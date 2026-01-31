„A teremtés kultúrája felé” – Az Ars Naturae ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat 28. számáról

Ezen a vonalon kapott helyet az új számban a lap szellemi műhelyének kezdeményezése, az „Ars et viriditas” rovat. A kezdeményezés többek között a hagyományos művészetkoncepciót állítja középpontjába, olyan emberi tevékenységeket, feladatokat tekintve művészeteknek, melyek a teremtés forrását jelentő princípiumainak, őselveinek alkalmazásai. Ily módon mutatja fel annak lehetőséget, hogy az ember művész lehet azon az életterületen, mely hivatásként életfeladatának beteljesítésében segítheti őt. Aki elmélyedt már a folyóirat e kezdeményezést összefoglaló különszámában, vagy a Mandineren futó cikksorozatban, annak számára az olvasás során hamar világossá válik, hogy a szerkesztők miért e megközelítéshez kapcsolták Norman Wirzba „A munka mint teremtésszolgálat”, Steven A. Long „Isten, teleológia és természettörvény”, Rudolf Pannwitz „A múzsaiság” című írását, továbbá a Simai Mihály „Végtelenkezdet” című kötetéről készült recenziót is.

Itt külön érdemes kiemelni Long írását a természettörvényről, mely teológiai, filozófiai és gyakorlati összefüggésekben is gazdagítja e nagyon lényeges, egyetemes ideát kifejező keresztény fogalom magyar nyelvű irodalmát.

Szép tartalmi ívet alkotnak a lapszámban Rudolf Pannwitz, Czopf Áron és Ananda Kentish Coomaraswamy egymást követő írásai: szellem és kultúra kapcsolatát különböző oldalakról világítják meg. Rudolf Pannwitz magyar nyelven először most megjelent írása (ki kell emelnünk e gondolatgazdag, nyelvileg sokrétű szöveg kapcsán Palkovics Tibor kiváló és megragadó fordítói munkáját) inspirálta Hamvas Bélát is a primordiális világ ősképét megjelenítő „múzsai egzisztencia”, a „múzsai magatartás”, az „attitude centrale” megfogalmazásában és jelentőségének felismerésében, mely mint a Patmoszban írja: „a világ és az emberi lét végleges rendjének tudatában van, és e végleges életrend megvalósítására erőfeszítést tesz”.

Verebes György: Újjászületés

Míg tehát Pannwitz a múzsai létmódról ír, felhívva a figyelmet, hogy elsajátítása „a közvetlen békés és közös gyarapodás áldását hozza” (139. o.), addig Czopf Áron esszéjében igazság és megvalósítás egységét, szó és teremtés legősibb és legelemibb összetartozását emeli ki. A teremtés ősnyelvének megértése szüntelen feladata az embernek, és mi sem bizonyítja ezt hangsúlyosabban, hogy ez az, ami az igazán nagy művészi alkotásokban újra és újra megszólal. Coomaraswamy pontosan az ősnyelv értéséhez és megközelítéséhez nélkülözhetetlen szimbolikus látásmódot, annak művészi megjelenítését, értelmezését járja körül.