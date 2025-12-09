Megkérdezték a baloldali közgazdászt, csinált-e programot a Tiszának – meghökkentő választ adott

készül önkormányzati program, készül állítólag oktatási program, készül külpolitikai program, (…) nyugdíjprogram is készül. Folynak ilyen munkálatok, ugye a Lengyel Lacinak mindig is ez volt a célja, hogy akkor elő lehessen venni valamit az íróasztal fiókjából. (…) Vannak ilyen munkálatok.”

Maga Lengyel László pedig még tavasszal árulta el egy podcastben, hogy kormányprogramot készítenek.