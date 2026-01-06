Egyre több a bizonyíték: nekimentek a 13. és 14. havi nyugdíjnak a Tisza Párthoz köthető szakértők

A lap a cikkben idézte Petschnig egy 2025 márciusi klubrádiós beszélgetését, melyben a közgazdász is már magyarázkodni kényszerült, miután országjáró fórumjaikon célkeresztbe vette a 13. havi nyugdíjat, és erre egyre több sajtóorgánum is felhívta a figyelmet.

Az interjúban a tiszás szakértő először azt próbálta cáfolni, hogy neki a Tisza Párthoz bármi köze is lenne. Mint fogalmazott, „csupán” a Tisza Szigetekhez van – , másodszor pedig azt, hogy ő nem is törölné el a 13. havi nyugdíjat, „csak tulajdonképpen a gazdagabb nyugdíjasoktól” venné el és osztaná szét a „szegények” között.