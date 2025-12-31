Pezsgőzik a világ: ezért ünnepeljük január 1-én az újévet!

A világ nagyobb része január elsején ünnepli a 2026-os esztendő eljövetelét, ám egyes ázsiai országok ettől eltérő időpontban köszöntik az új évet. Néhány évezreddel korábban az ókori civilizációk, például a babilóniaiak, a görögök és a rómaiak hasonlóképpen jártak el, különböző időpontokban ünnepelték a következő esztendőt, míg Julius Caesar Kr. e. 46-ban életbe léptetett naptárreformja hivatalossá nem tette évkezdő napként január 1-ét. Régen egyébként az évkezdés időpontja a tavaszhoz vagy a téli napfordulóhoz is köthető volt. Íme, az újév eredete!

Az újév eredete: az ókor különböző civilizációi eltérő időpontokban köszöntötték a következő esztendőt

Ahogy közeledik a szilveszteri vigasság, eljön a bulik és a fogadalmak ideje, de kevesen gondolnak bele, vajon miért van január 1-én az újév – miért pont ez a kiválasztott nap és hónap? Érdekes, a világon nem mindenhol ezen a napon ünneplik az újévet.