mandiner mészáros nóra harsányi levente kollázs

Sodródni kell az árral, és meg kell élni a pillanatot! - Kollázs Mészáros Nórával és Harsányi Leventével

2025. december 31. 18:30

Őszinte vallomások, életleckék és meghitt pillanatok – a Kollázs következő adásának vendége Harsányi Levente. Mészáros Nórával beszélgetve szó esik veszteségről, továbblépésről, a „haladni a sodrással" filozófiájáról, családról, hagyományokról és arról, hogy Levente milyen tervekkel vág neki a 2026-os évnek.

A Kollázs legújabb epizódjában Mészáros Nóra beszélgetőtársa ezúttal Harsányi Levente, aki ritkán hallott őszinteséggel enged betekintést életének fordulópontjaiba. Az adásban együtt értékelik 2025 eseményeit, Levente pedig elárulja, miért érzi úgy, hogy nem harcol a körülményekkel, inkább hagyja, hogy az élet sodrása vezesse. 

Meghatóan mesél testvére elvesztéséről, és arról az útról, amelyen a fájdalmon keresztül jutott el egy kiegyensúlyozottabb, elfogadóbb szemlélethez. Vallja, ma már nem a tökéletesség a célja, mert szerinte a hibák teszik igazán teljessé az utazást.

A személyes vallomások mellett a hétköznapok örömei is szóba kerülnek: Levente kifejezetten otthon érzi magát a konyhában, ahol szakács végzettségét és kreativitását is kamatoztatja. Különösen nagy élmény számára a közös főzés a gyerekeivel, amely számára igazi minőségi időt jelent. Az ünnepekről szólva kiemeli, hogy a karácsony végre megállásra és egymásra figyelésre tanít. A hagyományok ápolása fontos része az életének, legyen szó húsvéti locsolkodásról vagy gyerekkori emlékek felidézéséről. A beszélgetés végén az is kiderül, milyen tervekkel és belső ígéretekkel vág neki Harsányi Levente 2026-nak.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 

 

 

