megszorítások Petschnig Mária Zita Lengyel László program Magyar Péter

Megkérdezték a baloldali közgazdászt, csinált-e programot a Tiszának – meghökkentő választ adott

2025. december 09. 16:48

Korábban Petschnig Mária Zita árulta el, készül a gazdasági program a Lengyel László által vezetett Pénzügykutatóban.

2025. december 09. 16:48
Lengyel László

Nem akart beszélni a Tiszával való kapcsolatáról Lengyel László a HírTV riporterének.

Mint ismert, a baloldali közgazdász korábban bevallotta, csapatával azon dolgozik, hogy legyen egy kész programjuk kormányváltás esetére.

Lengyel László kijelentését követően szivárgott ki az a 600 oldalas dokumentum, ami 1300 milliárdos megszorítócsomagot tervez végrehajtani a családokon és 3400 milliárdot vonna el a cégektől. Sajtóinformációk szerint Lengyel László is aláírta a dokumentumot, 

most azonban a HírTV kérdésére azzal magyarázkodott, hogy a programot nem is a Tisza Pártnak, hanem csak kizárólag maguknak készítették. 

A közgazdász egyébként 

nem cáfolta, hogy kapcsolata lenne Magyar Péter pártjával 

és azt sem jelentette ki, hogy nem az ő aláírása szerepel a tervezeten. Igaz, korábban azt állította, nem írt alá ilyen dokumentumot.

Lengyel László HírTv-nek adott válaszát itt nézheti meg:

Pedig már bevallották, hogy dolgoznak a programon

Korábban a szintén baloldali közgazdász, Petschnig Mária Zita azonban az Mfor podcastjében elárulta, hogy a Lengyel László által vezetett Pénzügykutatóban készül a gazdasági program. Mint fogalmazott: „Van olyan szakértő Magyar Péter mellett, akinek az a dolga, hogy kutassa fel és építsen ki kapcsolatot a magyar kutatóintézetekben folyó munkával, megkereste a Pénzügykutatót, (…) a Kopint-Tárkit megkereste, (...) mi ajánlottunk neki jó párat, és mindenki hajlandó vele együtt dolgozni. 

Hát például a Pénzügykutatóban (...) készül egy gazdasági program, 

készül önkormányzati program, készül állítólag oktatási program, készül külpolitikai program, (…) nyugdíjprogram is készül. Folynak ilyen munkálatok, ugye a Lengyel Lacinak mindig is ez volt a célja, hogy akkor elő lehessen venni valamit az íróasztal fiókjából. (…) Vannak ilyen munkálatok.”

Maga Lengyel László pedig még tavasszal árulta el egy podcastben, hogy kormányprogramot készítenek.

Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.

Hogy ne az legyen, hogy akkor kelljen kitalálni, hogy na és most merre. Hogy akkor kelljen kitalálni a jogállam felépítését, és jé, azt ki fogja csinálni, és hogyan. A gazdaság új formáit, gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet, hogyan. Monetáris politika, hogyan. Mit akarsz csinálni, adott esetben a hadseregfejlesztésbe, és ebben a fegyverkezésbe, hogyan. Külpolitikába. Na most ezeket már ki kellene találni, hogy ne egy éjszaka íródjanak meg ezek a programok, amelyek általában akkor nem szoktak sikerülni” – fogalmazott Lengyel László.

Nyitókép: képernyőfotó
 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Syr Wullam
2025. december 09. 18:24
"a programot nem is a Tisza Pártnak, hanem csak kizárólag maguknak készítették" Jaja, hogyne. 🤪🤣😂
Válasz erre
0
0
aquila
2025. december 09. 18:12
Ez a hiúságában sértődött hülyegyerek azt mondja. "Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba." Ezek szerint akkor kormányzati szerepre készül. Milyen poszton? Nem beszélve arról, hogy milyen színekben, ha már nem tiszásként?
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. december 09. 18:05
A Tisza programját ugyanaz, a bukott "mszp, szdsz" írja akik a rendszerváltásnak hazudott gigatolvajlást egyszer már levezényelték az ORSZÁGON!!! Államcsőd, és a számukra vágyott I.M.F. lett a vége!!!! TELEPÍTETT HELYTARTÓKKAL, most is kitalálták a megfelelő foghatót, és irányíthatót!!!:) A Fidesz patrióta gondolkodásának köszönhetően, ismét milliárdok, Nemzeti vagyonok kerültek vissza, a NEMZETHEZ!!! NA EZT KÖLTENÉK EL MEGINT, EZEK A JÓSÁGOS HAZAÁRULÓK, átadva az Ország irányítását Brüsszelnek!!! SOHA TÖBBET SZDSZ-T, akkor sem ha Tiszának hívják!!! Mindig tőlünk lopnátok ROHADJATOK MEG!!!!:) KERESSETEK MÁS PRÉDÁT!!!
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. december 09. 17:54
Minden rendes családban készül ilyen program. Alig pár száz oldal adatokkal, ábrákkal, érzékenyítési tanácsokkal. Anélkül nem háztartás a háztartás.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!