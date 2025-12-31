Ft
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
újév hagyomány csók szilveszter

Szilveszteri hagyomány, újévi babona: kiderült, miért csókolózunk éjfélkor

2025. december 31. 07:36

Évszázadokra visszanyúló szokás, amelyre több kultúra is büszke. Nagy kérdés, hogy a szilveszteri csók eredetileg hagyomány vagy babona.

2025. december 31. 07:36
null
Szabó Péter

Sokan emlegetik az ikonikus újévi csókot, amelynek rendkívüli hagyománya van a szilveszter és az újév időszakának misztikus világában. A népszerű szokás két téli ünnepre vezethető vissza: a Saturnaliára, egy pogány ünnepre az ókori Rómában, és a Hogmanayra, egy viking hagyományra, amelyet Skóciában még mindig ünnepelnek újévkor. A Saturnaliát minden évben december 17. és 23. között, a téli napforduló idején tartották, és mivel ez volt az év legnagyobb ünnepe, természetesen nyilvános részegséggel – és olykor csókkal is járt. A Hogmanay hagyományokban idegenek és barátok üdvözlésére osztották, valamint ezzel a szilveszteri csókkal kívántak „boldog új évet”.

szilveszteri csók
A szilveszteri csók hagyománya a mai napig népszerű
Fotó: Pixabay

A szilveszteri babona, illetve az újévi csók legkorábbi irodalmi említése a középkorban történt, konkrétan a Sir Gawain és a Zöld Lovag című regényben. Az újév napján játszódó részben, egy ünnepi játék kerül a fókuszba, amelyben a vesztes hölgyeknek valamit adniuk kell a férfiaknak, igen, a legnagyobb örömükre elsősorban csókot – írja a Reader’s Digest. Az Egyesült Államokban 1893. január 3-án egy New York Times-cikk tekinthető a szilveszteri hagyomány első dokumentációjának. 

Mit jelent az újévi csók?

A csók

  • az angol és
  • a német folklór

része, amely azt jelzi, hogy „akivel együtt töltjük az éjfélt, megmutatja, milyen szerencsés évre számíthatunk”. Ebben az esetben nagy kérdés, hogy ünnepi hagyományról vagy különleges babonáról beszélhetünk-e.

„A babonák általában valamilyen ok-okozati összefüggést feltételeznek. Ha az emberek valóban hinnének abban, hogy valakinek a megcsókolása megakadályozhatja az egy évig tartó magányukat, az babonás viselkedésnek minősülne.

A modernebb időkben azonban az újévi csókot leginkább hagyománynak tekinthető, miután ez egy generációról generációra öröklődő, széles körben gyakorolt szokás”

– magyarázta Daniel Compora, a Toledói Egyetem angol nyelv és irodalom docense.

A szilveszteri csók hagyománya a szerencsés kezdet jelképe

Az újévi csókkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy annak minden esetben konszenzuson kell alapulnia. Az új naptári év senkinek sem ad szabad kezet a csókolózásra. Figyelni kell a másik személy testbeszédére, illetve az is jó jel, ha a csókolni kívánt személy korábban már elfogadott egy randevúmeghívást.

Tolakodás nélkül mosolyoghatunk, lehetünk megnyerőek, felvehetjük a szemkontaktust, megadva ezzel az esélyt egy lehetséges csókra. Éjfél közeledtével meg is lehet kérdezni viccesen a másiktól, hogy van-e kedve hozzá”

– javasolja Diane Gottsman vezető etikettszakértő, a Texasi Protokolliskola tulajdonosa, aki azt is hozzátette: egy csóknak mindig olyan hosszúnak vagy rövidnek kell lennie, ameddig mindkét fél élvezi – és mind a kapcsolathoz, mind a környezethez illő ideig tart.

Hogyan utasítható vissza udvariasan egy újévi csók?

Nyújtsuk ki a karunkat, hogy testbeszédünkkel az ölelést imitáljuk, a fejünket is elfordíthatjuk, ha csak a puszinál maradnánk. Ügyeljünk arra, hogy ne küldjünk vegyes jeleket a szilveszteri éjszaka folyamán, ha nem szeretnénk semmi romantikusba bonyolódni.

„A csók lényege a kapcsolatok kialakítása – mind fizikai, mind érzelmi értelemben. Egy pár esetében az éjféli csók megerősíti a köztük lévő köteléket. Innen ered a babona. Ha egy pár nem csókolózik éjfélkor, úgy tűnhet, hogy a kapcsolatuk már nem olyan erős, így a következő évben akár meg is szakadhat” – fogalmazott az idézett cikkben Laurel House, párkapcsolati szakértő.

Fotó: Pixabay

 

