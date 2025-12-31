Szilveszteri hagyomány, újévi babona: kiderült, miért csókolózunk éjfélkor

Sokan emlegetik az ikonikus újévi csókot, amelynek rendkívüli hagyománya van a szilveszter és az újév időszakának misztikus világában. A népszerű szokás két téli ünnepre vezethető vissza: a Saturnaliára, egy pogány ünnepre az ókori Rómában, és a Hogmanayra, egy viking hagyományra, amelyet Skóciában még mindig ünnepelnek újévkor. A Saturnaliát minden évben december 17. és 23. között, a téli napforduló idején tartották, és mivel ez volt az év legnagyobb ünnepe, természetesen nyilvános részegséggel – és olykor csókkal is járt. A Hogmanay hagyományokban idegenek és barátok üdvözlésére osztották, valamint ezzel a szilveszteri csókkal kívántak „boldog új évet”.

A szilveszteri csók hagyománya a mai napig népszerű

A szilveszteri babona, illetve az újévi csók legkorábbi irodalmi említése a középkorban történt, konkrétan a Sir Gawain és a Zöld Lovag című regényben. Az újév napján játszódó részben, egy ünnepi játék kerül a fókuszba, amelyben a vesztes hölgyeknek valamit adniuk kell a férfiaknak, igen, a legnagyobb örömükre elsősorban csókot – írja a Reader’s Digest. Az Egyesült Államokban 1893. január 3-án egy New York Times-cikk tekinthető a szilveszteri hagyomány első dokumentációjának.