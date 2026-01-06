Ft
Lengyel László tisza párt tisza szigetek magyar péter surányi györgy petschnig mária zita nyugdíj sarc

Egyre több a bizonyíték: nekimentek a 13. és 14. havi nyugdíjnak a Tisza Párthoz köthető szakértők

2026. január 06. 18:19

Petschnig Mária Zita és Simonivits András korábban már arról is beszéltek, mi módon sarcolnák meg a nyugdíjakat.

2026. január 06. 18:19
null

A Tisza Szigetek gazdasági szakértője, Petschnig Mária Zita már tavaly tavasszal arról beszélt, hogy bele kellene nyúlni a 13. havi nyugdíjba. Kéri László felesége szerint 

ez a juttatás valójában csak egy „jutalom”, és hogy a „gazdag nyugdíjasoktól” át kellene csoportosítani a „szegényebbek” javára, vagyis csökkenteni kellene a nyugdíjat

– hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Az oknyomozó portál hozzátette, hogy azt természetesen Magyar Péter és holdudvara határozná meg, hogy ki számít gazdagnak. De mint ismert, „a baloldal szokásai szerint ez már az átlagos nyugdíjakra is érvényes lenne” – fogalmaztak.

Az összeállításban arra is emlékeztettek, hogy a Tisza gazdasági szakértői egytől-egyig támadják a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Surányi György és Lengyel László, a Tisza-csomag szerzői is kritizálták a 13. illetve a 14. havi nyugdíjat, amit szerintük azonnal el kéne venni.

A lap a cikkben idézte Petschnig egy 2025 márciusi klubrádiós beszélgetését, melyben  a közgazdász is már magyarázkodni kényszerült, miután országjáró fórumjaikon célkeresztbe vette a 13. havi nyugdíjat, és erre egyre több sajtóorgánum is felhívta a figyelmet.

Az interjúban a tiszás szakértő először azt próbálta cáfolni, hogy neki a Tisza Párthoz bármi köze is lenne. Mint fogalmazott, „csupán” a Tisza Szigetekhez van – , másodszor pedig azt, hogy ő nem is törölné el a 13. havi nyugdíjat, „csak tulajdonképpen a gazdagabb nyugdíjasoktól” venné el és osztaná szét a „szegények” között.

Az Ellenpont e kijelentés alapján leszögezte: „a minta, az érvelés ugyanaz: szolidaritás, egyenlőtlenségek csökkentése, versenyképesség. Legyen szó az anyák szja-mentességéről, a progresszívként marketingelt adóemelésről, rezsicsökkentés megkérdőjelezéséről”.

Egyenesen értelmetlennek tartják a plusz juttatásokat Magyar Péter emberei

Azonban emlékezetes, hogy nem csak Petschnig Mária Zita az egyetlen, akinek meggyűlt a baja a Tisza Párt környékén a 13. havi nyugdíjjal. Surányi György is elárulta magáról, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel, és kinyilvánította, hogy szerinte „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak”.  A volt jegybankelnök többek között elmondta, hogy ő „földhözragadt” és mindig 12 havit fizetett.

De hasonlóan rossz véleménnyel van a 13. havi nyugdíjról a nyugdíjakat megadóztatni tervező Simonovits András is, aki elmondta, hogy „relatíve, a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat. Mert ez így nem lesz fedezhető”. Magyar nyugdíj szakértője a A  Nők 40-et is megszüntetné, mert véleménye szerint finanszírozhatatlan. Ennek kapcsán megjeyezte, hogy a Nők 40-re fordított összegből lehetne fizetni a 13. havi nyugdíjat, „de egyik ugyanolyan értelmetlen, mint a másik” – szögezte le Simonovits.

De Lengyel László kijelentése is emlékezetes. Miután a kormányzat döntött arról néhány hete, hogy 2026. februárjában kifizetik a 14. havi nyugdíj 25 százalékát a 13 havi nyugdíj mellett, Lengyel – aki a Tisza-csomag egyik állítólagos szerzője kifejtette, hogy 

Magyar Péternek nyíltan el kell mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj”. 

Sőt, a Pénzügykutató Zrt. vezetője azt is hozzátette: biztos benne, hogy „öt percen belül el fogják venni”. Vagyis, a tanácsadó világossá tette, hogy a Tisza Párt azonnal elvenné a 14. havi nyugdíjat. Ebben pedig teljes egyetértésben vannak a megszorító csomagjával „legendássá” vált Bokros Lajos egykori miniszterrel – hangsúlyozta az Ellenpont.

Nyitókép: Képernyőfotó

